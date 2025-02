Foltýn: Válka na Ukrajině, uprchlíci v ČR, české zbraně. Vyděláváme na tom

Prezident USA Donald Trump tvrdí, že mírových dohod je možné dosáhnout už za týden, a zároveň svými stále ostřejšími vyjádřeními šokuje celý svět.

Na otázku, zda čtvrtý rok války na Ukrajině bude tím posledním, Otakar Foltýn odpovídá s nadějí, ale zároveň upozorňuje na přetrvávající realitu bojiště. „Doufám, že ano, ale válka je rozhodována zbraněmi, průmyslem a vůlí. Od Ruska máme pořád málo té vůle. Válka na Ukrajině skončí, až bude mít Evropa dost vůle pomoct Ukrajincům natolik, aby bylo možné uzavřít čestný mír,“ prohlásil v Epicentru Pavlíny Horákové vládní koordinátor strategické komunikace.

Podle Foltýna je Evropa stále příliš pohodlná, než že by dělala rozhodné kroky v pomoci Ukrajině. „Zatím tu vůli nemáme, protože jsme pohodlní. Vznášeli jsme se na růžovém obláčku bezpečnosti, ačkoliv mafiánský režim Vladimira Putina neříkal, co udělá. Je naším vrcholným, bytostným zájmem, včetně zájmu České republiky, aby Rusko bylo na Ukrajině zastaveno a aby ruská agrese dále nepokračovala,“ pravil Foltýn.

Foltýn k aktuální situaci na frontě vysvětluje, že ruská armáda sice postupuje, ale za cenu obrovských ztrát, které nejsou dlouhodobě udržitelné. „Pokud tu úspěšnost budete posuzovat podle toho, kdo postupuje, tak aktuálně ještě pořád, byť stále pomaleji, postupuje ruská armáda – ovšem za cenu obrovských obětí. Říkám to pořád. Není to ani historické překvapení, Rusové se svými vojáky zacházejí jako s dobytkem. Takže každý čtvereční kilometr ruská armáda zaplatila. Ten postup je natolik krvavý a ty ruské zdroje se tak obrovsky vyčerpávají, že ukrajinská obrana v tomto případě má navrch,“ zmínil Foltýn.

Zároveň ale upozorňuje, že Ukrajina je zcela závislá na západní pomoci – pokud ji Západ udrží, Rusko bude muset jednou přestat. „Jakkoliv jsou ty ztráty, které Rusové platí, natolik velké, že si to ruská ekonomika nemůže dlouhodobě dovolit. Ukrajina se ubránila a závisí na západní pomoci, aby Rusko bylo opravdu zastaveno a aby ztráty byly natolik velké, že budou muset přestat. Záleží na tom, jestli Západ bude pokračovat v pomoci Ukrajině,“ míní Foltýn.

Psali jsme: Americký diplomat naznačil ukrajinskou dohodu: Ustoupí obě strany, to Trump dovede

Anketa Máte rádi Ondřeje Vetchého? Ano, jako herce i veřejnou osobnost 2% Herec dobrý, jeho názory mi vadí 16% Ne, nemám 80% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15494 lidí

Upozorňuje, že Trump v posledních prohlášeních požadoval po Ukrajině převedení práv k nerostným surovinám a minerálům ve prospěch Spojených států. Podle Foltýna je takový požadavek v situaci, kdy je Ukrajina napadena, „amorální“.

Donald Trump také ve svých posledních prohlášeních uvedl, že Ukrajina neměla začínat válku, což vyvolalo silné reakce. Foltýn takové výroky jednoznačně odmítá jako absurdní. „Jestliže budete tvrdit, že Ukrajina si neměla válku začínat, to je bohapustý nesmysl, taková hovadina, že i nevzdělanému člověku musí být jasné, že jestliže Ukrajina má na svém území ruské tanky, ztrácí desítky tisíc civilistů a její území je okupováno, tak jak si asi Ukrajina tu válku začala?“ podotkl Foltýn.

Foltýn uznává: „Jestli něco z toho jasně vyplývá, a v něčem jde dát Trumpovi za pravdu, je to fakt, že Evropa dlouhodobě využívala toho, že Spojené státy garantovaly naši bezpečnost a v rámci NATO za nás i platily. To z logiky věci dlouhodobě není možné. Není důvod, abychom si své problémy v Evropě neřešili za své peníze.“

Podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění zájem Čechů o situaci na Ukrajině klesá a zároveň roste nesouhlas s pokračující podporou Ukrajiny. Foltýn, coby vládní koordinátor strategické komunikace, přiznává, že v této chvíli není jisté, zda by nová informační kampaň k tématu Ukrajiny nebyla kontraproduktivní.

