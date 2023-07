„Takové dávat do detence!“ Co chce Prague Pride učit děti? Sexuolog bouchl do stolu

reklama

V programové koncepci letošního ročníků o sobě pořadatelé festivalu prohlašují, že se považují za hybatele a hybatelky společenské změny. „Reflektujeme existenci patriarchálního řádu, klimatického ohrožení světa i existenci systému společenských identit, které se paralelně překrývají a tím pádem generují znevýhodnění jednotlivců na více úrovních. Proti těmto jevům chceme ve veřejném prostoru bojovat péčí, vnímavostí a nízkoprahovostí. K našim hodnotám patří feminismus, inkluze, udržitelnost a bezbariérovost,“ jmenují s tím, že jsou „queer“, což je souhrnné označení pro každého, kdo není heterosexuál a nemá stejné pohlaví, s jakým se narodil, a připojují, že „chtějí změnit svět“.



Jakým směrem? To může napovědět program letošního ročníku LGBT+ festivalu Prague Pride.



Samotným vrcholem festivalu má být stejně jako v předchozích ročnících duhový pochod hrdosti, o němž organizátoři prohlašují, že jde již vlastně o jakousi „tradici“. „Pride je tradičnější, než si možná myslíte. Jeho tradice trvá již více než 50 let, od roku 1969, kdy do ulic New Yorku poprvé vyšli LGBT+ lidé hájit svá práva. Vyražte s námi v odkazu na naše předchůdce*kyně do ulic, abychom tak dali vědět, že chceme žít ve světě, ve kterém jsou hlavními hodnotami rovnost a respekt,“ uvádějí o duhové průvodu a neopomínají zmínit, že „třeba cestou zboří pár opresivních tradic a založí nějaké nové“.

„Některých tradic si třeba ani nevšimneme a přesto nás provázejí celý život. Jaké tradice si chceme nechat a jaké chceme bořit?“ ptají se. Zdůrazňují, že jestli je někdo „tradiční“, pak LGBT+ lidi. „Život LGBT+ lidí vzniká v historii, kontextu a tradici. Patříme sem. Jsme tradiční. Tradice jsou lidmi vytvořené instituce, které vznikly za účelem zajištění funkčnosti určitých jevů v lidském životě. Bereme je jako přirozené, ale přirozenými se nám jeví díky tomu, že jsou transgenerační. Tradice vznikají – někdo je vymýšlí za nějakými účely. Proto je třeba tradice reflektovat a zjistit, jestli stále slouží svému účelu, nebo zda jde o relikt doby,“ míní.



„Tradičnost“ chtějí dát organizátoři najevo i tím, že nabádají účastníky letošního duhového pochodu hrdosti k tomu, aby si na sebe vzali folklórní a tradiční oděvy, které jsou dle nich v průvodu vítány.



Nejde přitom o pouhou náhodu – svou roli v tomto sehrál i evoluční biolog Jaroslav Flegr, který Česku během covidové pandemie prorokoval „mrazáky v ulicích a tisíce mrtvých“, právě Flegr totiž několik let před rozšířením koronaviru zkoumal i sexuální chování Čechů a dobral se k tomu, že má být v Česku až 6,7 procenta mužů homosexuální a bisexuální orientace a mezi ženami – jejichž „nejatraktivnější“ sexuální hra je dle Flegra ta na vlastní znásilnění neheterosexuálních až 11,5 procenta Češek. Navíc podle výsledků Flegrova výzkumu, představených pro Echo24.cz, homosexuální styk zkusilo až 12 procent mužů, kteří se považují za heterosexuály a až 22 procent heterosexuálek.

„Podle studie doktora Flegra je v České republice více LGBT+ lidí než Moraváků. A teď – co je tradiční?” ptají se v narážce na tato zjištění pořadatelé Prague Pride, který není pouze o samotném pochodu, ale obsáhne toho mnohem víc.





Bez aut a proti kapitalismu



Jelikož organizátoři píší, že „reflektují existenci klimatického ohrožení světa“, snaží se v tomto duchu doporučit taktéž návštěvníkům některé kroky, díky kterým budou „co nejekologičtější“.



