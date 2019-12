Foldyna a Ovčáček nejen o vlasovcích. To byly nálože

Hned na úvod se Jiří Ovčáček zeptal na něco, co Jaroslavu Foldynovi mnozí přisuzují, tedy nevědomé podporování cizí moci. „Já jsem člověk, který realisticky posuzuje politiku jednotlivých aktérů na té mezinárodní scéně, od Spojených států přes Německo až po Rusko. Myslím si, že realisticky neznamená, že je člověk adorantem něčeho, ale realisticky odhaduji a hovořím o těch věcech otevřeně... A vy jste říkal, že se nebojím, někdy se bojím,“ dodal Foldyna se smíchem. Anketa Měl by Andrej Babiš kvůli auditu EU odstoupit? Ano 11% Ne 89% hlasovalo: 4298 lidí

Konkretizoval, že se bojí právě při čtení zpráv BIS, aby se „to nezvrhlo“ v něco podobného jako éra honu na komunisty v USA nebo padesátá léta v Česku. „Vždycky mě uklidní, když si přečtu Švejka, že oni ti agenti rádi fotí ty stabilní věci, jako je nádraží. Tak já nefotím nádraží, ani v Děčíně nefotím to nádraží,“ uklidňoval se Foldyna, že se nechová jako agent.

„Já mám víceméně obavu hlavně z těch lidí, co něco propagují, jdou proti něčemu. Pak se podíváte do historie, jestli oni to nejsou agenti, ti, co propagujou ten opak a špiní v tuhle chvíli to Rusko. Ono se tady pohybuje pár lidí, kteří nasazují tomu Rusku tu psí hlavu a pak se podíváte do historie, jak prošli těma školama, byli agentama, jezdili po Jeniseji, na nějakých řekách, pak měli krycí jméno Plavec, tak to možná souvisí,“ narážel Foldyna na bývalého europoslance Štětinu. Ovčáček dodal, že na Západě byli někteří horliví antisověti odhaleni jako agenti Sovětského svazu. Ještě dodal, že agenti jsou placení a on za svůj realistický pohled nedostává „ani floka“. Ovčáček namítal, že ve zprávě BIS bylo napsáno, že se jedná o nevědomou podporu.

„Ti kluci, co jezdili po tom Jeniseji v těch inkriminovaných letech, říkají jim agent Plavec, tam by se ta BIS měla podívat, jestli ty kluci, co tady vyprávějí o škodlivosti toho Ruska, jestli pro to Rusko nedělají, protože to bývá taková ta záhada v tom,“ prohlásil ještě Jaroslav Foldyna. Fotogalerie: - Ruský Sobibor

Ovčáček zmínil Foldynovo „rebelství“ jako uctění památky sovětských vojáků nebo setkání s Nočními vlky. Což prý vyvolává „neblahé reportáže v Československé televizi“. Zeptal se, jak to poslanec snáší. Foldyna řekl, že by se vtipů o Československé televizi vyvaroval, a o Nočních vlcích pravil, že pokládají věnce na hroby svých dědů, kteří padli i za nás. Podle něj není to, že se takových akcí zúčastňuje, nic odvážného. A že ČT pomocí „chytrolínů“ neguje jejich jízdy? To podle Foldyny má spíše opačný efekt. Vyvracel, že by se jednalo o gang, prý nezná nikoho v organizaci, kdo by „jel“ v prostituci, drogách nebo byl zavřený za vraždu.

Ovčáček pak dodal, že posiluje snaha přepisovat historii a z osvoboditelů dělat okupanty. Foldyna uznal, že v roce 1968 Rusové okupanti byli, ale co se roku 1945 týká, tak pokud by prý neexistovalo těch 20–25 milionů lidí, kteří ve válce položili život, tak by se ve studiu možná nesešli. „Jsou tady jenom ti, kteří nás za to dnes kritizují, protože oni by určitě byli těmi poslušnými, kteří by chodili do práce. Nemluvili by česky, místo brigády socialistické práce by dělali brigády nacistické práce a určitě by udávali, tak jak to bylo ve zvyku,“ sfáral Foldyna do alternativní historie. Dodal, že v Praze bylo gestapo zahlceno zprávami „arizovaných Čechů“.

Vymezil se proti „objektivizaci historie“ a výkladu, že Prahu neosvobodila Rudá armáda, ale vlasovci. Prohlásil, že se jednalo o zrádce své země, kteří se po boku nacistů podíleli na vraždách na okupovaných územích. „Když ti jejich chlebodárci prohrávali válku, tak jim zakroutili v Praze krkem, aby se snažili zachránit. Já si nemyslím, že by tady bylo něco, co bychom měli oslavovat. Kdyby nepřišla ta Rudá armáda, nepřijeli na těch tankách od Berlína, tak my bychom se možná nedočkali ani toho vylodění v Normandii. My bychom se toho osvobození Prahy nedočkali.“ A stížnosti, že Sověti kradli hodinky a znásilňovali, bagatelizoval, že tito vojáci přišli po letech, kdy viděli, co Němci provedli jejich rodinám. „Když tady někomu ukradli ty hodinky, tak to byl detail z toho.“ V druhé světové válce se prý Spojenci přidali až poté, co se u Stalingradu a Kursku změnil poměr sil.

Ovčáček se pak přímo zeptal na pomník v Řeporyjích. „Pomníky zrádcům staví jenom šílenci,“ vyjádřil se poslanec. O Pavlu Novotném se prý ani nehodí mluvit. „Je to pan Nikdo,“ prohlásil o starostovi a dodal, že se čas od času zpropaguje.

Celý pořad ZDE

