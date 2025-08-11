Nedohodne se nic. Ale Trump bude o krok dál v odstranění Zelenského

V pátek má dojít k setkání prezidentů Spojených států amerických a Ruské federace. A to na Aljašce. Tématem bude válka na Ukrajině a jak ji ukončit. Na stole tedy bude i téma územních ústupků. Přičemž prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj se odvolává na ukrajinskou ústavu, podle které prý není možné území odevzdat „okupantům“.
K tomu už se vyjádřil analytik Tyler Weaver, známý pod přezdívkou Armchair Warlord. Ten poznamenal, že území může Ukrajina odevzdat dobrovolně nebo o něj může přijít nedobrovolně. „Žádná armáda ani kombinace armád na zemi nezajistí Zelenskému územní dohodu, kterou v roce 2022 odmítl, protože mu NATO namluvilo lež o úplném vítězství,“ dodal a podotkl, že se odpověď skutečně skrývá v ukrajinské ústavě. A to v dodatcích a úpravách.
The answer to Ukraine's territorial integrity question is in the Constitution of Ukraine.— Armchair Warlord (@ArmchairW) August 10, 2025
It's listed under the articles on amendment.
K tomu se vyjádřil další účet se zájmem o geopolitiku, že podle ukrajinské ústavy je potřeba na změny území celoukrajinské referendum. Což by zřejmě zahrnovalo i oblasti, které nyní drží Rusové. Z toho vyvozuje, že ani Zelenskyj, ani ukrajinský parlament nemají pravomoc přijmout to, na čem by se Putin s Trumpem mohli domluvit. A pokud by se tak stalo, mohli by čelit stíhání za velezradu. Považuje to za jeden z důvodů, proč je otázka legálního statutu území odsouvána. Jenže Rusko vyžaduje vyřešení situace pro ukončení konfliktu, což naznačuje, že se konflikt ještě potáhne.
If you look at the Ukrainian constitution properly (happy to do a short write up if anyone wants the technical detail), no territorial amendment can be made without an "All-Ukrainian" referendum that achieves a more than 50% approval. "All-Ukrainian" would seem to include the…— Chamberlain's Ghost (@RSA_Observer) August 10, 2025
Na to ovšem Weaver namítl, že je to hezký rozbor ukrajinské ústavy, ale jsou zde dvě podstatné námitky. Ta první je zlomyslná, tedy že Zelenskyj už slouží sedmý rok svého pětiletého mandátu a že převrat na Majdanu byl také schválen ukrajinským parlamentem v rozporu s ústavou. „Myšlenka, že když teď banderovcům hrozí prohra, tak je ukrajinská ústava najednou dokumentem velkého právního významu a ne jen zástěrka pro faktickou diktaturu, je směšná. Parlament smlouvu ratifikuje a hranice se posune bez ohledu na to, co říká jejich ústava,“ míní.
A jako další argument zmiňuje Vídeňskou úmluvu o smluvním právu, které jsou Ukrajina a Rusko signatáři. V ní je ustanoveno, že se země nemůže vymlouvat z plnění uzavřené dohody na to, že by tím porušila své vlastní zákony.
This is an excellent post and I thank my man for contributing his thoughts, but all this discussion of Ukrainian law and the how territory could legally be ceded under the Ukrainian Constitution is actually irrelevant under the law. Allow me to explain.??— Armchair Warlord (@ArmchairW) August 10, 2025
First of all there's… https://t.co/PkXKbUa22g pic.twitter.com/ShNWm6nAU3
Téma summitu na Aljašce zkoumal také analytik Simplicius. Jednak poukazuje na to, že není jasné, jaká ukrajinská území vlastně Trump „prodává“. Nejasnosti panují zejména ohledně Chersonu a Záporoží, kde bylo nejdřív oznámeno, že Rusko by bylo ochotno se z regionů stáhnout. Podle deníku Bild se ale americký vyjednavač Witkoff spletl a špatně si vyložil ruský požadavek, který zněl, že se Ukrajinci musí ze Záporoží a Chersonu v plné míře stáhnout.
Simplicius dále zmiňuje Zelenského odmítnutí územních požadavků, s odvoláním na ústavu. A také to, že by změna území vyžadovala plebiscit. V tomto ohledu je zajímavé, že ten by mohl dopadnout v neprospěch Zelenského. Společnost Gallup nedávno zjsitila, že pouze 24 % Ukrajinců chce bojovat až do konečného vítězství, 69 % si přeje dojednání mírové dohody co nejdříve.
Vzhledem k tomu, že ruské požadavky jsou stále stejné a Zelenskyj je odmítá, tak si analytik klade otázku, k čemu summit lídrů vlastně bude. Pokud Spojené státy míní svá jednání vážně, tak dle analytika je jen jedna cesta, zvýšit tlak a konečně se Zelenského zbavit. K tomu ale dodává, že ukrajinský prezident je mnohem odolnější, než mu obě strany přisuzovaly. A pak je zde samozřejmě možnost, že celý summit bude jen další gesto. Jako další argument proti úspěchu summitu zmínil i to, že Evropané už se vyjádřili, že oni sankce rušit nebudou. Zrušení sankcí by tedy bylo pouze ze strany USA, což by Putinovi pravděpodobně nestačilo.
„Jako jediné rozumné vysvětlení se jeví to, které je přirozeným pokračováním naší předchozí analýzy, v níž jsme hovořili o Trumpově touze vymanit se z vlastní sankční pasti. Jedním z možných motivů tohoto summitu by mohlo být vytvoření způsobu, kterým by Trump mohl znovu svalit vinu na Zelenského jako prostředek k jeho odstranění. Trump by mohl oznámit, že bylo dosaženo ‚dohody‘ s Ruskem, a poté světu zdůraznit, že to je Zelenskyj, kdo nyní odmítá ‚rozumné‘ ústupky, což by Trumpovi poskytlo politický kapitál k tomu, aby Zelenského hodil pod vlak a nemusel uvalovat sankce, na které svět čekal. ‚Proč bych měl sankcionovat Rusko, když projevilo zájem o mír, a Zelenskyj je ten, kdo to nyní blokuje?‘“ uvažuje analytik.
Jako argument pro tento pohled mu slouží i Trumpova slova na Fox News, podle kterých by se měl Zelenskyj připravit „něco podepsat“. Trump také hovořil o vyměňování území, což analytik považuje za náznak, že Rusové mají opustit pozice u Sumy a u Charkova. Ale opět zdůrazňuje otázku, proč by měl Putin na dohodu přistoupit, když v ní nebudou zahrnuti Evropané, kteří budou nadále zásobovat Ukrajinu penězi a zbraněmi. „Ledaže by měl Trump nějaký velký plán, jak přinutit Evropu k poslušnosti,“ spekuluje. Poukázal i na to, jak se Zelenskyj spřáhl s evropskými lídry, kteří dělají svůj „vzdorosummit“, jako odmítnutí toho, na čem se Trump s Putinem domluví. Což podporuje teorii, že se Trump snaží pomalu sabotovat Zelenského.
autor: Karel Šebesta