„Don't pollute, cycle to commute! Doprav se za námi zelenou cestou: Kolo, hromadka, peško či na chůdách, fantazii se meze nekladou!“ varují dopředu každého, koho by napadlo se na akci vypravit autem. Kromě toho prý mají příchozí používat kelímky na více použití, třídit odpad či rozmyslet si, zdali „skutečně potřebují“ to, co si chtějí zakoupit. „Než si vezmeš či koupíš novou věc, zkus se vždy rozmyslet, zdali ji skutečně potřebuješ,“ radí organizátoři lidem z LGBT+ komunity.



Kromě ekologie se mohou zájemci přiučit i revolučním tendencím. Hned na úterý 8. srpna totiž pořádá Kolektiv Sdruženy, dle popisku „neformální brněnský feministický kolektiv, který prosazuje intersekcionální, trans-inkluzivní a antikapitalistický feminismus podporující nikoliv meritokratický a apolitický individualismus, ale silné, angažované a pečující komunity“, akci na ní se mohou lidé přiučit „české revoluční tradici“.



„Tradice revoluce je u nás jako doma a my vás chceme přizvat k jejímu zkoumání. Jaké osobnosti revolucí nalezneme v našich dějinách? Čím to je, že tito lidé ‚šli hlavou proti zdi‘, proti zavedené tradici a zasazovali se o pravdu a spravedlnost, čímž pro nás vytvořili tradici novou, kterou chceme následovat?“ píše se u akce s popiskem „od Chelčického až po Plamínkovou“, která má být „vhodná i pro náctileté“.

Fotogalerie: - Pochod hrdosti 2022

Na „bezpečný prostor“ se zaměří studenstvo FSV UK, IUSTITIA poradí s nahlašováním policii



Zapojena je letos do Prague Pride i Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, která má být podle webových stránek festivalu Prague Pride „jednou z nejdynamičtějších“ fakult nestarší české univerzity. Studentstvo FSV UK podle v rámci další z akcí kolektivně zkoumá „bezpečný prostor“ pro LGBT+ osoby a to, „jak vypadá, kde začíná a kde končí anebo co jeho vytvoření brání“. Vše mají znázornit studentské fotografie s LGBTQ+ tematikou, jejichž výstavka bude probíhat v budově Hollar během celého „hrdého týdne“.



Mimo výtvorů studentstva FSV UK si lidé v Praze také budou moci zajít v úterý na akci, která si posvítí na „hatespeech“, pořádanou neziskovou organizací IUSTITIA, která se zabývá tématem předsudečného násilí a má „provádět monitoring“ i realizovat školení pro policii i veřejnost.



„Otevřete sociální sítě a tam se vyvalí kupa hejtů, posměšků, urážek, výhrůžek. Nelíbí se vám to a nechcete to nechat plavat. Jenže co s tím? Má smysl příspěvky nahlašovat a přispěvatele blokovat? Nebo to oznámit na policii? A jak zajistit důkazní materiál? Má to vůbec smysl? Jaká je šance, že policie útočníky najde a že budou potrestáni? Nebude to pro mě riskantní, když někoho nahlásím na policii?“ dozví se přítomní v úterý večer.

S dětmi o těle, sexu a intimitě a plánování duhové rodiny



V úterý se také lidé budou moci zúčastnit setkání, na němž se bude probírat „plánování duhové rodiny“ a například „volba správného rodičovského modelu“ pro gay a lesbické páry a ve stejný den se zájemci také dozvědí, jak s dětmi mluvit o genderové a sexuální identitě, masturbaci, vztazích, pornu a intimitě či zjistí, „jak v ratolestech už od dětství posilovat tělesnou autonomii“.



„Workshop (nejen) pro rodiče je příležitostí vyzkoušet si nanečisto, jak mohou probíhat konverzace o citlivých tématech s dětmi a dospívajícími. Dozvíte se, kdy je vhodné o sexu začít mluvit a jak na téma zavést řeč tak, aby děti konverzaci na toto téma neodmítaly,“ uvádí se na webu festivalu k akci, kterou pořádá organizace Kosent, stojící i za workshopy pro základní a střední školy věnující se sexuální výchově. Kdo se však bude chtít poučit, jak mluvit se svými ratolestmi o těle a sexu, nebude to mít zadarmo. Na tuto akci se již platí vstupné a to ve výši 150 korun.



