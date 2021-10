Fiala: Piráty bereme. Jednáme s celou koalicí

Komentátor MF Dnes Petr Kolář se zamyslel nad tím, co nás čeká v časech povolebních. U Pirátů čeká dusno. Předsedovi strany Ivanu Bartošovi by ale mohl pomoct kandidát na budoucího premiéra Petr Fiala. Otázkou podle Koláře je, co ještě udělá prezident Miloš Zeman.

reklama

Pětice stran ODS, lidovci, TOP 09, STAN a Piráti, kteří však zasednou ve Sněmovně jen 4, už podepsala memorandum o společném postupu. S většinou 108 poslanců z 200. Ale prezident Zeman už celé měsíce dává najevo, že předvolební koalice považuje za podvod na voličích a za premiéra vybere lídra nejsilnější samostatné strany, což je šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

V neděli měli Babiš se Zemanem schůzku v Lánech, ale prezident Babiše sestavováním vlády nepověřil, Babiš přibližně po 40 minutách odjel z Lán zadní branou a Zemana krátce na to odvezla sanitka do Ústřední vojenské nemocnice k hospitalizaci.

Pokud se prezident brzy nezotaví, mohla by se povolební jednání protahovat. Až do okamžiku, kdy se nově ustavená Sněmovna shodne se Senátem, že hlava státu není schopna vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vykonávat své pravomoci a zbaví ho podle článku 66 Ústavy ČR úřadu. Pak už by nová vláda mohla vzniknout bez ohledu na to, co si myslí prezident Miloš Zeman, který by teoreticky mohl držet v premiérském křesle Andreje Babiše, až do 8. března 2023, kdy mu končí prezidentský mandát.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle Koláře bude zajímavé sledovat, co se stane u Pirátů, protože kroužkování Starostů v koalici Pir/STAN vedlo k tomu, že Piráti mají jen 4 poslance oproti původní 22, což ve straně vyvolává značnou nespokojenost. Na Pirátském fóru už se objevil návrh na sesazení Ivana Bartoše z čela strany. Další možností podle Koláře je, že 4 pirátské poslance vypoklonkuje z příští vlády ODS, ale to se nejeví jako příliš pravděpodobné.

„Je třeba přinést jinou politiku, jinou politickou kulturu, a ta přece není silová. Já respektuji plně, že tady šla do voleb koalice Pirátů a STAN. V jednáních samozřejmě počítáme i s Piráty,“ řekl šéf ODS v rozhovoru pro iDNES.cz. „To první, o čem se začneme bavit už příští týden, jsou programové věci. Je třeba si vzít programy obou koalic, vyřešit to, co nás rozděluje, a začít pracovat na programu budoucí vlády. To další, i nějaké personálie, má čas,“ dodal.

Poslední otázkou zůstává, jak si povede Andrej Babiš jako šéf nejsilnější opoziční strany.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Teď přijdou hrůzy. Babiš měl zakročit. Petr Hampl bez milosti Žádný Fiala. Jiný vítěz voleb. Petr Štěpánek má jasno Trikolóra: Pro nás nic nekončí. Politika je běh na dlouhou trať Zalezli a nevylézali. Pirátská katastrofa: Bartoš a další to nesli zle

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.