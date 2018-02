George Soros začal sypat peníze do akce, která má zvrátit brexit. Jsem rád, že můžu podpořit boj proti té špíně, vyjádřil se

Už je to více než rok a půl od chvíle, kdy si britští voliči v referendu odhlasovali vystoupení své země z Evropské unie. Jednání se však stále vlečou a poražená strana nehodlá vzdát svůj boj o zvrácení výsledku referenda. Platí to minimálně pro amerického miliardáře George Sorose.

Ačkoli se referendum o Evropské unii konalo v červnu 2016, ve Velké Británi stále nemalá část společnosti věří, že je možné demokratické hlasování zvrátit. Veřejnost je v levicových médiích strašena důsledky, které brexit přinese a do šíření poplašných zpráv jsou zapojeny i četné neziskové organizace. Po referendu vznikly subjekty, které se netají tím, že jejich jediným cílem je rozhodnutí voličů zvrátit a udržet zemi uvnitř EU.

Jednou z nejvlivnějších je Best for Britain, kterou podpořil finančním darem ve výši 400 000 liber také známý americký filantrop maďarského původu George Soros. Zároveň přislíbil, že na podporu boje proti Brexitu pošle dalších 100 000 libler. V případě Sorose lze s nadsázkou hovořit o jakési formě odpustku. V roce 1992 se coby spekulant postaral o pád libry a na mnohými kritizovaném obchodu sám vydělal 720 milionů liber.

Zpětně se však ozývají hlasy, podle kterých tehdy fakticky pomohl britským euroskeptikům. Vláda Johna Majora krátce po „černé středě“ oznámila odchod z Evropského mechanismu směnných kurzů a díky tomuto kroku si země dodnes zachovala svoji vlastní měnu. Po více než pětadvaceti letech Soros opět zasahuje do dění ve Velké Británii. Nicméně příznivce setrvání země v EU podporoval už v době konání referenda.

Černá středa- jak George Soros zničil britskou měnu. Dokument BBC

Soros nyní tvrdí, že peníze posílá „prounijní“ organizaci Best for Britain kvůli údajně kampani, která proti jeho osobě rozpoutala pravicová média. Konkrétně poukazoval na text konzervativního deníku Daily Telegraph, kde byl obviněn za zasahování do vnitřních záležitostí Velké Británie. „Jsem rád, že můžu tímto způsobem bojovat proti těm, kteří místo argumentu šíří špinavou kampaň,“ uvedl dle deníku Guardian Soros.

K informacím o štědré finanční podpoře se vyjádřila také ředitelka Best for Britain Eloise Toddová. „Žijeme v demokracii a ta nám zaručuje svobodu projevu. Budoucí dohoda naší země s EU ještě není podepsána. Lidé mají právo vědět, jaké možnosti máme. Včetně možnost zůstat součástí Evropské unie a podílet se na jejím vedení. Právě proto jsme nabídku George Sorose s potěšením přijali,“ uvedla Toddová.

