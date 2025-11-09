Muslimský starosta New Yorku. Pomsta Trumpovi? Může přijít něco horšího, říká Joch

V pořadu Osobnost Plus Českého rozhlasu vystoupil Roman Joch, ředitel Občanského institutu. V rozhovoru s moderátorkou Barborou Tachecí analyzuje nedávný politický vývoj ve Spojených státech a rozebírá vítězství radikálně levicového muslima Zohrana Mamdaniho na post starosty New Yorku. Hovořil také o Mamdaniho socialistických návrzích, jako je bezplatná veřejná doprava či regulace nájemného, a o jejich proveditelnosti.
V úvodu se pokusil vysvětlit, kdo je Zohran Mamdani. „Není to komunista husákovsko-jakešovského typu, šedivý byrokrat, ale je to radikální socialista s důrazem na slovo radikální. V minulosti měl řeči z marxistického žargonu, jako že je nutné se zmocnit výrobních prostředků, což je eufemismus pro znárodňování, kolektivizaci. To nyní nepoužívá, ale chce používat moc státu – v jeho případě města, starosty – pro to, aby zastropoval ceny nájemného, což je populární, ale odradí to investory od stavby nových bytů,“ vysvětlil Joch.
Největší obava vedení Demokratické strany teď spočívá v tom, že radikální vítězství v New Yorku poskytne munici republikánům a Donaldu Trumpovi k vykreslení celé Demokratické strany jako příliš radikální. Donald Trump může využít Mamdaniho zvolení jako argument v kampaních pro budoucí volby – do Sněmovny, do Senátu a také volby guvernérů – k prezentování demokratů jako příliš radikálních.
„Vedení Demokratické strany, včetně členů Kongresu a guvernérky státu New York Kathy Hochulová, je z Mamdaniho zvolení dost nešťastné, protože se obávají, že by je to mohlo poškodit ve volbách. Radikální levicový proud ve straně, který Mamdani reprezentuje, byl povzbuzen chováním Donalda Trumpa, což vytváří princip akce a reakce, kdy radikalizace demokratické členské základny reaguje na Trumpa,“ objasňuje komentátor.
Odejdou bohatí z New Yorku?
Demokratická strana má čas se rozhodnout, zda se bude celoamericky profilovat spíše jako radikální levicová opozice vůči Trumpovi, nebo jako rozumní, umírnění politici, vedle kterých by Trump působil jako ten radikál.
„Zatímco v New Yorku uspěl radikál – Mamdani je popisován jako radikální socialista a představitel progresivismu 2.0 – v jiných volbách ve stejné době, jako jsou např. volby guvernérů států New Jersey a Virginie, vyhrály umírněné centristky. Přestože vedení strany, např. šéf demokratických senátorů Chuck Schumer a vůdce demokratické frakce ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries – oba jsou z New Yorku – má tendenci být umírněné, členská základna, která hlasuje v primárkách, se radikalizuje právě v reakci na Trumpa,“ uvedl Joch.
Vítězství Mamdaniho, který získal demokratickou nominaci v silně demokratickém New Yorku, posiluje obraz levice s radikálními politikami, které představuje veřejná doprava zdarma, síť samoobsluh vlastněných městem, kde by potraviny byly za minimální cenu, tedy za cenu nákladů. „Mamdaniho program vyžaduje zvýšení daní, což by mohlo vést k odchodu bohatých lidí a firem,“ upozorňuje komentátor.
Použil také zajímavou analogii: „Představte si Demokratickou stranu jako orchestr. Většina orchestru hraje umírněnou, klasickou hudbu, ale v New Yorku se ozval nečekaně hlasitý, radikální sólista. Ostatní členové orchestru se obávají, že diváci, voliči si budou myslet, že takto má znít celý jejich repertoár, což by je mohlo stát vstupenky v jiných, konzervativnějších sálech.“
Nová verze progresivismu – romantický socialismus
Moderátorka Tachecí chtěla vědět, jak se mění americký progresivismus. Jedná se o klíčové téma, protože zvolení radikálních politiků, jako je starosta Zohran Mamdani v New Yorku, naznačuje výraznou proměnu amerického progresivismu, která s sebou nese specifická budoucí rizika.
