Fiala se pochlubil Česku: Rostou mzdy, opravdu jsme splnili 93 % programu

Lídr koalice SPOLU na úvod rozhovoru s Čestmírem Strakatým vysvětloval, proč nadále nejraději chodí v saku, ačkoliv v poslední době mírně upravil svoji image a objevoval se na veřejnosti v košili s vyhrnutými rukávy a snažil se poupravit svůj profesorský obraz.

„Já se do žádné nové polohy neposouvám, jsem to pořád já. Možná někdy přirozeně ukazuji celou škálu člověka Petra Fialy jako každý jiný, proto třeba někdy mluvím o fotbalu, který mám rád. Ale není to, že bych se někam posouval nebo se do něčeho nutil. Někdy chodím v saku, někdy bez kravaty jako normální člověk, ale jinak zastávám názor, že člověk by měl reprezentovat nějakou funkci a k tomu podle mě patří formální oblečení,“ uvedl Fiala s tím, že běžně chodí v obleku.

Fiala ale přiznal, že má několik úletů za tu dobu, co je v politice, a ne vždy byly některé ironizující situace pochopeny. „Ale je toho málo, třeba jako nepovedené video s nutellou. A právě tím, že je toho málo, o to víc si toho pak lidé všimnou, když se mi něco takhle nepovede,“ řekl Fiala a přiznal, že v marketingu není úplně nejlepší.

„Já strašně nerad jenom tak žvaním, nejsem ani moc dobrý kritik, mně se to zajídá, pořád někoho někde kritizovat, já mám radši výkon a řešit, jestli se něco povede, nebo ne. To je moje nějaká povaha. Ale je pravda, že se člověk musí nějak přizpůsobovat, to je povaha politiky, a musím to dělat i já,“ přiznal premiér, že vzhledem k blížícím se volbám musí upravovat svoji marketingovou komunikaci.

Fiala podle svých slov nadále věří, že volby vyhraje. „Věřím tomu, a ne jen proto, že to chci, ale protože to potřebuje naše země a taky samozřejmě nerad prohrávám, a proto budu dělat všechno pro to, abych vyhrál. V situaci, v jaké teď jsem, kdy někteří říkají, že to nejde, jsem byl už mnohokrát. Třeba když jsem převzal upadající ODS s cílem, že vyhrajeme volby a budu premiér,“ vzpomínal Fiala, ale uznal, že situace je pro ODS aktuálně před volbami složitá.

Lidé Fialovi vyčítají například výrok, že vláda splnila 93 % svého programu. Za tím si Fiala stojí, ačkoliv chápe, že někteří tento pocit nemají. „Byla na to vypracována metodika Ministerstva vnitra, která sleduje, jak se plní programové prohlášení vlády. A na základě této metodiky je to skutečně tak, že jsme splnili naprostou většinu věcí z našeho programu nebo je spustili tak, že se stihnou do voleb. Ale já uznávám, že to není nejšťastnější výrok, protože lidé si všímají věcí, které se nám nepovedly, takže pak těch 93 % může vypadat jako provokace. Ale fakt to provokace není, vychází to z nějakého materiálu,“ vysvětloval premiér.

Chápe prý ale voliče, kteří s takovým prohlášením nesouhlasí, když ve skutečnosti opravdu hotová je tak polovina programu a zbytek je ve fázi jakéhosi otevření. „Já je chápu, a proto jsem také řekl jiný výrok, který lze citovat, že jsem měl po ruské agresi na Ukrajině jasně uvést, že programové prohlášení tak, jak jsme ho připravili, nebudeme moci realizovat a pojďme se věnovat tomu, abychom přežili ty krize, které nás čekají. My jsme ve vládě naopak vyvolávali dojem, že navzdory krizi splníme všechno z našeho programu, což se nám sice do značné míry podařilo, ale je vidět, že to nebylo šťastně komunikováno,“ uznal Fiala.

„Lidé mají pocit, že se celá řada větší nedaří a je to oprávněné do určité míry, protože jsme se nevrátili na ekonomickou úroveň života, jaká byla před covidem a dalšími krizemi. Ceny vzrostly razantně, ale už neklesly na tu úroveň před krizí. Teď ale naštěstí už rostou reálné mzdy, ekonomika roste a je to určitě nepochybně i zásluhou naší vlády, a ten růst je lepší než v některých okolních zemích a v průměru Evropské unie. Ale bude ještě chvíli trvat, že budou mít lidé pocit, že je vše zase dobré, a to i kvůli těm velkým změnám, které se dějí ve světě. Takže já pokorně přiznávám, že i když ta čísla sedí a opravdu jsme splnili těch 93 %, tak tohle není něco, co by měl politik na veřejnost akcentovat, protože mnoho lidí ten pocit při pohledu na své peněženky nemá,“ sypal si popel na hlavu.

Premiér také vysvětloval, proč vláda nesplnila jeden ze slibů, a tím byla reforma Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Návrh reformy totiž vláda v minulých dnech odmítla. „Já jsem v tomto konzervativní a nebudu zvedat ruku pro něco, o čem nejsem přesvědčený, že zlepší nějakou situaci. Ne všechno se nutně musí reformovat, když to nic nepřinese,“ uvedl Fiala s tím, že je přirozeně konzervativní.

„Ačkoliv já se skoro bojím teď to slovo používat, když vidím, kdo všechno se teď hlásí ke konzervatismu, já už vlastně ani nevím, jestli jsem konzervativec, když to vidím, kdo všechno je dneska konzervativec,“ prohlásil Fiala.

Na otázku, zda by koalice SPOLU neměla větší šanci na úspěch bez Petra Fialy, který se stal pro mnohé tváří vládních neúspěchů, Fiala odpovídal, že jinou osobnost nevidí. „Já si v prvním řadě nemyslím, že by naše vláda byla neúspěšná, a pokud to tak někteří vidí, je naším úkolem je přesvědčit, že jsme úspěchy měli. A že by to bylo lepší beze mě? Já nevidím žádnou osobnost, u které bych měl pocit, že to bude dělat lépe. Ale samozřejmě každý jsme nahraditelný,“ uznal Fiala.

Problém Česka je podle Fialy v tom, že žádná vláda nevládla delší časové období, aby mohla pracovat na svých vizích. „Dokonce žádná středopravicová vláda od dob Václava Klause ani nedovládla, my v tomto budeme první vláda, která to funkční období dokončí,“ uvedl premiér s tím, že pro zemi je výhodou, když zvolí někoho, kdo už ví, jak na to.

„Politika je složité řemeslo, nestačí někde jít na náměstí a říkat, co je špatně nebo jak bude lépe, není jednoduché řídit stát se všemi komplikovanými makroekonomickými zájmy společnosti, a tak si myslím, že je dobré mít tam někoho, kdo už aspoň ví, jak na to, jak to celé řídit. Je výhodné pro stát, když má osobní a politickou kontinuitu, a tak já tady nabízím lidem, abychom tu historickou danost v Česku změnili a nechali vládnout politiky delší čas,“ apeloval Fiala a dodal, že samozřejmě nemá žádné mesiášské komplexy, ale chce tuto zemi vést, aby se nevydala směrem jako Slovensko nebo Maďarsko.