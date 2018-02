Generál Bečvář: Rusko se snaží ovlivnit smýšlení obyvatelstva v Česku

Generál Bečvář má za to, že Rusko je dnes vojensky a politicky natolik silné, že se snaží ovlivňovat dění i za svými vlastními hranicemi. Velkou silou, kterou Rusko disponuje, jsou dnes dezinformace, které Rusové umě využívají v hybridní válce. Bečvář v rozhovoru pro server Aktuálně.cz zdůraznil, že schopnost Ruska vést hybridní válku bychom neměli podceňovat. Dosud jsme to prý dělali a to v žádném případě není dobře.

„Rusko je dnes vojensky i politicky silné a je silné také v oblastech hybridních aktivit. Mluvím i o dezinformačních kampaních a ovlivňování společenských nálad. Čas od času umí Rusko uvolnit nějakou informaci tak, že je schopné ovlivnit nálady a myšlení ve společnosti v různých zemích,“ uvedl Bečvář.

Rozhovor naleznete zde.

Česká republika je podle Bečváře jednou z těch zemí, kde se Rusko snaží ovlivnit smýšlení obyvatelstva. Opakovaně před tím varuje např. Bezpečnostní informační služba. Zprávy Bezpečnostní a informační služby se staly zbraní v nedávné prezidentské předvolební kampani.

Neúspěšný uchazeč o nejvyšší politický post v zemi Jiří Drahoš upozorňoval na to, že tu existuje riziko ovlivnění voleb skrze dezinformace, zatímco prezident Miloš Zeman spolu se svým mluvčím Jiřím Ovčáčkem Drahošovo varování zpochybňovali a zlehčovali. Z Hradu zaznívalo, že čeští občané jsou dost inteligentní na to, aby se ovlivnit nenechali.

Bečvář zdůraznil, že nám od Ruska nehrozí bezprostřední přímé vojenské hrožení, ale jistých pokusů o destabilizaci naší společnosti z ruské strany se dočkat můžeme.

Psali jsme: Já jsem proti EU! Koluje VIDEO se slovy Janka Ledeckého, které média asi neodvysílají To Asadovo zabíjení v Sýrii je tak strašné, že se to nedá popsat slovy, napsal UNICEF Jan Hrušínský: Nějaké pitomé Parlamentní listy napsaly, že jsem mejloval paní Kornové, že musíme emigrovat! Halík, to je elita. Takových lidí si musíme vážit, ne být jako v Rusku, říká Petra Procházková

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp