Holec: Fiala na orbitu totálního šílenství

„Premiér Petr Fiala je borec. Česku dopřeje Tour de France, euro, kosmonauta... Prostě všechno. Toho kosmonauta si ale může ušetřit, protože kosmonauta už máme. Jmenuje se Petr Fiala a právě se vypustil na orbit totálního šílenství,“ zhodnotil Petr Holec první část výjezdního turné předsedy vlády s Ivou Pazderkovou. Jinak se totiž podle něj besedy s diváky, předčítajícími z papírku chválu premiérovy prozíravosti a pýchu, se kterou se před zahraničními přáteli chlubí naší vládou, nazvat nedá. Debatní tour pod názvem Teď jde o všechno měla podle mnohých kuriozní už svůj výkop. Iva Pazderková pak ohromila moderováním začátku předvolební kampaně, kde na diváky pokřikovala cosi o russáckých vlajkách. Fotogalerie: - Teď jde o všechno Lehce mimozemský pohled má podle Petra Holce Fiala už na billboardech, kde hledí do dáli jak po watterboardingu nebo školení od nějaké neziskovky. Ale když to lidé mohou vidět naživo, je to přece jen bolestivější zážitek, při kterém přestávají platit zákony normálnosti a realita se obrací naruby. Z debaty v Českých Budějovicích, která začala slovy jednoho z diváků o nejprolhanějším premiérovi, co jsme kdy měli, Petr Fiala sdílel na sítě vystoupení jednoho mladíka, který recitoval o nebezpečích z Ruska, na což premiér místo odpovědi v podstatě plynule navázal.

Holec ale získal neodbytný pocit, že Fiala pořádá turné proti sobě samotnému. A proti lidem, které na Úřad vlády přivedl, třeba Otakaru Foltýnovi, který mezi řečmi o statečnosti a odvaze nechal zmlátit a vyvést policií jednoho z diváků, a s agresorem se pak ještě fotografoval.

Jen pár týdnů poté vyrazil na podobné turné jeho šéf a lidem vykládal: „Ti slušní lidi musí za tu slušnost trochu bojovat. Ti slušní lidi musí chtít, aby ta slušnost v té společnosti vítězila... A ne si říct, támhle toho zmlátím, když se mi nelíbí, a ono to bude lepší. Prosím vás, to přece není společnost, ve které bychom chtěli žít. Tak to nechtějte po mně, já to dělat nebudu. Já je porazím slušností.“

Možná ale podle Holce nejde o podivínství ani vesmírné jevy. Následně totiž komentátor rozebírá , že u Petra Fialy neplatí v podstatě nic, co řekne. Ať mluví o daních, Green Dealu nebo digitálu ministra Bartoše.

V tom případě ale slušnost zůstává na voličích, kteří se musejí v říjnu postavit za to, aby i oni mohli mít společnost, ve které chtějí žít.