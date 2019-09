Fašistická úderka se chystá na Listopad, obává se prezident Zeman. Hyeny jako Polčák mu přejí smrt, ale on míní vydržet až do konce

Začal abolicí, tedy zrušením trestního stíhání, konkrétně předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) v kauze Čapí hnízdo, pokud by bylo obnoveno.

„Já bych tady citoval Jiřího Čunka, který naprosto přesně řekl, že toto je vzkaz prezidenta Zemana nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, aby nepodléhal tlakům ulice, případně opozice. Tlak z mé strany by to byl tehdy, kdyby tu nebyla rozhodnutí státních zástupců. Víte, já si myslím, že pan Babiš je schopný premiér a nevidím jako účelné vracet celou věc na začátek a zatěžovat ho tím, co už jednou prožil,“ pravil Zeman.

Miloš Zeman zdůraznil, že z jeho pohledu jsou si všichni občané před zákonem rovni, takže akt abolice si za jistých okolností zaslouží i předseda vlády.

S Babišem prý o jeho kauze v minulosti hovořil. „A on mě ujistil, že je nevinný,“ zdůraznil Zeman s tím, že státní zástupce Jaroslav Šaroch dospěl ke stejnému závěru, takže se Miloš Zeman může opřít o rozhodnutí justiční autority. „Kdyby se pan Šaroch rozhodl, že podá obžalobu, tak bych to naprosto respektoval. Když se rozhodl žalobu nepodat, také to respektuji. Jediné, co nerespektuji, je pokus zneužít justici k politickým tlakům,“ zdůraznil host pořadu.

A kdyby se nejvyšší státní zástupce rozhodl celý případ obnovit, podle M. Zemana by šlo o politický tlak. „Kdyby se rozhodl vrátit celou věc na začátek, tak bych to považoval za podobu politického tlaku,“ pravil prezident Zeman.

Prezident si také rýpl do čestného předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga, který na konto M. Zemana poznamenal, že se zachová jako Ludvík XIV., když se rozhodne využít abolice. „To je neznalost francouzských dějin,“ pravil prezident tím, že zmíněný francouzský král nepracoval s žádnou ústavou, zatímco možnost abolice je součástí Ústavy ČR.

To by si podle M. Zemana měli uvědomit i stoupenci spolku Milion chvilek. I oni by měli vědět, že M. Zeman postupuje čistě podle Ústavy ČR, když je připraven pracovat s abolicí.

Udeřil i na europoslance za hnutí Starostové a nezávislí Stanislava Polčáka, který vyjádřil přání, že spor prezidenta Zemana a nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana snad vyřeší příroda.

„Samozřejmě, že to myslel tak, že si přeje moji smrt. Ale protože není příliš zajímavý, tak já bych se vrátil k první části jeho názoru a to je, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman rozhodne těsně před uplynutím lhůty, až tedy já zřejmě budu mrtvý, tak toto vyjádření, protože pan Polčák je opoziční poslanec, vyjadřuje, že tu existuje politický tlak,“ zdůraznil M. Zeman.

Nakonec přece jen udeřil i na Polčáka, když v souvislosti s ním mluvil o hyenách. „Mezi lidmi pobíhají i hyeny. Musíme se smířit s tím, že život není park, že život je džungle a že i v té džungli se občas nějaká ta hyena objeví,“ uvedl prezident.

Nešetřil ani pražského primátora Zdeňka Hřiba, který chce z partnerské dohody s Čínou odstranit bod, podle něhož Prha uznává jednotnou Čínu, tedy nikoli samostatná Tchaj-wan. Tento princip uznávají Spojené státy, Česko i další země, ale pan primátor Hřib si zřejmě chce jet po vlastní koleji. „Jestliže pan primátor Hřib škodí jenom Praze, je to věc jeho a Pražanů. V tomto případě škodí České republice,“ varoval Zeman.

Ve druhé části pořadu se věnoval otázkám státního rozpočtu. Zeman by prý nejraději zrušil všechny daňové výjimky, ale je si vědom toho, že to reálně není možné. Lidé, kteří využívají daňových výjimek mají podle Zemana vědět, že místo nich platí daně lidé, na které se výjimky nevztahují.

Z tohoto pohledu nemá také nic proti zvyšování daní u tabáku a alkoholu. Stát získá více peněz a když on jako kuřák a milovník vína Zeman zákon podepíše, vyhne se podezření, že se ocitl ve střetu zájmů. Pochlubil se, že jako kuřák svou spotřebu cigaret notně omezil. „Já sám jsem zredukoval kouření ze 60 na 40 a považuji to za velký úspěch,“ pochválil sám sebe Zeman.

