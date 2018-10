FOTO Nefotit venku. A podepište, že se budete chovat slušně. U Okamury jsou přísní na novináře

Politické hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) očekává výsledky komunálních a senátních voleb v prostorách hotelu Golf v pražském Motole. Novináři fungují v zostřeném režimu tak, jak je na konferencích SPD zvykem. Fotit a natáčet je povoleno pouze na vyhrazených místech. Akceptaci pravidel novináři stvrzují podpisem při vstupu do objektu. K členům hnutí tak novináři nemají přístup. Stejně tak bylo ParlamentnímListům.cz i tiskovou mluvčí hnutí SPD Dolenskou promptně naznačeno, abychom nefotili v prostoru před hotelem příchozí hosty.

Hodinu po začátku volebního štábu v 16 hodin je sečteno 18,6 procenta volebních okrsků s více než 54procentní volební účastí. Očekává se příchod předsedy hnutí Tomia Okamury. Čeká se i na příchod místřopředsedy hnutí Radima Fiala, který byl volit v Prostějově.

Kdesi v zázemí lze tušit i přítomnost nestranického lídra kandidátky SPD v Praze, energetika Hynka Berana – v případě výraznějšího volebního úspěchu i adepta hnutí na post pražského primátora.

V 16.15 se novinářským salónkem nese informace, že na místo dorazil místopředseda SPD Fiala a kolem půl páté se už sálem nese, že dorazil i Okamura. Následné tiskové konference se pak Okamura účastní po boku Radima Fialy.

„My jsme postavili 209 kandidátů, abychom měli nějaké komunální zastupitele, protože fungujeme jen tři roky, neměli jsme ještě možnost ani jednou se zúčastnit komunálních voleb,“ sdělil Okamura s tím, že strana chce prosazovat svůj program i na komunální úrovni, tedy tam, kde postavili kandidátky SPD.

Jak zmínil, výsledky, kde strana kandidovala, ještě nejsou sečteny. Okamura se k nim odmítl vyjadřovat.

Co se týče Senátu je podle něj strana v nevýhodě. V senátních volbách jsou podle něj ve výhodě strany, které již v komunální politice byly a mají například své starosty. „Samozřejmě tady nás ta práce samozřejmě ještě čeká,“ uvedl.

Za dobrý výsledek v Praze by Okamura označil to, kdyby se straně podařilo překonat výsledek, kterého v Praze dosáhli v loňských volbách do Posanecké sněmovny. V Praze měla v loňských sněmovních volbách SPD nejmenší výsledek z celé ČR.

Následně vystoupil Tomio Okamura v živém vstupu České televize. Za úspěch by označil, kdyby počty SPD byly v řádu stovek. Co se týče senátních voleb, Okamura v rozhovoru s reportérkou zmínil, že by za úspěch považoval postup jakéhokoliv kandidáta SPD do druhého kola senátních voleb.

V rozhovoru Okamura uvedl svůj úhel pohledu, že výhodou SPD je, že její řady nejsou zatíženy „minulými vazbami“ a „korupčními kauzami“.

Rovněž zopakoval i to, že letošní volby jsou na komunální úrovni pro SPD premiérou. Nejvíc úspěšní jsou podle něj nicméně nezávislí kandidáti.

„Realita v komunálních volbách je jiná, ty výsledky se musí číst jinak, než je tomu u sněmovních voleb,“ uvedl v rozhovoru s ČT Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Silný výkřik Hřebejka v den voleb: Mluvit s druhou stranou? S nimi se mluvit nedá a ani nemá. Musíme se bránit, jinak nás zničí! Zakladatel vysoké školy, kandidující za SPD: Neútočím, nepomlouvám. Snad se moudří voliči výhrůžkami nenechají zmást Poslanec Jaroslav Holík: Cizinci jsou vítáni. Pokud přicházejí řádně pracovat, dodržují naše zvyky, ctí kulturu a pořádek Pána (SPD): Senátní volby na Budějovicku a Třeboňsku vrcholí. Skončí překvapivou změnou?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jok