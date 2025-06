Fico 5 % na obranu nedá. Podle Černochové říká škodlivá slova

Blíží se summit lídrů členských států NATO a slovenský premiér Robert Fico vystoupil s prohlášením. Zdůraznil, že Slovensko odmítá vydávat 5 procent HDP na obranu, jak to požaduje 47. prezident USA Donald Trump. Zvláště v situaci, kdy z Ficova pohledu selhávají.

Slovensko prý proto zvolí jasnou cestu.

„Slovensko si musí stejně jako Španělsko vyhradit své suverénní právo rozhodovat, jakým tempem a v jaké struktuře je připraveno navýšit rozpočet MO Slovenska pro dosažení plánu NATO v roce 2035,“ oznámil Fico. Jedním dechem dodal, že „ve státním rozpočtu Slovenské republiky na rok 2026 nepodpoří žádné zvýšení výdajů na nákup zbraňových systémů nad úroveň roku 2025“, a nakonec zdůraznil, že jakékoli navýšení finančních prostředků ministerstva obrany půjde na infrastrukturní projekty.

Česká ministryně obrany Jana Černochová (ODS) se před summitem NATO vyjádřila zcela jinak. V rozhovoru pro NATO Aktual konstatovala, že investice do obrany vlastní země jsou naprosto zásadní. „O dvou procentech už se prosím nebavme, to je passé,“ oznámila členka vlády.

„Není to vycucané z prstu. Všichni spojenci se na tom shodují. Andrej Babiš neví, o čem mluví, když to zpochybňuje,“ uhodila Černochová na šéfa nejsilnější opoziční strany.

Zásah USA v Íránu ukazuje, že Američané chtějí dál hrát roli v mezinárodní politice a Černochová k tomu dodala, že aby mohly Spojené státy hrát zásadní roli v mezinárodní politice, budou potřebovat i své partnery v Evropě a pak další základny v jiných částech světa.

Pár slov věnovala i slovenskému premiérovi Ficovi. Zdůraznila, že při své kritice NATO mluví především ke svým voličům.

„Tím samozřejmě neříkám, že nejsou škodlivé. Jsou, protože dále narušují soudržnost aliančních zemí, což je jeden z předpokladů spolehlivosti kolektivní obrany. Ale říkám tím to, že nepředpokládám, že by slovenská vláda začala skutečně dělat jakékoli kroky, kterými by ta Ficova slova o neutralitě chtěla reálně naplnit. To se samozřejmě nestane. Fico navíc patří k tomu typu politiků, kteří jsou proslulí tím, že často říkají jiné věci doma a jiné v ‚Bruselu‘ – ať už v EU nebo v NATO. A kromě toho na summitu nebude, bude tam prezident Pellegrini,“ zdůraznila Černochová.

