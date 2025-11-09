Omluvte se! Vondráček nevydržel Bartoška. Vyhrocený závěr u Moravce

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
Radek Vondráček požádal diváky, aby se nechali překvapit, zda bude předsedou sněmovního zahraničního výboru, protože je otázka, koho si členové tohoto výboru zvolí za předsedu. Ale ať už bude zvolen předsedou výboru, či ne, členem vlády prý nebude. „Máme nějaké koaliční partnery,“ vysvětloval.
Rakušan poznamenal, že všichni ministři končící vlády za STAN jsou připraveni hlasovat pro poslání původního návrhu státního rozpočtu na rok 2026 do nově zformované Poslanecké sněmovny. „Ale nevím, jak to dopadne. My nemáme žádnou většinu. Tu většinu má nvě formující se koalice, která má 108 hlasů. A já zcela transparentně říkám že my (na místopředsedu Sněmovny) budeme volit Jana Skopečka a nebudeme volit Olgu Richterovou,“ pravil Rakušan.
Libor Vondráček konstatoval, že se opozice nemůže divit, že její kandidát nedostat dostatek hlasů, když kandidát Motoristů na místopředsedu Sněmovny Jiří Barták získal sice dostatek hlasů, ale většina z nich pravděpodobně nebyla od opozice.
„Co se týká výrobů,“ přeřekl se Bartošek, když dostal slovo, ale hned se opravil „pardon výborů, jednotlivým stranám bylo nadiktováno rozdělení výborů,“ poznamenal Bartošek, a že tady všechny karty drží v rukou nastupující vládní koalice.
„Vládní koalice ještě nezačala vládnout a už vydírá postem místopředsedy. Pokud budoucí vládní koalice říká, že chce zlepšit podmínky ve Sněmovně, ale začne tím, že natruc nezvolí za místopředsedu Sněmovny člena ODS, tak to není dobré,“ pravil Bartošek.
Bude Andrej Babiš dobrý premiér?
Rakušan řekl, že i on slyšel, „že opoziční kandidáti do vedení Sněmovny zvoleni nebudou, dokud nepřijde do Sněmovny rozpočet“.
A tady se Radek Vondráček pořádně naštval. „Přestaňte tajnou volbu interpretovat tak, že vám někdo ubližuje!“ rozohnil se. „A neříkejte, že se horší nějaká politická kultura. Byla dohodnuto, že to místo dostane ODS, ale pan Skopeček se v poslední době nějak vyjadřoval. Přestaňte si to nějak interpretovat,“ rozčiloval se dál Radek Vondráček.
„Prosím, ať nás pan Rakušan nemoralizuje,“ přidal se Libor Vondráček, poslanec zvolený na kandidátní listině SPD. A vyjádřil naději, že třeba Jan Skopeček dorazí na klub SPD a požádá poslance této strany o podporu.
Mgr. Libor Vondráček
Bartošek připomněl, že Radek Vondráček coby předseda Poslanecké sněmovny kdysi cestoval do Ruska. Do Ruska, které v roce 2014 Ukrajině ukradlo Krym. Tentýž Radek Vondráček se účastnil koncertu Alexandrovců, což byl koncert okupační armády. To jsou podle Bartoška fakta, která končící koalici Petr Fialy vedla k tomu, že do vedení Poslanecké sněmovny v roce 2021 nezvolila Radka Vondráčka.
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Tady Rakušan prohlásil, že ministerstvo vnitra má nejlepší rozpočet, jaký kdy mělo. „Dobrovolní hasiči od ledna, pokud bude dodržen postup, který my máme stanoven, dostanou o 50 milionů více,“ řekl Rakušan. Budoucímu premiérovi Andreji Babišovi vynadal slovy: „Klame veřejnost. Celkově máme v resortu vnitra (na příští rok) o 15 miliard víc než letos,“ řekl Rakušan.
Libor Vondráček apeloval na končící vládu, aby myslela na celý národ, aby pracovala ve prospěch národa a aby poslala nové sněmovně svůj návrh státního rozpočtu.
Radek Vondráček se tady vracel k „argumentu“ končící vlády, že Andrej Babiš si měl předložit vlastní rozpočet, když se jím tak holedbal v předvolební kampani. „Ty kecy o tom, že jsme si měli předložit vlastní rozpočet, jsou jenom kecy. Pan premiér (v demisi Petr) Fiala, ať si uvědomí, že prohrál volby. Prosím, přesvědčte svého partnera – ODS, že to, co dělá, je výsměch zákonům České republiky.“
Rakušan se vyjádřil, že „odcházející vláda své povinnosti splnila a pokud je připraven poslat do Sněmovny rozpočet znovu, tak je to jen proto, aby bylo dobře vidět, co bude předvádět vláda nová“.
Mgr. Vít Rakušan
Bartošek řekl, že dokud nebyla ustavena nová Sněmovna, že „stejně nebylo státní rozpočet kam poslat“.
„Já pořád tvrdím, že je to vydírání republiky, je to vydírání většiny občanů téhle země, a především je to pohrdání parlamentem!“ rozzuřil se Radek Vondráček a řekl, že nová Sněmovna už ustavena je, ale návrh státního rozpočet v ní stále není. „Vy pořád ještě máte přednostní práva a jestli chcete, tak si ten rozpočet můžete pohodlně projednat,“ rozčiloval se Radek Vondráček, jenž to vidí tak, že minstr financí v demisi Zbyněk Stanjura (ODS) dělá nové vládě naschvály.
Rakušan za končící vládu kontroval, že „její rozpočty vycházely, a to ještě pozitivněji, než se mohlo zdát v úvodu při jednotlivých jednáních o rozpočtu“.