Stranou pozornosti prezidenta Zemana nezůstalo ani navržení Věry Jourové na post eurokomisařky, která má bojovat proti dezinformacím a pečovat o právní stát. „Je to obtížné portfolio, protože peskovat Maďarsko, Polsko a koneckonců možná i Česko a další země nebude jednoduché“ uvedl Zeman.

V obecné rovině poznamenal, že portfolio Věry Jourové je velmi slabé portfolio, protože Jourová nebude mít k ruce příliš mnoho kompetencí a pokud Zeman ví, tak jako místopředsedkyně Evropské komise nebude mít ani vlastní aparát.

Pokud by snad Jourová v pozici místopředsedkyně volala po obnovení povinných kvót na přerozdělování migrantů v EU, nebylo by to prý vůči Česku právě nejlepší. Zeman má jednoznačně za to, že tyto kvóty bylo třeba zastavit. „Věčná sláva jak Viktoru Orbánovi, tak Andreji Babišovi, že tomu zabránili,“ zvolal Zeman.

„Pokud jde o téma dezinformací, tak já si vzpomínám, jak ještě Milan Chovanec (ČSSD) s velkou slávou (na Ministerstvu vnitra) zavedl oddělení pro boj s dezinformacemi, myslím že ho vedla manželka toho politického geografa (Michaela) Romancova. A uplynuly dva roky a pokud je mi známo, tak toto oddělení nepublikovalo jedinou informaci o dezinformaci. Ale asi si tam žijí docela pohodlně a spořádaně,“ rýpl si Zeman do Centra boje proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH).

Po 45 minutách hovoru se prezident dostal ke třicátému výročí sametové revoluce. Prezident prozradil, že letos bude na sametovou revoluci vzpomínat doma. Chce se prý vyhnout „fašistické úderce“.

V minulosti už byl vzpomínat na 17. listopad na Národní třídě a vzhledem k tomu, jak to dopadlo, letos se na Národní třídu nechystá.

„Možná právě proto nepůjdu vzpomínat veřejně, protože tam se určitě objeví ta, podle mého názoru fašistická úderka (aktivistické skupiny) Kaputin, která házela květiny do koše. Zavzpomínám si doma, zapálím svíčku,“ poznamenal prezident.

U příležitosti 30. výročí sametové revoluce varoval před jednou hrozbou.

„Je to hrozba klimatického fanatismu. Já jsem teď konstatoval, že německá ekonomika má nulový růst, protože ... odstavuje uhelné a jaderné elektrárny a nahrazuje je tzv. obnovitelnými zdroji. Já to řeknu velkou zkratkou. Zatímco někteří považují Gretu Thunbergovou za téměř světici, já ji pokládám za hysterku, která by měla chodit do školy,“ pravil prezident.

Než uzavřel toto téma, oznámil, že 28. října vyznamená osobnost, která je se 17. listopadem 1989 úzce spjata.

28. září prezident Zeman oslaví 75. narozeniny. Prý je oslaví v kruhu deseti až patnácti přátel. V tomto věku ho prý už zlobí zdraví. „Nelepší se mě nohy, špatně slyším a ještě mám nízký talk, což jsem nikdy neměl. K té osmdesátce to nějak doklepu,“ uvedl prezident.

V příštích dnech se prý chystá do nemocnice, aby se nechal vyšetřit. Nemá prý radost z toho, že mu budou brát krev. „Já jsem strašný zbabělec,“ řekl o sobě Zeman.

Promluvil o Karlu Gottovi, kterému popřál v dopise k 80. narozeninám. Gott poté poskytl rozhovor České televizi a Zeman si postěžoval, že z tohoto rozhovoru nějaký cenzor vystřihl Gottovu větu „ať žije pan prezident“.

„Povím vám jednu kuriozitu. ČT24 vysílala rozhovor s Mistrem Karlem Gottem a citoval tam větu ‚ať žije pan prezident‘. Nu a jistý cenzor to ustřihl. Hezké, že,“ řekl Zeman.

Než se definitivně rozloučil s diváky, promluvil také o Srbsku. Když jako předseda vlády rozhodoval Zeman o tom, zda nad naším územím mají přeletět letouny NATO mířící na Srbsko, dostalo se prý jemu i kolegům z vlády ujištění, že Aliance bude v Srbsku bombardovat jen vojenské cíle. „Dnes mohu konstatovat, že toto ujištění nebylo naplněno,“ uzavřel Zeman.

