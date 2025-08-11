Rána kampani SPOLU jako od Karlose Vémoly. „Je to jasné.“

Je před volbami a politici se předhánějí ve snaze oslovit voliče. K tomu si pomáhají jak účastí v kontaktní kampani, tak i momentkami z každodenního života, mezi které patří účast na společenských akcích. Takovou příležitost využil i ministr zahraničí Jan Lipavský, který nedávno změnil týmové barvy a místo dresu Pirátů v nadcházejících volbách oblékne křiklavě zelenou barvu koalice SPOLU. Lipavský dorazil na zápasy profesionálních bojovníků v kleci. Ne jako bojovník, ale jako divák. O svůj zážitek se podělil s voliči.
Turnaj Oktagon 74 se uskutečnil na pražské Štvanici za účasti celebrit, jako je bojovník Karel Vémola, podnikatelka Nela Slováková nebo influencer Spicy Pája. A nechyběl ani hlavní představitel české diplomacie Jan Lipavský. Zaplněné hlediště sledovalo desítku svižných zápasů včetně tří výher domácích borců „Dneska večer jsem vyrazil na Oktagon. Sláva vítězům a čest poraženým,“ uvedl ministr zahraničí Lipavský na sociálních sítích.
Reakce publika na internetu jsou smíšené. Lipavského návštěva mezi svalovci podnítila mnoho osobně laděných komentářů. Jeden ze sledujících vyjádřil naději, že by si Lipavský mohl vyzkoušet i zápas v kleci. „Měl jsi jít do ringu.Třeba by se ti pak rozsvítilo,“ napsal.
„Jsi borec, bez podprdy, tak to mám rád,“ napsal ministrovi jiný sledující.
Pavel Janouš by si přál vidět ministra Lipavského nejen v hledišti, ale také v kleci pro zápasníky. „Pane ministře, jste frajer. Bohužel jsme doma neviděli Váš zápas. Moc rádi bychom viděli jak dopadnete. Mohl jste vyzvat třeba nějakého bojovníka z bývalého Sovětského svazu. Bylo by to super představení a lidé by byli spokojení že máme bojovníka nejen za klávesnicí a mikrofonem, ale i tváří v tvář,“ vzkázal ministrovi další uživatel.
Většina komentářů byla kritická či zesměšňující. Jeden ze sledujících ale Lipavskému vzdal hold. „Pane ministře, ste frajer! Kéž bych v sobě měl aspoň špetku toho, co máte vy,“ obdivoval Lipavského účast na turnaji bojových sportů.
Šéfredaktor Deníku TO Marek Stoniš Lipavského okomentoval takto: „Máme ministra zahraničí, který má odvahu postavit se Rusku a přijít mezi nevoliče.“
Komentáře se často týkaly Lipavského vzezření. Advokátka Klára Long Slámová vyjádřila svůj postoj pouze obrázkem.
„Miluji vaše prsíčka,“ vyznal se Lipavskému čtenář David Klíma. Slíbil, že politika ODS podpoří korespondenčním hlasem.
„Ty vole, ty seš vyrýsované,“ bodře vzkázal ministrovi Jan Dusík.
Jiným lidem Lipavského self promo sympatické nebylo. „Chlapi, kurva, zaplaťte kurva alespoň průměrné markeťáky, nebo nechte Jendu jednat alespoň trošku autenticky,“ vyzval Lipavského PR tým další čtenář. Usoudil, že Lipavského mozek bude na zápasech svalovců za 15 minut umírat nudou.
Redakce ParlamentníchListů.cz oslovila komentátora Petra Holce. Ten souhlasí s názorem, že Lipavský v Oktagonu nepředvedl autentickou kampaň. „Já si myslím, že tu máme v podání ministra Lipavského druhou helmu nasazenou obráceně,“ připomněl slavnou Lipavského fotku z února 2022, kdy se ministr zahraničí vypravil na ukrajinskou linii dotyku a ochranný prvek hlavy měl nasazený špatně. „Snažil jsem se mít hlavu v bezpečí, převážilo to nad pocitem trapnosti,“ připomněl Lipavský situaci, když psal svých červencových „2000 nejdůležitějsích slov k Ukrajině“.
„Lidi se tomu tehdy absolutně vysmáli a on dokázal, že tam nepatří,“ řekl Holec k Lipavskému. O tři roky později je to prý stejné. „On jde na bojové sporty, což je taky tak trošku válka, přijde tam, znovu se tam nechá vyfotit a vypadá stejně, jako na té linii dotyku. Vypadá tam směšně. To bylo vidět v kontrastu s fotkou Filipa Turka, který se tam vyfotil s Karlosem Vémolou. Lipavský tam stál sám, já bych řekl, jako skutečný kůl v plotě,“ zhodnotil působení ministra zahraničí na galavečeru bojových sportů.
„Všiml jsem si toho už několikrát. Je to velmi zajímavé, a možná je to i určitý barometr toho, jak dopadnou volby. Jakmile někdo z politiků současné vládní koalice něco zveřejní, ať už politické prohlášení nebo podobné fotografie, tak výrazně převažují negativní ohlasy. Z politologického hlediska je vždy zajímavé, čí voliči k těm volbám přijdou. A tady se zdá, že je téměř jisté, byť to nemůže být jediný indikátor, že víc naštvaní, a tím víc motivovaní, jsou spíše příslušníci současné opozice. Je to vidět opravdu na všech diskusích, které jsem měl zatím možnost na sociálních sítích sledovat. Samozřejmě, u pana Lipavského je otázka, jestli by se neměl raději chlubit nějakými zahraničně-politickými úspěchy České republiky. A právě v jeho případě se obávám, že to je trošku nedomyšlené, protože se skutečně otevírá prostor pro značnou satiru, ať už vůči jeho osobě poněkud s nadváhou, což se sportem, zvlášťě tohoto typu, nejde úplně dohromady, nebo vůči jeho názorům,“okomentoval Lipavského počínání pro ParlamentníListy.cz politolog Lukáš Valeš.
Politici by podle Valeše měli mít na paměti, že vyfotit se s populárním hercem, nebo, jako v tomto případě, na oblíbené sportovní akci, nestačí. „Je potřeba mít promyšlené, co ten obrázek, ta věta, bude na sociálních sítích znamenat, aby se předešlo případné kritice,“ řekl politolog.
autor: Jan Novotný