Tak to tam napište!
Moderátor Moravec pak otevřel téma války na Ukrajině.
„Končící vláda, nyní v demisi, si z toho udělala vládní politiku a za válečný konflikt schovala to, že nedodržela sliby, že se zadlužila o 1200 miliard, což je nejvíc v dějinách všech vlád, to prostě nelze okecat. My budeme přistupovat k zahraniční politice realisticky,“ vmetl Radek Vondráček končící vládě – a že „vláda Andreje Babiše bude za všech okolností dbát na národní zájmy České republiky“.
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Libor Vondráček dodal, že další a další balíčky sankcí uvalované na Rusko, zdá se, nefungují.
„Tak to tam napište!“ vyzval Libora Vondráčka Rakušan v narážce na vládní prohlášení nově chystané vlády.
Došlo i na sundání vlajky Ukrajiny z budovy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, u čehož osobně asistoval i nový předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD). Při sundávání vlajky Ukrajiny držel štafle.
„Nevnímám, že by sundání vlajky Ukrajiny znamenalo, že máme něco proti Ukrajině, ale podivuju se nad tím, kolik lidí se podivuje, že na české Poslanecké sněmovně nevisí ukrajinská vlajka,“ poznamenal k tomu Libor Vondráček zvolený do Poslanecké sněmovny na kandidátní listině SPD. „Protože na jiných parlamentních budovách, v jiných státech také nevisí ukrajinská vlajka. A neznamená to, že by tyto státy neměly rády Ukrajinu,“ poznamenal, a že jeho „vlastní babička je z Ukrajiny a nic proti ní nemá“.
Trvá na tom, že na veřejných budovách České republiky mají viset jen vlajky ČR. Považuje za správné, že vlajka Ukrajiny zmizela i z budovy Národního muzea. „Ta vlajka je pryč a občané jsou za to rádi,“ pravil Libor Vondráček. Jedním dechem dodal, že by si na českou národní budovu, na tu či onu, nevyvěšoval ani prapory fotbalových klubů, např. Sparty či Slávie.
„Mně vadí všechny cizí vlajky obecně,“ nechal se ještě slyšet Libor Vondráček, a že na českých veřejných budovách mají být umístěny jen české vlajky. Na české veřejné budovy by prý nevyvěšoval ani vlajku EU, která nebyla instalována ani na Pražském hradě, než se prezidentem ČR stal Miloš Zeman.
Rakušan se netajil s tím, že je „zděšen“ pohledem nové vládní koalice na válku na Ukrajině. Rakušan prohlásil: „Vláda Petra Fialy se chovala odpovědně a podpořila zemi napadenou Ruskem. Nová vláda nemluví o ruské agresi a jen sundává ukrajinské vlajky. Je to změněný kompas naší země!“ rozčílil se Rakušan.
Bartošek postavil do kontrastu k ukrajinské vlajce vlčí máky, které nosíme jako symbol našeho vztahu k válečným hrdinům a našim veteránům. „Tyto máky nosíme jako symbol, že jsme hrdí na naše hrdiny, na naše veterány. Pokud věšíme vlajky cizích států na státní budovy, tak tím vyjadřujeme sounáležitost s napadenými zeměmi. Pod touto vlajkou umírají vojáci. Rusové nás zařadili na seznam nepřátelských států. A pokud my se bavíme o vlčích mácích nebo o vlajce Ukrajiny, tak je to symbol. A o tom diplomacie je. Diplomacie probíhá v rovině symbolů. Takhle jednoduché to je,“ sdělil Bartošek.
„To se nedá vydržet, to moralizování!“ rozhořčil se Radek Vondráček. A připomněl, že v Parlamentu ČR byla přijata řada proukrajinských usnesení. „To je nástroj parlamentu. Ne věšení vlajek,“ upozornil Radek Vondráček.
„Když jsme nevyvěsili vlajku Nigérie, tak to znamená, že nám není líto nigerijských křesťanů? Mně je jich líto, i když jsme nevyvěsili jejich vlajku,“ ozval se Libor Vondráček.
„Ukrajinské vlajky rozhodně po Evropě visí,“ prohlásil Rakušan. A že „na starém kontinentu v roce 2022 vypukla největší válka od druhé světové války a Česko vyjádřilo solidaritu Ruskem napadenému národu“.
Paragraf 318a z našeho právního systému zmizí
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Rakušan s Bartoškem okamžitě připomněli, že tajné služby opakovaně upozorňovaly, že takovýto zákon v našem legislativním systému schází.
Žádného z obou Vondráčků však nepřesvědčili. „Tento paragraf 318a z našeho právního systému zmizí,“ shodli se politici, kteří nesou stejné příjmení, a že toto ustanovení bude zrušeno bez náhrady.
Rakušan poukázal na případy focení citlivé infrastruktury nebo rodinných příslušníků rodin politiků, to bylo donedávna nepostižitelné. Stejně jako nebylo možné postihnout pracovníka ministerstva zahraničí, který vynášel cizí moci informace nepochybně zajímavé. A že tomu je třeba čelit.
Jan Bartošek uhodil na Radka Vondráčka. „Já tomu rozumím, že jste proti tomuto zákonu, když chcete umožnit vysílání Russia Today, jak jsem viděl v nějaké diskusi,“ pravil Jan Bartošek.
„Teď jste se dopustil lži. Nikdy jsem nic takového neřekl. Omluvte se!“ rozohnil se Radek Vondráček.
Bartošek se však neomluvil.
A Moravec z časových důvodů debatu utnul.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák