Fico si mistrování od Kallasové nenechal líbit. Dostál se připojil

Slovenský premiér Robert Fico ostře reagoval na slova bývalé estonské premiérky a současné vysoké představitelky EU pro zahraniční věci Kaji Kallasové, která vyzvala evropské lídry, aby se nezúčastnili květnových oslav Dne vítězství v Moskvě. Podle Kallasové nebude účast na této události „brána na lehkou váhu“.

„Jakákoli účast na prvomájových průvodech nebo oslavách 9. května v Moskvě nebude z evropské strany brána na lehkou váhu vzhledem k tomu, že Rusko skutečně vede v Evropě válku v plném rozsahu,“ řekla Kallasová novinářům v Lucemburku po setkání ministrů zahraničí.

Robert Fico její varování a výhrůžky označil za neuctivé a ostře se proti němu ohradil. V oficiálním vyjádření uvedl: „Do Moskvy pojedu 9. května. Je varování paní Kallasové formou vydírání, nebo signálem, že budu po návratu z Moskvy potrestán? Nevím. Vím ale, že se píše rok 2025, ne 1939,“ napsal ve vyjádření na síti X.

Fico: Nikdo mi nebude diktovat, kam smím cestovat

Zároveň upozornil, že Kallasové výrok potvrzuje potřebu diskuse o stavu demokracie v EU: „Varování paní Kallasové potvrzuje, že v rámci EU potřebujeme diskusi o podstatě demokracie. O tom, co se stalo v Rumunsku a Francii v souvislosti s prezidentskými volbami, o ‚Majdanech‘ organizovaných Západem v Gruzii a Srbsku, a o tom, jak bylo ignorováno zneužívání trestního práva proti opozici na Slovensku,“ pokračoval slovenský předseda vlády.

Premiér také zdůraznil, že jako hlava suverénního státu si nenechá diktovat, kam může, nebo nemůže cestovat: „Jsem legitimním předsedou vlády Slovenska – svrchované země. Nikdo mi nemůže určovat, kam smím, nebo nesmím cestovat. Pojedu do Moskvy, abych vzdal hold tisícům vojáků Rudé armády, kteří padli při osvobozování Slovenska, stejně jako milionům dalších obětí nacistického teroru,“ doplnil Fico.

Rovněž připomněl, že patří k hlasům v EU, které usilují o mír. „Dovolte mi připomenout, že jsem jedním z mála v EU, kdo důsledně hovoří o nutnosti míru na Ukrajině a nepodporuje pokračování této nesmyslné války,“ poukázal Robert Fico.

