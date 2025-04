Generál Koudelka si řekl o větší pravomoci rozvědce. Strašil riziky a žádal odvahu

Koudelka na úvod zdůraznil nezávislost BIS na politických tlacích, a to i v minulých letech. „Jsme službou, která nepodlehla ani tlakům z nejvyšších míst. Právo a zákon je to jediné, co nás chrání a vždy nás chránilo. A to je pro nás alfou a omegou všeho. Během všech těch útoků, které na služby byly za doby Miloše Zemana, to byly zas jedině zákon a právo,“ řekl. O jeho vystoupení informovala televize CNN Prima News.

Podle Koudelky čelí bezpečnostní složky zrychlujícím se hrozbám, mezi něž patří například terorismus, kybernetické útoky, ale i kroky agresivních režimů, jako je Rusko nebo Čína. Současný systém jim však neumožňuje adekvátní reakci. „Vzhledem k rizikům, kterým čelíme, musíme najít odvahu zajistit schopnost bezpečnostních služeb odpovídat na hrozby přímo, tedy aby jimi získané informace mohl využívat přímo soud,“ pokračoval Koudelka.

Jednou z hlavních překážek efektivního fungování zpravodajských složek je podle Koudelky zastaralý zákon o zpravodajských službách z roku 1994. Ten sice vymezuje oblasti působnosti jednotlivých služeb – BIS, ÚZSI a Vojenského zpravodajství – avšak výkonné pravomoci svěřil zatím pouze posledně jmenované složce, a to díky novele přijaté v roce 2021. Týká se především kybernetických operací.

Koudelka vyzval k tomu, aby v rámci připravované novely získaly obdobné exekutivní pravomoci i BIS a ÚZSI. Návrh se však zatím nachází pouze na úrovni odborných diskusí a jeho další vývoj se očekává až po příštích volbách.

„Ambiciózní zpravodajská reforma nebyla nikdy uspokojivě dokončena a znamená to, že před příští vládou stojí úkol, aby reformu dokončila,“ sdělil Jan Paděra, vrchní ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání Ministerstva vnitra.

Ministerstvo vnitra: Materie je citlivá

Mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška k tomu na dotaz redakce dodal, že novela bude vyžadovat pečlivou a širokou debatu. „I s ohledem na aktuální vývoj mezinárodní situace je materie vnímána jako složitá a zároveň velmi citlivá věc, velmi citlivá na jakékoliv změny, proto vyžaduje klidnou a zásadní dlouhou diskusi na všech úrovních.“

Ředitel BIS rovněž upozornil, že bez exekutivních pravomocí nemůže služba efektivně zasahovat při vyšetřování nejvážnějších trestných činů. „Chybí nám zákonné úpravy, které umožňují postihovat nejvážnější trestné činy,“ poznamenal. „Policie, i přes upozornění od BIS, musí všechny informace, které dosud k danému incidentu posbírala, zajistit znovu. Nenastane-li pokračování trestné činnosti, nemá BIS šanci daný případ dál vyšetřovat,“ zmínil Koudelka.

Vedle širších pravomocí je podle Koudelky třeba posílit také propojitelnost a sdílení informací mezi jednotlivými složkami zpravodajského systému. V současnosti jsou tyto služby rozdělené pod různé resorty a chybí jim jednotný koordinační orgán, přes který by mohly efektivně spolupracovat.