Další z akcí se pak zaměří na přenesení těchto témat i do školních lavic a má představit, jak si její organizátoři představují vyučovat sexuální výchovu tak, „aby zahrnovala i LGBTQ+ tematiku“. „Přijďte s námi debatovat a rozvíjet tak českou queer inkluzivní sexuální výchovu. Jako odrazový můstek nám poslouží online příručky zpracované v rámci mezinárodního projektu GaminGEE a workshop zároveň poslouží jako sběr témat pro RPG vzdělávací hru, která se připravuje,“ láká pro změnu čtvrteční workshop.

Fotogalerie: - Týden hrdých LGBTQ+

Podle sexuologa Jaroslava Zvěřiny je otázkou, jak by si aktivisté takovou podobu sexuální výchovy, zahrnující i LGBTQ+ tematiku představovali. „Občas čtu v novinách, že někdo do sexuální výchovy zahrnul to, že jsou předváděni dva muži, kteří spolu mají dítě. To se učí ve školách. To je přece taková blbost. Takové, kteří na tohle přišli, bych dával do detence, protože toto je opravdu velmi rizikové. Přece nemůžeme tvrdit, že mohou mít muži s muži děti,“ jmenoval příkladem pro ParlamentníListy.cz.



Varoval, že důsledky šíření některých trendů mezi mladistvými může mít velice vážné následky. „Výrazně nám přibylo transsexuálů, a to jenom protože se to objevilo v masmédiích. Myslím, že si ani ti novináři neuvědomovali, co dělají. Ti lidé a zejména ty děti se například přes přání svých rodičů nechali svést k tomu, aby změnili své pohlaví,“ upozornil Zvěřina a podotkl, že nejsou k dispozici bližší statistiky, jak ve světě přistupují lidé ke změnám pohlaví a není tedy známo, zda někteří nemění své pohlaví i vícekrát za život. „V odborné sexuologické literatuře o tom není ani slovo,“ dodal.



„Vzpomínám si na dopis jednoho přítele z Bostonu, který mi napsal: ‚Kamaráde, my už si budeme muset zvyknout, že budeme žít ve společnosti s influenčním sexuálním vývojem.‘ Je to už několik let zpátky a já jsem tehdy nevěděl, co tím myslí. On už byl ale tehdy přesvědčen, že se bude měnit pohlaví ‚na přání‘ toho nositele,“ vzpomenul sexuolog, před čím jej varoval jeden z přátel již před několika lety.

Fotogalerie: - Pochod Prague Pride 2017

Klade stát pro změnu pohlaví příliš mnoho podmínek?



Právě transsexuálům se věnuje Prague Pride na své středeční akci, pořádané organizacemi Amnesty International a Trans*parent, na níž má zaznít, že je „cesta medicínské tranzice může být různorodá a potřeby, které trans osoby mají, se mohou lišit“.



„Některým z nich stačí hormonální terapie, jiné podstoupí i operativní zákroky, další naopak nepotřebují lékařskou intervenci vůbec. Stát klade mnoho podmínek pro úřední změnu pohlaví včetně kastrace. Ne každý člověk ale o takový zásah do svého těla stojí nebo je ochoten ho podstoupit. Bude se zde hovořit mimo jiné o tom, jak kdo takovou podmínku vnímá,“ uvádí program.



Sexuolog Jaroslav Zvěřina k tvrzení, že někteří trans lidé „nepotřebují lékařskou intervenci vůbec“ podotkl, že je poté otázkou, kdo například takovým lidem má kompetenci podat hormony. „Mám zkušenost s transsexuály a doporučoval bych jim tranzici pod lékařským dohledem. Už jsem zažil i to, že muži přišli s tím, že chtějí být ženami a poté, co se jim nechal udělat rozbor hormonálních hladin, jsem zjistil, že mají vysoké hladiny ženských hormonů a že si pořídili od svých známých či partnerek hormonální prostředky, které ženy užívají například jako ochranu před početím,“ vylíčil předseda Sexuologické společnosti České lékařské společnosti.

Fotogalerie: - Prague Pride na vodě

To, že stát za podmínku pro úřední změnu pohlaví stanovuje kastraci, vnímá jakožto rozumné. „Nemám pocit, že by to bylo neúspěšné a už vůbec nemám pocit, že bychom tím chtěli dané lidi odradit od jejich rozhodnutí změny pohlaví. My s nimi pracujeme roky, to není věc, která by se řešila během dvou dnů,“ zdůrazňuje Zvěřina s tím, že to, že si někdo změní své pohlaví na svou žádost, automaticky neznamená, že bude mít v budoucnosti úspěšný život.



