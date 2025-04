Filozof Safranski: AfD musí být brána za standardní politickou stranu

Nejčtenější německý deník Bild upozornil na další z řady průzkumů agentury INSA, který ukazuje, že budoucí koalice CDU/CSU a sociálních demokratů (SPD) má podporu jen asi 41 % voličů. To jinými slovy znamená, že kdyby se teď konaly volby, tato koalice by neměla většinu. Bild napsal, že průzkum je pro nastupující vládu „velkou ranou“.

Naproti tomu opoziční Alternativa pro Německo (AfD) má podporu 24 % voličů.

CDU/CSU má v tomto průzkumu voličské nálady podporu 25 % voličů – stranu AFD podporuje jen o jedno procento Němců méně a třetí sociální demokraté v tuto chvíli mohou počítat s podporou 16 % občanů. Zelené by momentálně volilo 11 % lidí, Die Linke se momentálně těší podpoře asi 10 % voličů a Alianci Sahry Wagenknechtové by volilo asi 5 % občanů. Liberálové z FDP by se do parlamentu těsně nedostali, mají podporu jen asi 4 % voličů.

Proč si AfD drží stále tak vysokou podporu? Někdejší uchazečka o post kancléřky za AfD Alice Weidelová např. tvrdí, že končící vláda sociálních demokratů chce do Německa dostat nejen žadatele o azyl z Afghánistánu, ale i žadatele o azyl ze Súdánu. V rámci tzv. „přesídlovacího“ programu. A budoucí kancléř Friedrich Merz tomu podle Weidelové nebrání.

V roce 2025 má být v Německu „usazeno“ celkem 6 560 dalších migrantů. „Tento druh nereálné a ideologií poháněné politiky je nejen nezodpovědný, ale pro sociální smír v naší zemi extrémně nebezpečný. A navzdory odvážnému oznámení černo-červené koalice o ukončení takových programů, Agentura OSN pro uprchlíky v Německu již předpokládá, že nová spolková vláda bude v přesídlování pokračovat,“ uvedla k tématu Weidelová.

AfD nejen jejími ústy požaduje, aby německá vláda okamžitě zastavila všechny přesídlovací programy a místo toho aby začala důsledně chránit německé hranice.

Německý filozof Rüdiger Safranski, jenž 1. ledna 2025 oslavil 80. narozeniny, má za to, že německá politická scéna se nadále nemůže tvářit, že takřka čtvrtina německých voličů je naprosto mimo, a přehlížet její přání. Pokud má německá společnost dál fungovat, AfD musí být brána jako standardní politická strana. „Nezbude nic jiného, než AfD nějak začlenit do demokratického spektra,“ prohlásil Safranski v rozhovoru pro německý list Die Welt.

Safranski varuje před vyhnáním čtvrtiny voličů za jakýsi firewall, za jakýsi cordon sanitaire. V politice podle něj převládá dědictví roku 1968, hypermoralismus a ztráta realistického pohledu na věci. Spoluobčany vyzval, aby všechen zmatek nechali za sebou.