„Volba Donalda Trumpa v roce 2016 zřejmě ukončila předchozí éru progresivismu a nastartovala jeho novou variantu. Starší verze progresivismu se řídila zásadami diverzity, férovosti a inkluze. Člověk nebyl primárně hodnocen jako jednotlivec a podle svých schopností, ale podle kolektivních charakteristik, jako je rasa a pohlaví. Trumpovo zvolení způsobilo, že mnohé soukromé subjekty – firmy i soukromé univerzity – tuto politiku opouštějí. Přichází progresivismus 2.0 – romantický socialismus. Starosta Mamdani je vnímán jako představitel varianty 2.0, která to táhne ještě dál. Tato nová vlna méně akcentuje rasový socialismus, jako tomu bylo u verze 1.0, a místo toho zdůrazňuje romantický socialismus, který se řídí heslem: Hodným lidem budeme dávat věci zdarma. Mladí Američané tuto ideologii vítají, jelikož jim chybí zkušenost s reálným socialismem,“ řekl Joch a zmínil jako odstrašující případy Sovětský svaz a komunistické Československo.
„Dnes dokonce i Čína, ač komunistická diktatura, funguje jako tržní ekonomika, a skutečně komunistické země jsou jen Severní Korea, Laos a částečně Kuba,“ zrekapituloval komentátor.
Nová ideologie se projevuje konkrétními návrhy, jako je zastropování cen nájemného, veřejná doprava zdarma nebo síť městem vlastněných samoobsluh s potravinami za cenu nákladů. Z radikalizace progresivistické levice podle Jocha plynou dvě hlavní nebezpečí, a to riziko zklamání z neúspěšné politiky a riziko ideologické radikalizace.
Romantický socialismus, který Mamdani prosazuje, je označován jako utopický socialismus. Pokud by byl program realizován, vyžadoval by zvýšení daní. „Problém se socialismem je, jak řekla Margaret Thatcherová, že vám nakonec dojdou peníze jiných lidí,“ upozornil Joch a varoval, že realizace takového programu by mohla vést k tomu, že bohatí lidé a firmy si zvolí jiné daňové rezidence, což by starostovi Mamdanimu odebralo prostředky na jeho program.
„V případě, že očekávání mladých Američanů, kteří věří tomuto romantickému socialismu, nebudou splněna, povede to ke zklamání a frustraci. Frustrovaní mladí lidé by se pak mohli stát nihilisty nebo se radikalizovat ještě nechutnějšími směry,“ upozorňuje komentátor.
Zatím sice Mamdaniho romantický socialismus nemá totalitní sklony, avšak ty by se z něj mohly vyklubat. „Nicméně totalitní hnutí v Americe pravděpodobně nemá šanci uspět kvůli federálnímu uspořádání a dělbě moci,“ soudí Joch.
Izrael jako obětní beránek
Mnohem závažnější a nebezpečnější problém než Mamdaniho romantický socialismus je jeho ideologický postoj k Izraeli. Ačkoliv Mamdani tvrdí, že je antisionista, nikoli antisemita, vnímá stát Izrael jako nelegitimní a považuje ho za příčinu všeho zla ve světě. „Tato myšlenka je nebezpečná, protože představuje hledání obětního beránka, na kterého se svádí všechny viny a hříchy světa. Zvolení Mamdaniho tak celonárodně ukazuje, že radikálně levicový proud v Demokratické straně, který měl po prezidentských volbách 2016 slábnout, získává na síle, což znejistí umírněné voliče a poskytuje klíčový útočný bod republikánům,“ domnívá se Joch.
I když hlavní proud americké politiky po dobu příštích 20–25 let bude pravděpodobně vnímat Izrael jako spojence, tito antiizraelští a antisemitští radikálové mohou zasít semínka, která ovlivní nastupující generace a jednodušší lidi. „Tento vliv se může projevit jak na radikální levici, tak na extrémní radikální pravici,“ soudí komentátor.
autor: Naďa Borská