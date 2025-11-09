Ministerstvo zemědělství zve firmy k účasti na veletrhu v Novém Sadu 2026

09.11.2025 22:08 | Tisková zpráva

Ministerstvo zemědělství zve firmy k účasti na společné expozici na mezinárodním veletrhu International Agricultural Fair (IAF) Novi Sad 2026.

Veletrh se uskuteční ve dnech 16.—21. května 2026 na výstavišti Novosadski Sajam v Novém Sadu (Srbsko). S cílem podpořit firmy vyrábějící a obchodující s českými výrobky v pronikání na zahraniční trhy připravuje Ministerstvo zemědělství na tomto veletrhu národní expozici.

Máte možnost mít v této expozici zajištěny zvýhodněné podmínky účasti! Vaše účast na veletrhu bude zahrnuta také v tištěném propagačním katalogu – Průvodce expozicí. Přihlášky k účasti do společné oficiální expozice Ministerstva zemědělství na veletrhu IAF Novi Sad 2026 přijímá nejpozději do 15. prosince 2025 paní Ing.Bc. Jitka Borkovcová, jitka.borkovcova@mze.gov.cz.

Více informací najdete ZDE.

