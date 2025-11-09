„Skončíte ve vězení a ještě budete rádi.“ Rajchl chce zničit Oganesjanův gang

„Neštítí se obtěžovat lidi, co s nimi nesouhlasí, v jejich domovech. Ruší jim noční klid, útočí na ně, napadají je a vulgárně je osočují na sociálních sítích,“ vymezil se Rajchl proti lidem z tzv. Oganesjanova gangu, tedy okruhu lidí okolo českého youtubera Mika Oganesjana, který vystupuje pod přezdívkou MikeJePan.
Rajchl navíc zpochybnil, že by na údajné kompromitující video skutečně mohli přijít lidé typu Oganesjana a Vojtěcha Pšenáka. Vzhledem k tomu, že v politice působí už pět let, pořádá velké demonstrace a na jeho podnikání si posvítili ti nejlepší investigativní novináři a na nic nepřišli, pokládá Rajchl za neuvěřitelné, že by právě tato dvojice mohla odhalit něco, co všem ostatním pět let unikalo. Podle Rajchla to mnohem víc zapadá do série útoků, které podle něj v poslední době mířily na různé politické figury, na Andreje Babiše, Tomia Okamuru a na Filipa Turka.
„Musí být umlčen, odstřelen a zdiskreditován další hráč na rodící se koaliční scéně?“ navrhl Rajchl možné vysvětlení, ale vyzval diváky, ať si na věc utvoří vlastní názor. Sám si myslí, že tento útok nebyl zdaleka poslední a že přijdou další. Celou kauzu nicméně označil za směšnou a prý by ji neřešil, pokud by se netýkala jeho rodiny.
Na svém facebookovém účtu pak popsal detailní průběh svého pátečního odpoledne. Nejprve mu po poledni volal muž z neznámého čísla, který se vydával za redaktora iDNES. Muž tvrdil, že redakce má kompromitující video a že už o něm mluvil i s Rajchlovou manželkou, která měla potvrdit, že je na záběrech skutečně on.
„Absolutní lež. Vůbec s Janou nemluvil,“ odmítl Rajchl. Lidé od Oganesjana se ho, podle jeho názoru, jen snažili přimět, aby přiznal, že na videu byl, když to údajně potvrdila i jeho žena.
„A tihle lidé budou říkat něco o pravdomluvnosti?“ pohoršil se Rajchl.
Do této doby během pátku ještě věc nepovažoval za nijak důležitou. Události nabraly spád až po 17. hodině, kdy mu volala jeho žena, která mu pověděla o setkání jejich nezletilé dcery s muži s kamerou.
„Co byste jako táta šestnáctileté dcery v této situaci udělali?... Samozřejmě jsem zavolal policii,“ vyprávěl Rajchl. Ke svému domu následně dorazil dříve než policejní hlídka a došlo ke konfrontaci s Vojtěchem Pšenákem. Její záznam v současnosti koluje na sociálních sítích.
„Ano, použil jsem hrubá slova a nestydím se za to. Věřte mi, že jsem se musel strašně držet, abych nezašel dál,“ přiznal Rajchl bez ostychu. Podle jeho názoru bylo cílem Pšenáka ho vyprovokovat k fyzickému útoku, který by fakticky ukončil jeho poslaneckou kariéru.
Jeho dcera, rozrušená a uplakaná, se podle Rajchla odvážila přiblížit domů až po příjezdu policistů. Lidé z Oganesjanova gangu se jí údajně vysmívali.
„Smál se a pokřikoval na celou ulici, že jsem ruský kolaborant a něco o pornu. Před šestnáctiletou holkou. Nikdy jsem nikoho tak ubohého a pokleslého, jako je tenhle člověk, nezažil,“ řekl Rajchl a označil provokatéry od Oganesjana za „nebezpečné úchyly“, kteří vědomě natáčeli jeho nezletilou dceru.
„Buď věděl, že je to moje dcera, a pak ho mají zavřít za stalking; nebo to nevěděl, a pak ho mají zavřít za ohrožování mravní výchovy mládeže,“ dodal Rajchl. Pšenák a jeho lidé opustili blízké okolí jeho domu až po „důrazné domluvě od policie“. Rajchl pak spolu se svou ženou strávil zbytek večera na policejní stanici.
„Jak dlouho je ještě necháme chodit dělat přestupky, aby dostali pokutu za 3 až 5 tisíc, ale pak na svém šikanózním videu vydělali statisíce?“ položil řečnickou otázku Rajchl a oznámil, že on sám to takhle nechat nehodlá a zahájí proti členům Oganesjanova gangu právní kroky. Dle jeho názoru už překročili veškeré hranice.
„Udělám všechno pro to, aby celý jejich gang skončil ve vězení,“ prohlásil poslanec Jindřich Rajchl. Spolu se svými advokáty hodlá propojit všechna řízení, která jsou proti zmíněné skupině doposud vedena, ale půjde i po platformě Herohero.com, aby je mohl „odstřihnout“ od zdrojů jejich příjmů, když se Oganesjanův gang „živí monetizací šikany“.
„Popotáhnu si je se vší parádou,“ slíbil Rajchl.
Celá kauza je podle něj profesionální diskreditační kampaní. O pravosti zmiňovaných videí se ve videu nevyjádřil.
autor: Alena Kratochvílová