Foltýn smiřuje národ a radí: Nebrblejte, respektujte pokyny a pomáhejte ostatním

Česká republika si právě prochází krizovou situací spojenou s vydatnými srážkami, které mají pokračovat až do pondělí. Hrozí povodně, na mnoha místech republiky už se připravují protipovodňová opatření a zasahují hasiči.

K této situaci se dnes odpoledne vyjádřil i koordinátor strategické komunikace, plukovník Otakar Foltýn. Tentokrát ovšem v jeho vyjádření nejsou žádné zmínky o „sviních“ nebo „zombících“, či příkopech, jak tomu bylo ve vyjádřeních minulých. Foltýn naopak vybízí: „Teď se chvilku vykašleme na politiku. Před sto lety by sedláci koukali do nebe a říkali si, že prší nějak dlouho. Díky moderní vědě ale s předstihem víme, že teď to směřuje k průšvihu a díky dobře organizovaným hasičům a obecně IZS máme sakra lepší nástroje, jak tomu vzdorovat. Přírodu nepřepereme, ale nemusí umírat lidé, jen to poničí majetky.“

Přírodu nepřepereme, ale nemusí umírat lidé, jen to poničí majetky. Tedy:



1) Neřešme z jaké strany je hejtman či starosta. Řídí naše společné zdroje a většině z nich teď fakt nejde o politiku, ale prostě dělají, jak nejlíp umí, co musí — Ota Foltyn (@FoltynOta) September 14, 2024

Ono vykašlání se na politiku má ovšem být důkladnější. „Neřešme z jaké strany je hejtman či starosta. Řídí naše společné zdroje a většině z nich teď fakt nejde o politiku, ale prostě dělají, jak nejlíp umí, co musí,“ tvrdí Foltýn. „Předcházejme škodám i jako jednotlivci tím, že pomůžeme sobě a lidem kolem sebe. Šetříme tím síly hasičů a záchranářů na pomoc těm, kteří na to nemají síly,“ vyzývá dále.

2) Předcházejme škodám i jako jednotlivci tím, že pomůžeme sobě a lidem koleb sebe. Šetříme tím síly hasičů a záchranářů na pomoc těm, kteří na to nemají síly — Ota Foltyn (@FoltynOta) September 14, 2024

Proti antisystémovosti však Foltýn bojuje nadále. „Vydržme nebrblat (aspoň ne teď). Že to instituce přehánějí s přípravou, nebo naopak varují málo, můžeme řešit jindy. Lidské poznání stačí na varování, že hrozí průšvih, ale fakt zatím neumíme říct přesně jak velký,“ vybízí. Podobně laděný je i další jeho pokyn: „Disciplína. Respektujme pokyny státních a samosprávných institucí. Proto je máme.“

3) Vydržme nebrblat (aspoň ne teď). Že to instituce přehánějí s přípravou, nebo naopak varují málo, můžeme řešit jindy. Lidské poznání stačí na varování, že hrozí průšvih, ale fakt zatím neumíme říct, přesně jak velký — Ota Foltyn (@FoltynOta) September 14, 2024

Dále Foltýn uvádí, že štěstí přeje připraveným. „Připravujme se na horší, aby to nebylo ještě horší.“

Také odmítá informace ze sociálních sítí. „Informace. Kašleme na komentáře a posty laiků na sociálních sítích. S natřikrát přeraženým předloktím taky nejdete za Frantou odvedle, ale voláte sanitku,“ praví plukovník. A na závěr vyzývá, aby situaci lidé řešili „v klidu a nesobecky“, pomáhali si a zachovali klid. „Vytáhněme to lepší z nás,“ chce Otakar Foltýn.

4) Disciplína. Respektujme pokyny státních a samosprávných institucí. Proto je máme

5) Štěstí přeje připraveným. Připravujme se na horší, aby to nebylo ještě horší. — Ota Foltyn (@FoltynOta) September 14, 2024

6) Informace. Kašleme na komentáře a posty laiků na sociálních sítích. S natřikrát přeraženým předloktím taky nejdete za Frantou odvedle, ale voláte sanitku.

7) V klidu a nesobecky. Zachovat klid a pomáhat si.



Vytáhněme to lepší z nás. — Ota Foltyn (@FoltynOta) September 14, 2024

Psali jsme: „Žvaním, tedy jsem.“ Vidlák k orloji politiků během povodní Vláda pumpuje do nesmyslů, ty prachy musí někde chybět. Odstavit mašíbly, plánuje Foldyna „Nekňuba.“ Blamáž ministra Hladíka, chlubil se cizím peřím Kolik vody to vlastně je? Odborník přepočítal povodně na Fabie