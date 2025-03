Fiala o Trumpovi: Nemůžeme zpřetrhat vazby s USA, když se nám někdo nelíbí

Americký prezident Donald Trump přerušil dodávky vojenské pomoci Ukrajině, což vyvolalo znepokojení mezi spojenci z NATO. V nadcházejících hodinách má vystoupit v americkém Kongresu s dalším významným oznámením.

Premiér Petr Fiala v rozhovoru komentoval aktuální turbulentní situaci ve světě a zdůraznil, že Evropa musí přestat být bezstarostná a začít více investovat do vlastní bezpečnosti. „Nyní je důvod k tomu, abychom převzali větší odpovědnost za svou bezpečnost, abychom byli silnější jako Evropa, abychom přestali být bezstarostní, jak jsme byli v minulých letech, a dělali prostě víc. To je věc, kterou si musíme všichni uvědomit. Kdybych to zasadil do širšího kontextu, opravdu se mění mezinárodní řád velmi rychle a razantně,“ řekl v Interview ČT24.

Podle něj se mezinárodní řád rychle mění a je nutné na to adekvátně reagovat. „Mění se to, na co jsme byli zvyklí od pádu komunistického režimu na přelomu 80. a 90. let. Možná se mění i uspořádání, které vzniklo po druhé světové válce. A na to musíme reagovat,“ pokračoval předseda vlády s tím, že jediný způsob, jak se vypořádat s aktuálními hrozbami a nebát se budoucnosti, je posílit vlastní bezpečnost a obranu.

Poukázal na to, že dochází k proměně bezpečnostní situace, která souvisí s postojem Spojených států. Washington dává najevo, že nebude tak silně garantovat bezpečnost Evropy jako v minulosti, a vybízí evropské státy, aby se o svou obranu staraly více samy. Premiér ale doufá, že to neznamená rozpad transatlantické vazby, která je podle něj stále klíčová, i když se jedná o výraznou změnu.

Fiala o dění v Oválné pracovně: „Měl jsem špatné pocity.“

Petr Fiala se vyjádřil k napjaté situaci v Oválné pracovně Bílého domu, kde proběhlo ponižující setkání mezi Volodymyrem Zelenským a republikánskými lídry. „Měl jsem z toho špatné pocity. Je to celé nešťastné. Nešťastný byl průběh toho ponižujícího setkání pro Volodymyra Zelenského. Nešťastné je i rozhodnutí o přerušení pomoci Spojených států Ukrajině. To jsou určitě kroky, které nepřispějí k tomu dlouhodobému, trvalému míru.“

Zároveň varoval před přílišným zjednodušováním situace a před představou, že se Evropa může jednoduše obejít bez Spojených států. „Není to tak jednoduché, říct, odepišme Ameriku, pojďme to dělat sami. Se Spojenými státy je potřeba nějak počítat, znovu je vtáhnout do hry. I prezident Zelenskyj se bude snažit nějakým způsobem ty vztahy se Spojenými státy upravit, jakkoliv to je složité,“ dodal premiér.

„Teď je v Americe Donald Trump, za čtyři roky tam bude někdo jiný. My nemůžeme zpřetrhat všechny vazby jenom proto, že se nám teď někdo nelíbí,“ okomentoval vztahy s USA český premiér.

V souvislosti s nedávným napjatým jednáním v Bílém domě se vrátil ke své vlastní zkušenosti z Oválné pracovny. Zdůraznil, že být v mocenském centru světa je mimořádně náročné. „Víte, já jsem v té Oválné pracovně seděl. A to fakt není jednoduchá situace, protože sedíte v mocenském centru světa, je na vás upřená nějaká pozornost a musíte nějakým způsobem obstát. V té vyhrocené atmosféře a při tom způsobu jednání před médii celého světa, jak to tam probíhalo, to pro prezidenta Zelenského bylo mimořádně obtížné,“ soudí Fiala.

Iluze o bezpečném světě skončila

Podle premiéra Petra Fialy zmíněná změna nepřišla náhle, dala se předvídat. „Není to změna, která přišla náhle. Posun americké politiky od toho, že Evropa je pro ni prioritou, je tou silnou rétorikou, razancí a rychlostí Trumpovy administrativy teď hrozně viditelný, ale je tady už delší dobu.“

„Část Evropanů ale žila v přesvědčení, že svět je vlastně bezpečný a že stačí, když my chceme žít v míru, tak v míru žít budeme. A to není pravda. Kdo se nestará o svoji bezpečnost, tak špatně dopadne,“ zdůraznil. „V mezinárodní politice platí, že když máte sílu a jste odhodláni ji použít, tak pak můžete žít v míru. Na to Evropa zapomněla – protože tu byly Spojené státy, které tu bezpečnost garantovaly,“ řekl ministerský předseda.

„Kdo si myslí, že svět je bezpečný, tak je fakt naivní,“ konstatoval předseda vlády.

Na otázku, jaké konkrétní kroky jeho vláda podnikne v oblasti obrany, Petr Fiala uvedl, že už oznámil první opatření a nyní o něm bude jednat s členy kabinetu. Česká republika by měla v příštích letech zvýšit výdaje na obranu až na tři procenta HDP. „Jeden jsem už oznámil, teď o něm chci mluvit s kolegy z vlády, a to je, že musíme mít konkrétní plán, jak navýšíme rozpočet, který dáváme na obranu jako Česká republika, až na tři procenta v příštích letech. To není jednoduchý úkol, ale je to úkol,“ řekl.

„Já vidím jako realistický scénář postupovat tempem navyšování výdajů na obranu někde kolem 0,2 % HDP ročně. Nechci, aby ale někdo bral ten výrok tak, že není možné to udělat rychleji. Záviset bude na tom, jak se domluvíme v rámci Evropy a NATO a jaké cíle si stanovíme,“ uvedl Fiala.

Zároveň je podle něj nutné, aby i Evropa podnikla konkrétní kroky k posílení své bezpečnosti. „Na evropské úrovni musíme přijmout celou řadu opatření, jak zvýšit prostředky, které dáváme do obrany, ale jak také učinit dosavadní pravidla mnohem flexibilnější a odstranit část regulací, abychom opravdu mohli investovat do naší bezpečnosti a obrany. A abychom v této věci také více spolupracovali.“

Odmítavě reagoval na zaznívající kritiku, že zvýšení obranného rozpočtu na tři procenta HDP je příliš vysoké: „Všem opakuju, pokud nebudeme v bezpečí, nebudeme se schopni bránit, tak všechny ostatní věci nedávají smysl.“

„Rusko je nebezpečí. Je to agresivní stát, který dlouhodobě nemá definovanou západní hranici. Představa Ruska o jeho sféře vlivu zasahuje až k nám. My musíme být schopni se bránit. A toho budeme schopni, jak jsem řekl, když položíme peníze a zbraně na stůl, teď nemyslím jen Českou republiku, ale Evropu,“ zopakoval.

Bezpečnost a volby: Fiala žádá důvěru občanů

Premiér Petr Fiala zdůraznil, že jeho vláda dělá vše pro to, aby zajistila bezpečnost občanů České republiky. „Já si myslím, že bezpečná cesta pro občany České republiky, pokud chtějí žít bezpečně a mít odpovědnou vládu, je dát nám znovu důvěru ve volbách. To se bude rozhodovat v dalších měsících.“

