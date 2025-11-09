2299 korun za svatomartinskou husu. Lidi na jihu Čech z těch cen přešla chuť

Stejně jako minulý rok, i letos jsme vyrazili se podívat, na kolik na jihu Čech vyjdou svatomartinské pochoutky. Mnohá restaurační zařízení nabádala návštěvníky, aby si pečenou husičku na svatého Martina zamluvili dopředu, aby na ně pochoutka zbyla. „Nevím, jestli je o to takový poprask, za tyhle ceny. My jsme vždycky pekli husu doma a babička pekla i kachnu, aby si každý vybral,“ vzpomínala paní, kterou jsme oslovili v centru Budějovic. A že „dnes si každý snaží vše ulehčit“. Pravdou je, že i přes ceny, které nám v některých případech opravdu nepřišly zrovna „lidové“, byly některé gastro podniky i v neděli odpoledne plné.
Přijeli kamarádi z Brna, tak si pošmáknem…
V řadě restaurací a hospůdek nabízeli svatomartinské menu už od 7. listopadu. Navštívili jsme několik vyhlášených restaurací přímo v centru Českých Budějovic. Některé byly i v neděli odpoledne dost plné. „Čtvrtka husy za 600? To ať si nechají,“ utrousil vedle nás naštvaně pán, který stejně jako my zkoumal nabídku na venkovní tabuli jedné z vyhlášených českobudějovických restaurací přímo na náměstí Přemysla Otakara II. Nahlédli jsme dovnitř a poměrně dost stolů bylo obsazených. V nabídce ale byly nejen svatomartinské speciality. Hosté si mohli objednat i z běžného jídelního lístku.
Zmíněná čtvrtka husy, jejíž cena muže pobouřila, byla – čtvrtka do zlatova pomalu pečené svatomartinské husy s domácími bramborovými a žemlovými knedlíky s červeným švestkovým zelím, husím jusem a smaženou cibulkou. Cena? 628 korun. Přesunuli jsme se do další vyhlášené restaurace, jen kousek od náměstí. I tam byly stoly dost plné. Nahlédli jsme do jídelního lístku a objevili například čtvrtku dozlatova pečené husičky, plněné jablko, červené zelí a variace knedlíků, celkem za 569 korun. Zaujala nás i tmavá husí tlačenka s cibulovou marmeládou a chlebem za 129 korun, nebo trhané pečené husí maso v tortille s bohatou „přílohou“ za 299 korun.
„Na každý den to není. Ale dnes si pošmáknem. Přijeli mi kamarádi z Brna, tak je musím pohostit,“ smál se příjemně vypadající muž, který se skupinkou kamarádů mířil právě do zmíněné restaurace. A opět se smíchem dodal: „Je to akorát pět let, co jsem šťastně rozvedený, tak taky důvod k oslavě.“
V další restauraci jsme pak objevili například husí kaldoun s tyrolským knedlíčkem za 85 korun, nebo plněný bramborový knedlík trhaným husím masem, s kedlubnovým zelím a smaženou cibulkou za 285 korun. Pečená čtvrtka husy s červeným zelím s povidly a variací knedlíků tady byla za 565 korun. V další restauraci jsme pak mimo jiné ochutnali svatomartinský rohlíček s náplní z vlašských ořechů za 59 korun.
Rodinná husička za 2299 korun… A rozpaky nad stehnem…
Zajímalo nás, na kolik vyjde „husička“ a jiné svatomartinské dobroty i mimo jihočeskou metropoli. V malé obci Žumberk, nedaleko Trhových Svinů, nabízeli celé menu na osobu za 699 korun. To obsahovalo předkrm v podobě husích jater s velmi bohatou „přílohou“, silný husí vývar s droby, čtvrtku pečené husičky se zelím a s variací knedlíků, a jako sladkou tečku staročeský domácí koláček.
„Bylo toho zbytečně moc. Mně a dětem by stačila jen ta husa. Ale ta cena mi rozhodně přemrštěná nepřijde. Když se podíváte, kolik stojí jen čtvrtka husy třeba v některých restauracích v Budějovicích, pod pětistovku většinou nejdou, spíš víc, a tady je za 700 celé menu,“ řekla nám Kateřina Vávrová, která přijela s rodinou na svatomartinské hody právě z jihočeské metropole.
Nadšením příliš neoplýval host v jedné z restaurací v Jindřichově Hradci. „Vaří tady dobře, ale pečené husí stehno za víc než pět set, to mi přijde přes čáru. Notabene, když je tady samoobsluha a tác s jídlem si musíte sami donést na stůl. Při takové ceně bych očekával plný servis. Dnes jsem tady fakt na rozpacích,“ kroutil hlavou nespokojeně. Prohlédli jsme si nabídku jídel a objevili například právě zmíněné husí stehno s červeným a bílým zelím a s variací knedlíků, za 539 korun. Zaujala nás i „rodinná pečená husička“, taktéž se zelím a s variací knedlíků, za 2299 korun.
Novohradská husa nezdražila. A nabídka v obchodech?
A na kolik letos vyšla husa v Rybářství Nové Hrady? „Stejně jako vloni, kilo živé váhy je za 140 korun, nezdražovali jsme,“ prozradila nám vedoucí chovu hus Naďa Hrvolová. A dodala, že i letos je o husy zájem velký. „Mají tak od čtyř do osmi kilo,“ popsala s tím, že si pro ně jezdí nejen provozovatelé restaurací, ale i lidé na domácí pečení. Třeba z vesnice, obejdou sousedy a přijedou si najednou pro dvacet, třicet, čtyřicet hus,“ řekla. A že letos prodali asi 1500 „svatomartinských“ hus.
Nakoukli jsme do jednoho ze supermarketů v Českých Budějovicích, kde byla minulý rok chlazená husa před svatým Martinem nedostatkovým zbožím. Tentokrát jsme tam objevili husu v akci, kilo za 179,90, s poznámkou, že maximálně pět balení na nákup.
Zajímalo nás také, jaká je nabídka v internetových obchodech. V jednom z nich jsme objevili například husu s droby, chlazenou, kilo za 390 korun. V dalším pak lákala zákazníky 50% sleva na „svatomartinskou husu chlazenou“; kilo tak po slevě vyšlo na 190 korun.
autor: David Hora