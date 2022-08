Fiala: Plyn bude. Udělali jsme hodně. Ukrajina? Naše hodnoty nám pomáhají při jednání

Premiér Petr Fiala oznámil, že jeho vláda nakoupila nejen kapacitu v nizozemském plovoucím terminálu na plyn, ale také příslušné přepravní kapacity, aby se tento plyn skutečně do Česka dostal. A zdůraznil, že to je jen jedna z věcí, kterou jeho kabinet dělá pro české občany. Rozhodl se také vysvětlit, proč je tak důležité pomáhat Ukrajině. Pomáhá nám to prý i při jednáních v EU.

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) natočil šestý díl on-line pořadu Otázky a odpovědi z Kramářovy vily.

Nejprve se věnoval energetické krizi.

„Musíme si ty věci pojmenovat pravdivě a musíme si říct, jak to opravdu s plynem je. A ta situace byla opravdu velmi vážná. Přesto, co se různě píše a co čtu v komentářích, nešlo v prvé řadě o to, jaká bude cena toho plynu, ale to klíčové bylo, zda ten plyn vůbec jako Česká republika budeme mít,“ začal Fiala s tím, že šlo o plyn pro firmy i pro domácnosti.

Problém byl v tom, že Česko bylo z 97 procent závislé na ruském plynu. „Což je podle mě velká chyb. Je to určitá lhostejnost nebo nekompetence předchozí vlády, která tu situaci nechala takhle daleko dojít. Jednoznačně se ukazuje, že nemůžeme hledět jenom čistě na ekonomické aspekty. Musíme hledět i na ta bezpečnostní rizika, která se s energiemi pojí, protože když na ně nehledíme, tak nakonec v tom důsledku je to celé ještě dražší a může se nám stát to, co nám hrozilo teď, že by Česká republika prostě dost plynu neměla,“ pokračoval předseda vlády.

Dnes už je podle Fialy jasné, že Česko tuto zimu bude mít k dispozici zemní plyn bez ohledu na to, jak se zachová Rusko. Česko má totiž naplněny plynové zásobníky z 80 procent. To tu nikdy historicky v tomto čase nebylo. Tím jsme připraveni na zimu,“ uklidňoval občany.

Vláda vedle naplnění zásobníků nakoupila třetinu roční spotřeby plynu na terminálu v Nizozemsku, ale nezůstalo jen u toho. Fiala zdůraznil, že vláda nakoupila také příslušné tranzitní kapacity, aby se tento plyn do Česka skutečně dostal.

Nakonec zdůraznil, že pro Česko je důležité také to, že se EU zavázala k energetickým úsporám a k energetické solidaritě v případě, že některé ze zemí EU dojdou zásoby. Mechanismus energetické solidarity prosadila vláda Petra Fialy z pozice země, která momentálně EU předsedá.

Poté se vrátil k vládnímu deštníku proti drahotě a upozornil, že o pomoc mohou požádat i lidé, na které tvrdě dopadají také rostoucí ceny potravin. Lidé navíc dostanou příspěvek 5 tisíc na každé dítě v rodině mladší osmnácti let a k tomu občanům pomůže i nově schválený energetický tarif.

„Na co mají lidé nárok a že jsme toho udělali opravdu hodně, se lidé dozvědí na webovém rozhraní Deštník proti drahotě,“ zaznělo z úst předsedy vlády.

Firmám podle Fialy stát pomůže tím, že za ně zaplatí poplatky za obnovitelné zdroje energie.

Ale při tom všem si podle něj vláda musí ohlídat, aby nezdevastovala již tak dost trpící veřejné finance a aby nepřikládala pod inflační kotel.

„Já jsem někde řekl, že stát nenechá nikoho padnout. Řekl jsem to i ve svém projevu k České republice a to platí. Nenecháme nikoho padnout. Ale současně musíme hlídat to, abychom se chovali jako stát hospodárně,“ vysvětloval předseda vlády divákům.

Pár slov věnoval i českému předsednictví EU. Zdůraznil, že na půdě EU nemá cenu vystupovat jen negativně a vyjmenovávat, co všechno nechceme. Je důležité říct co chceme a skrze kompromisy hledat partnery tak, aby byly nakonec naplněny i zájmy České republiky.

V mezinárodní politice nám prý pomohlo i to, jak jsme se postavili na stranu Ukrajiny v její obraně proti ruské agresi.

„Já často poslouchám, že se nevyplácí hodnotová politika a že se máme chovat co nejsobečtěji. Ale ono se ukazuje, že toto není pravda. Ono se ukazuje, že hodnotová politika, kterou jsme uplatnili ve vztahu k ruské agresi, nám přinesla velký respekt a uznání a pomáhá nám při tom praktickém vyjednávání. Způsob, jakým jsme dokázali přijmout jako společnost uprchlickou vlnu z Ukrajiny, jak jsme se o ty lidi dokázali postarat, a teď nemám na mysli jen vládu, ale celou společnost, tak to nám získalo respekt a usnadňuje to naši vyjednávací pozici," jal se vysvětlovat Fiala.

I díky tomu se prý podařilo prosadit české priority v oblasti energetiky, jako je výjimka na ropu, úprava systému s emisními povolenkami spojená s výjimkou pro české teplárenství, ale vedle toho se podařilo prosadit jadernou energii mezi ekologicky přijatelné zdroje a tak podobně.

Nakonec konstatoval, že racionální chování ve vztahu k Rusku s sebou nese i dekarbonizaci evropské ekonomiky, což prospěje životnímu prostředí.

Odpovědná politika vůči životnímu prostředí je politika, která je blízká i konzervativně a pravicově smýšlejícím lidem a takovou politiku chce naše vláda dělat. Ten cíl derusifikovat evropskou energetickou politiku znamená současně dekarbonizovat energetickou politiku a to je cíl určitě rozumný.

