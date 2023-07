Generál Šándor: Zvláštní. Nemáme co dát, pak si Zelenskyj odveze munici a vrtulníky

MONITORING Generál v záloze a bezpečnostní expert Andor Šándor se domnívá, že rozhodnutí Spojených států ohledně kazetové munice Ukrajině je výsledek poznání, že ofenziva neprobíhá tak dobře. Šándor to uvedl v rozhovoru na XTV.cz, kde mimo jiné také zhodnotil návštěvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Česku. Nesrovnalost mezi tím, co říkal prezident Pavel a co si ukrajinský prezident „odvezl“, mu přišla zvláštní.

Anketa Vadí vám, že ČT vysílá „komunistické“ seriály jako Chalupáři nebo Nemocnice na kraji města? Vadí 6% Nevadí 90% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 19613 lidí Ukrajiny proti ruské agresi. A nepochybně se tu domluvila další otázka zbraní. Je zvláštní, že před nedávnem prezident Pavel prohlásil, že už nemáme Ukrajině co dát a teď si odvážel Zelenskyj nějakou munici do raketometů, možná do dělostřeleckých systémů a také bitevní vrtulníky. Tady je potřeba popravdě říct, že jsme jim už je mohli dát, to jsou ty Mi-24 nebo 35, protože k nám začínají přicházet ty americké Venony, které dostáváme od námořní pěchoty,“ sdělil Šándor.

„Nemyslím si, že tu lobboval za přijetí do aliance, protože Česká republika podporuje jednoznačně vstup Ukrajiny do aliance s tím ovšem, že to nemůže být dříve, než skončí válka,“ dodal Šándor. Poskytnutí vládní letky Volodymyru Zelenskému pro přepravu do Česka i následně dál to Turecka je podle Šándora výraz spolupráce. „To použití letadla s ohledem na těch 45 miliard, které jsme věnovali na pomoc Ukrajině je kapka v moři. Je to symbolické gesto, včetně těch dvou gripenů, které Zelenského letoun doprovázely,“ dodal.

Šándor hovořil rovněž o vyvedení akreditované ruské novinářky z tiskového brífinku prezidenta Volodymyra Zelenského s jeho českým protějškem Petrem Pavlem. „Přijde mi to jako příšerná věc, když něco takového uděláme. Nepochybně jsme tím zase někomu nahráli. Nenahráli jsme sami sobě. To je takové to: Všechno, co může být, jenom se blížit k Rusku, tak je všechno negativní. Myslím si, že tohleto se v žádném případě stát nemělo. Že pokud měla řádnou akreditaci, tak nevím, jestli způsobila něco, co by opravňovalo ty, kteří o tom rozhodovali, aby ji nevpustili dovnitř. Já osobně bych takovýto postup vůči ní neschválil,“ dodal.

Došlo také ke zhodnocení otázky moderátora ČT24 Andrease Papadopulose, který se ukrajinského prezidenta zeptal, jak hodlá jeho vláda zajistit, že nedojde po osvobození Rusy okupovaných území k odsunu obyvatel země. Jak se Šándorovi ta otázka zdála? „Otázka byla naprosto legitimní, naprosto správná a naprosto případná. V některých rozhovorech jsem to řekl: Co se stane, až Ukrajina obnoví vlastní jurisdikci na území, kde žije převážně ruské obyvatelstvo, protože už ty vztahy jsou asi dneska natolik vyhrocené, že ta nenávist tady nepochybně je, že ji způsobili Rusové tou agresí, je také fakt, ale že ta nenávist tam bublala nějakých osm let od toho Majdanu v roce 2014, to je také fakt. A jak se zajistí a kdo zajistí, že na té obnovené správě ukrajinskou vládou, na těch ruských územích, nebude docházet k excesům. Já myslím, že ta otázka byla naprosto případná a některé ty výkřiky, které jsme slyšeli, mi přijdou, že za chvíli by někdo chtěl říkat novinářům nejenom to, co mají říkat a nemají říkat, ale možná i to, co si nemají myslet,“ zmínil Šándor.

Řeč byla také o tom, komu válka co přináší. „Válka pomáhá zbrojním firmám. Jednak se vyrábí a prodává se na Ukrajinu a také se doplňují zásoby armád, které poskytly buď svoji techniku, nebo munici Ukrajině. Jestli to stojí za to, aby válka pokračovala, na to si umím jasně odpovědět – nestojí. Dlouhou dobu se čekalo na ukrajinskou ofenzivu, která měla před aliančním summitem předvést nějaké významné zisky, což se nestalo. Došlo k nepodstatnému pokroku draze vykoupenému krví ukrajinských vojáků,“ zmínil Šándor. „To, že se Spojené státy rozhodly, že předají Ukrajině kazetovou munici, je výsledek poznání, že ta ofenziva skutečně neprobíhá tak dobře,“ dodal.

„Odborné názory, že měsíc probíhá operační průzkum bojem, považuji za mylné, protože průzkum bojem znamená: Vy na některých úsecích fronty zahájíte nějakou útočnou činnost, abyste si dobře odhalila přední okraj obrany, jak tam jsou zbraňové systémy a podobně, a abyste si pak zvolila ten hlavní směr útoku. To se Ukrajincům bohužel za celý měsíc nepodařilo. Oni nevědí, kudy vést ten hlavní útok. A problém je v tom, že jak se zpožďovala ta příprava a provedení té ofenzivy, tak to samozřejmě Rusům dalo příležitost se dobře opevnit. A podle mě Ukrajinci přicházejí na to, že ta obrana je skutečně velmi dobrá, že ji překonat je velmi obtížné a za cenu obrovských ztrát a z toho důvodu se podle mě Američané rozhodli, že dají tu kazetovou munici, i s vědomím toho, že to vyvolá odpor ve vlastních řadách NATO,“ poznamenal ke kazetové munici, jež je zakázána ve více než 120 zemích.

Že by nyní přišel nějaký zvrat, si Šándor nemyslí. „Může samozřejmě pomoci v nějakém směru prorazit ruskou obranu. Zda to bude znamenat ten kýžený cíl, o kterém mluvil Volodymyr Zelenskyj, to znamená dostat se až blízko jaksi k nějaké správní hranici Krymu, a tím přinutit Rusa k vyjednávání, je podle mě nepříliš pravděpodobné. My jsme Ukrajinu natlačili do této ofenzivy, ona se rozhodla pro ofenzivu, kdy není dostatečně připravená,“ zmínil.