Zároveň však jednoznačně odmítá tvrzení, že by Česko na válku doplácelo – naopak, podle něj z ekonomického hlediska vyděláváme. „Na válku na Ukrajině nedoplácíme. Ukrajinští uprchlíci už druhý rok v České republice odvádějí na zdravotním a sociálním pojištění a na přímých daních víc, než kolik Česká republika platí na dávkách těm, kteří pracovat nemohou. Vyděláváme na tom. Český obranný průmysl dostává zakázky a zaplaceno desítky miliard za zbraně, které si kupuje Ukrajina. Jinými slovy, zaměstná to české dělníky, ti platí odvody, ty firmy platí daně – to je další přínos do českého rozpočtu.“

Podle jeho slov také platí, že velká část zbraní, které „poskytla“ Armáda ČR, byla „kompenzována“ někdy dokonce v násobcích jejich původní hodnoty.

„Česká republika na to rozhodně nedoplácí. Až by se chtělo říct, jestli není smutné, že na tom vyděláváme, ale zkuste vysvětlit fakt, že jsme na tom vydělali lidem, kteří jsou prostě naštvaní,“ říká Foltýn, podle nějž problém nespočívá v ekonomické zátěži, ale spíše ve veřejné náladě, která se kvůli únavě z války a dezinformacím obrací proti podpoře Ukrajiny.

Fotogalerie: - Společně za Ukrajinu!

Kauza dronů Nemesis: Foltýn odmítá obvinění, mluví o absurdní kampani

Jedním z témat, které se Otakara Foltýna dotýká osobně, je vyšetřování Vojenské policie v kauze Skupiny D kvůli údajnému porušování předpisů v projektu drony Nemesis. Foltýn je jedním z členů této organizace a kategoricky odmítá jakékoli pochybení. „K žádnému porušování nedošlo. Je to absurdní. My se vůbec nebráníme nějakému šetření, jakkoliv je absurdní. Dali jsme k dispozici své účetnictví. Nemáme nejmenší problém s prokázáním, že jsme nikdy nic neporušili. Je to až paradoxní,“ sdělil Foltýn.

Foltýn zdůrazňuje, že Skupina D vždy nakládala s prostředky od dárců mimořádně efektivně. „Představa, že by Ondřej Vetchý, Karel Řehka nebo Otakar Foltýn dokázali parazitovat na pomoci Ukrajině, je úplně absurdní. Zvedá se mi žaludek z toho, že to někdo vnáší do veřejného prostoru.“

Psali jsme: Řehka: „Neříkám, že nemohlo dojít k chování v rozporu se zákonem.“

Herec Vetchý žádá výslech ministryně obrany. Trapnost, cochcárna, zaznívá

V kontextu toho naznačuje, že kauza je záměrně rozdmýchávána proruskými kruhy, které mají zájem oslabit podporu Ukrajiny v Česku. „Ti, kteří zastávají proruské postoje, se doslova rochní v tom, jak naprosto absurdně český stát torpéduje prostřednictvím některých institucí bohulibou aktivitu. Nemáme problém vyvrátit každé podezření. A až se to vyvrátí, pojďme se zeptat, komu tohle svědčilo a proč se vůbec něco takového stalo. Ty instituce, které v tomto okamžiku řeší takovou absurditu, by se měly zeptat, proč to takovým způsobem bylo medializováno,“ nabádá koordinátor Foltýn.

K celé věci se vyjádřila i ministryně obrany Jana Černochová, která na problematiku dronů Nemesis upozornila a řešila ji dokonce s prezidentem Petrem Pavlem. Otakar Foltýn však odmítl její politické kroky komentovat a stejně tak nechtěl spekulovat o rozhovorech mezi ní a prezidentem republiky. Stejně tak nechtěl komentovat, zda o situaci sám s Petrem Pavlem hovořil.

Pod rozhovorem se objevila řada kritických komentářů, které se ostře vymezují vůči Otakarovi Foltýnovi a jeho vyjádřením.

Jeden z pisatelů ironicky poznamenal: „Lepší umístěnka, náborová kancelář Armády České republiky, ideový pracovník pro jednotky armády České republiky.“

Další komentář naznačil, že Foltýnova kariéra po volbách skončí: „Máš to za pár, Foltýne, po volbách na dlažbu.“

Jiný diskutující konstatoval lapidárně: „Pitomec.“

Objevily se i komentář jasně vyhraněný: „Ať žije Rusko, Foltýne, plácáš nesmysly, lžeš a uvádíš český národ v omyl. Ale na každou svini se vaří voda.“

Jeden z komentujících odmítl Foltýnovo tvrzení, že Češi jsou pohodlní, a naznačil, že jde spíše o otázku finančních zájmů: „Jasně, jsou pohodlní, tak laskavě mluv za sebe. Nejde o pohodlnost, ale o peněženku, a to víš nejlépe. Nezapomněl jsi prášky na hlavu? Meleš nesmysly, a to není urážka, to je upozornění, aby jsi ze sebe nedělal ještě většího id...., než je nutné. Ten tvůj výstup stačí, ale lidé si naštěstí udělají vlastní závěr.“