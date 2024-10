Fico se pustil do Fialy: Politici odcházejí, národy zůstávají

Slovenský ministerský předseda Robert Fico se opřel do českého premiéra Petra Fialy a jeho vlády v rámci výročí vzniku Československa. Uvedl, že místo upevňování vzájemných vztahů obou zemí je „poškozuje“.

„Politici na obou březích řeky Moravy si musejí uvědomovat, že i když oni odcházejí, tak slovenský a český národ zůstávají. Nic v politické agendě nemá takovou hodnotu, aby to ohrožovalo jedinečné slovensko-české vztahy,“ uvedl ve svém facebookovém příspěvku Fico s tím, že on by si nedovolil zasahovat do vnitřních českých záležitostí.

Premiér Fiala podle jeho slov zpochybnil důvěryhodnost slovenských institucí v případě smíru s Andrejem Babišem. „V tomto duchu chci vyjádřit přesvědčení, že nedávný výrok českého premiéra Petra Fialy zpochybňující důvěryhodnost suverénních slovenských institucí v případě smíru s českým opozičním politikem slovenského původu Andrejem Babišem byl jen výjimečným excesem nezakládajícím tradici neoprávněného zasahování do slovenských suverénních záležitostí,“ dodal Fico.

Slovenské ministerstvo vnitra uzavřelo smír s Babišem ve sporu o ochranu osobnosti, který se týkal jeho evidence ve svazcích komunistické Státní bezpečnosti (StB). Fiala to komentoval následovně: „Rozsudek nezávislého soudu nahradil obyčejný handl. Tohle je perspektiva, kterou Andrej Babiš fakticky nabízí naší zemi,“ napsal 21. října Fiala na síti X.

Fico také zopakoval, že jeho vláda je připravená kdykoliv a na kterémkoliv místě pokračovat v sérii společných jednání s českou vládou.

Podle Ministerstva zahraničí pak Česko vztahy se svým nejbližším sousedem dál opečovává. „Panu ministrovi Lipavskému na česko-slovenských vztazích velmi zaleží, během své oficiální návštěvy v Bratislavě byl přijat všemi nejvyššími ústavními činiteli,“ uvedl pro TV Nova mluvčí Černínského paláce Daniel Drake.

