FOTO Další politik to zabalil v přímém přenosu. Usnul, pak si zívnul a šel se najíst. Vše během jednání o stovkách milionů

„Podařilo se nám předložit rozpočet s nízkým schodkem, který ale zajistí další rozvoj naší městské části. Chceme podporovat oblasti, které sami občané považují za důležité, ať už se jedná o školství nebo sport,“ řekl k výše zmíněnému rozpočtu starosta městské části Vladimír Novák (ČSSD).

Jak jsme už poznamenali, ne každého rozpočtová část Prahy 10 zajímala. Maršálka z VLASTY to zřejmě zmohlo natolik, že usnul. Poté si zívnul, vstal a šel se najíst. Vše za doprovodu kamery, o které buď nevěděl, anebo ji nevnímal. Zajímavé je, že zavřené oči měl i ve chvíli, kdy hovořil jeho partajní kolega, kterým byl multifunkční Pavel Mareš.

Psali jsme: Kalouskův politik během placeného jednání chrápal. Neprobrali ho ani lidé okolo. FOTO pouze na PL

ParlamentníListy.cz oslovily dotyčného a vcelku neznámého zastupitele Maršálka jak prostřednictvím emailu, tak i SMS. Ani na jednu z našich otázek, které zjišťovaly, proč odpoledne na jednání spal, nezodpověděl. Pokud tak učiní, jeho vyjádření doplníme.

Není to ovšem poprvé, co někdo takzvaně "zabral". Stalo se to opakovaně Jaroslavu Štěpánkovi z hnutí ANO či zástupci TOP 09 Jiřímu Nouzovi. Nikdo z vedení jednotlivých stran a hnutí z těchto prohřešků doposud nevyvodil jakoukoli odpovědnost.

Spánek, pak relax a jídlo. Režie Milana Maršálka z koalice VLASTA z Prahy 10

autor: Tomáš A. Nový