Gay porno, sladký prožitek. V USA vydali knihu sexuální výchovy

Kniha vzbudila pozornost například v connecticutské knihovně Old Lyme, kde se proti ní ohradilo podle New Haven Registeru v květnu a v červnu v rámci dvou dopisů až 300 tamních obyvatel, kteří byli nespokojeni s tím, že se s ní mohou setkat jejich děti v knihovně určené pro mladistvé. V dopise sice žádali správní radu, aby přehodnotila nabídku knih v této části knihovny, avšak nepochodili a dostalo se jim dle kanálu WFSB pouze uznání od knihovny, že je v ní obsaženo „mnoho kontrverzních materiálů“.

Kniha měla vyvolat rozruch také například na střední škole v Landeru ve Wyomingu, v Broward County na Floridě či v Turneru ve státě Maine, a podle příspěvků na sociálních sítích se má vyskytovat i v dalších školách.

A cože obsahuje? Děti se v ní setkají s radami ohledně přístupu k sexuálnímu styku, vztahů či sledování pornografie. Server Cowboy State Daily uvádí, že se v publikaci, která se šíří po amerických školách a knihovnách pro mladistvé, uvádí, že binární pohlaví je „zastaralý názor“ a například pro ženské tělo používá označení „tělo bohaté na estrogen“ a pro mužské „tělo bohaté na testosteron“.

„Tělo bohaté na testosteron“ se podle autorů vyznačuje širokými rameny, vousy či více svaly, penis však prý není nutností. Penis naopak může mít „tělo bohaté na estrogen“ a na děti tak v knížce čekají ilustrace žen s penisem a popisky, že do této kategorie mohou patřit také transsexuálové či „nebinární osoby“.

Kromě toho se mladiství dozvědí doporučení, že by měli vyhledávat a platit za porno, přičemž je u této informace vyobrazena ilustrace dvou mužů, oddávajících se orálním hrátkám. „Je to zábavný sladký požitek,“ stojí poté pod obrázkem znázorňujícím gay porno.

„A nezapomínejte – každej má také zadek!“ připomíná publikace dospívajícím s tím, že by měli zkusit i anální sex či masturbaci se zapojením prstů či análního kolíku. Řitní otvor je totiž dle knížky „primární zónou pro doteky a pronikání“, protože se v něm soustřeďují nervy.

