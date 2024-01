Fiala chtěl šířit „dobré zprávy“. Jenže je to jinak. Schillerová mu vzkázala něco o šmejdovi

„Je to stále dokola. Opozice při každé příležitosti straší lidi zdražováním, nedostatkem nebo nějakou krizí. O nás tvrdí, že lžeme, když lidem říkáme pravdu, to, jak se věci skutečně mají. V naší zemi rozhodně není tak špatně, jak se nám populisté snaží namluvit. Vzpomeňte si, jak vás strašili, že benzín bude za 100 korun. Vzpomeňte si, jak vás strašili, že bez podlézání Rusku nebude plyn,“ vypočítává premiér Petr Fiala (ODS) na svém facebookovém profilu.

A ve výčtu pokračuje: „Vzpomeňte si, jak vás strašili, že nebude dostatek energií a v zimě všichni zmrzneme. Vzpomeňte si, jak vás strašili, že schodek loňského rozpočtu bude 500 miliard. Vzpomeňte si, jak vás strašili, že budete všichni za elektřinu platit o desítky procent víc. Nic z toho se nestalo. Místo toho dnes čteme zprávy o tom, že více než milionu domácností budou dodavatelé energií vracet peníze nebo snižovat zálohy. Znovu se ukázalo, že jsem lidem říkal věci tak, jak opravdu jsou. Prosím, šiřme tyto dobré zprávy, a bojujme tak proti populismu a ‚blbé náladě’,“ píše předseda vlády.

Na premiérova slova reaguje na svém facebooku exsprávkyně státní kasy Alena Schillerová.

„Vážení přátelé, celkem bych si Petra Fialu dokázala představit s koženým kufříkem u dveří, jak nabízí smlouvu na předraženou elektřinu. Svým dobrotivým výrazem a profesorským projevem by klienty konejšil, aby nečetli poznámky pod čarou. Teď naposledy si to vyzkoušel na Facebooku. S velkou parádou si tam vylepil titulek novin: ‚Dobrá zpráva od dodavatelů energií: Peníze by mohli vracet více než milionu domácností.‘ A k tomu samozřejmě připojil, jak je jeho vláda skvělá a že tohle je důkaz,“ poznamenala Schillerová.

„Jenže! A tady přichází to jenže. Byl to jenom obrázek, na skutečný článek se od něj nedostanete. Pan Fiala totiž doufá, že si původní informaci na internetu nevyhledáte, tak jako energošmejd doufá, že si nepřečtete poznámku pod čarou. Co byste se tam vlastně dočetli? Že všude ve světě energie zlevňují, jen u nás ne. Jsou pořád pekelně drahé, jak to dopustila Fialova vláda, když je zastropovala 4krát výš, než bylo morální, a k tomu ještě ten strop přišel pozdě a platil pro obchodníky, a ne výrobce. A ta úžasná zpráva v článku? Elektřina pro domácnosti by neměla zdražovat, dokonce se budou vracet přeplatky a snižovat zálohy. Právě na tom stojí ona sláva pana premiéra. Víte ale, o kolik se bude snižovat? ‚Jedná se zhruba o 40 korun, ozřejmil mluvčí skupiny PRE.‘ Doslovná citace,“ napsala Schillerová.

„Takže, pane premiére, představte si člověka z masa a kostí, člověka s mozkem, nikoli robota, který vám vytváří ty vaše příspěvky na Facebook. Představte si, že tenhle člověk platí třeba 3500 korun místo původních 1600 korun za elektřinu. Myslíte, že je pro něj výhra, že to bude platit DÁL? Že vám má být vděčný, že to nebude JEŠTĚ VÍC? Jste opravdu tak zoufalý nebo mimo realitu, že těch 40 korun prezentujete jako vybojovanou bitvu pro české občany? Vždyť vy se smějete lidem do očí spolu s dodavateli energií. Na konci svého příspěvku, pane premiére, ještě píšete: ‚Prosím, šiřme tyto dobré zprávy.‘ – Já vás ale prosím, když už sám píšete dezinformace, nevybízejte k jejich šíření ostatní. Hezký víkend všem,“ zakončila Schillerová.