LGBT+ tématika i pro děti a mládež



Čtvrteční program festivalu Prague Pride se má zaměřit rovněž na českou queer literaturu, která je dle popisku akce „na vzestupu“ a vycházejí zejména knihy pro mládež. „Může za to dědictví české moderny, nebo za rostoucím počtem LGBT+ autorů*autorek stojí inspirace ze západu?“ stojí u akce, která je doporučena i pro náctileté.



Kromě této akce jsou na letošním ročníku Prague Pride označeny jako vhodné pro „náctileté“ i mnohé další akce a na dotaz, zdali by se sexuální témata měla otevírat již u dětí ve věku jedenácti let, které patří také mezi „náctileté“ Zvěřina pro ParlamentníListy.cz řekl, že jde o věk, kdy je na témata týkající se sexuality „skutečně brzo“.



„Celkově tyto oslavné průvody po městě nemám moc rád, když se to někomu líbí, ať se tam předvádí, ale je skutečné riziko, že by to mohlo u mladých lidí etické normy posunout. Nemyslím si, že je to vkusné,“ vyjádřil se sexuolog a upozornil, že témata týkající se sexuálních menšin a například transsexuality nelze brát na lehkou váhu a zjednodušovat je. „To jsou věci, které není tak jednoduché prodávat… Ti lidé procházejí velkými stresy, to není nic, co by bylo vhodné oslavovat. My jim musíme pomáhat a musíme s nimi pokud možno pracovat, ale není to na průvody. To tedy ne,“ uvedl Zvěřina.

Fotogalerie: - Prague Pride 2014

Naše redakce se na otázku přístupnosti akce a doporučeného věkového limitu pro účast tázala PR manažerky festivalu Prague Pride Elišky Černé, avšak odpověď na dotazy, zdali je daná tématika na akcích pro „náctileté“ skutečně přizpůsobena tomu, že na akci mohou – dle této uvedené přístupnosti – dorazit i jedenáctiletí a dvanáctiletí účastníci, dosud od PR manažerky festivalu nedorazila.



Dotazovali jsme se zároveň, jaká opatření pořadatelé festivalu učinili, aby předešli situacím, které by mohly mít nevhodný vliv na děti a jakýmiž byly kupříkladu incidenty z letošního ročníku LGBTQ+ festivalu v New Yorku či v americkém Seattlu, kde se před zraky dětí promenádovali na těchto akcích nazí lidé. Odpověď nám nedorazila ani na tento dotaz.

Na otázku, zdali Praha společně s pořadateli učiní nějaká opatření, aby se podobné dění, které podle sexuologa Jaroslava Zvěřiny může ovlivnit mravní vývoj dětí, „a to nikoliv pozitivně“ neodpověděl ani pražský Magistrát a stejně tak ani na dotaz, zdali Praha, coby jeden z hlavních donorů akce, podporuje, že organizátoři na tento festival zvou v rámci mnohých akcí také děti i náctileté.



Tiskový mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman ParlamentnímListům.cz však sdělil, že hlavní město pro letošní rok schválilo podporu pro spolek Prague Pride z. s. ve výši celkem 823 tisíc korun. „Z toho 700 tisíc korun bylo přiděleno na tradiční Prague Pride a dalších 123 tisíc korun na Charitativní běh proti homofobii a prevenci HIV Fun&Run,“ uvedl.



„Tak jako každý rok pokračuje hlavní město Praha v tradici vyvěšování duhové vlajky. Velmi mě těší, že tato tradice byla zahájena v době mého prvního primátorského mandátu. Je to krok, kterým metropole dává najevo respekt k zájmům všech jejích obyvatel včetně menšin. Akce iniciativy Prague Pride dostala záštitu metropole a na její neziskové aktivity byly poskytnuty finanční prostředky. Komerční stránky akce - stejně jako u jakékoliv jiné akce - nemohu odpovědně z pozice primátora podpořit. Věřím, že tradice rozumné podpory Prague Pride bude pokračovat i v následujících letech,“ uvedl pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) k rozsahu podpory letošního festivalu Prague Pride hlavním městem.

