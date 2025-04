Fridrichová je zpátky ve Sněmovně. Chce řešit, proč jí nejdřív akreditaci sebrali

Nora Fridrichová jako nezávislá novinářka, která rozjela vlastní mediální projekt, nezískala do sněmovny akreditaci. Týdeník Respekt si položil otázku, proč se to stalo. Mohlo se ukázat, že pro některé politiky byla nepohodlnou osobou.

Anketa Je dobře, že máme přímou volbu prezidenta? Je to dobře 69% Není to dobře 11% Je to úplně jedno 20% hlasovalo: 4982 lidí napsal Respekt.

Stávající předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) přislíbila, že situaci prověří. A Fridrichová na druhý pokus akreditaci do Sněmovny dostala.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



předsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Sama na sociální sítí X napsala, že chce zjistit, proč na první pokus se svou žádostí pohořela. Politikům poslala jasný vzkaz.

„Tak se zdá, že už zase můžu, a zbývá už jen zjistit, co jsem vlastně spáchala. Mně to dodnes, ani po jednání mého advokáta s vedením sněmovny jasné není. A chci poděkovat všem kolegům novinářům, co se proti mému banu ozvali, včetně Syndikátu novinářů. Novinář je tu od toho, aby se ptal, a veřejnost má na odpovědi právo. A politici nemají rozhodovat o tom, kdo se jich smí ptát a na co. Moc, kterou tito vlivní lidé mají, je totiž opojná a je rozhodně potřeba a v zájmu veřejnosti ji kontrolovat,“ sdělila politikům.

Tak se zdá, že už zase můžu, a zbývá už jen zjistit, co jsem vlastně spáchala. Mně to dodnes, ani po jednání mého advokáta s vedením sněmovny jasné není. A chci poděkovat všem kolegům novinářům, co se proti mému banu ozvali, včetně Syndikátu novinářů. Novinář je tu od toho, aby… — Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) April 12, 2025

Psali jsme: Zákaz pro Noru Fridrichovou. Co čekala? Žantovský není překvapen Biden byl nasazen proti Rusku, Trump proti Číně a Íránu. Komentátor vidí skryté nitky Konec Součka? Prý ještě do voleb, zaznělo Zákaz pobíhání Nory Fridrichové po sněmovně má peprné pokračování