Globalistické síly! Sociolog Hampl vynesl odvážnou úvahu. Proč Ústavní soud změnil pravidla pro volby?

Sociolog Petr Hampl se podíval tak trochu jinak na zásah Ústavního soud ČR do voleb. Zmínil „globalistické síly“. Poté upozornil, že na Západě už se neměří všem lidem stejně. Konstatoval, že to, za co byli příznivci exprezidenta USA Donalda Trumpa tvrdě kritizováni, byli jeho odpůrci hlasitě chváleni. To podle něj ukazuje, že nadnárodní korporace a globalisté posílili svou pozici, některé neziskové organizace posílily svou pozici a teď se bude svět jen těžko vracet do normálu.

Ústavní soud změnil podstatné části volebního zákona a Petr Hampl naznačil, co je při jejich rozhodování mohlo motivovat.

„Svou roli možná hrálo i to, že někteří soudci Ústavního soudu se ucházejí nebo brzy budou ucházet o místa u mezinárodních soudů. Aktivní podpora globalistických sil jim v tom může pomoci. Je to vlastně podobné, jako by při fotbalovém zápase dalo jedno z mužstev gól z ofsajdu, a rozhodčí prostě zruší pravidlo o ofsajdu. A shodou okolností by pomohl právě tomu mužstvu, jehož je dlouhodobým fanouškem,“ vyložil svůj pohled na věc Hampl.

„Princip nestrannosti je likvidován v celém západním světě. Nedávno jsme to viděli v USA, kde skupina lidí vtrhla do Kapitolu a domáhala se vyšetření skutečných či domnělých volebních podvodů. Událost byla prohlášena za útok na podstatu demokracie. Bezpečnostní síly na protestující střílely ostrými náboji a minimálně jedna občanka byla zabita. Následují represe, soudy a vyhazovy ze zaměstnání. Přitom fakticky nehrozilo nic horšího, než že by se kongresmani museli sejít na jiném místě, “ napsal Hampl.

„Přesně o šest měsíců předtím se Antifa pokusila obsadit Bílý dům. Útok byl odražen, ale prezident Trump musel být odveden do krytu. Všichni významní představitelé Demokratické strany to označovali za názornou ukázku správného fungování demokracie. V roce 2011 se dokonce stalo, že dav příznivců Demokratické strany násilně obsadil budovu parlamentu ve státě Wisconsin a několik hodin budovu okupoval. Nancy Pelosiová to na svém twitterovém účtu tehdy nazvala ‚skvělou ukázkou demokracie v praxi‘. Ano, ta stejná Nancy Pelosiová, která teď hovoří o fašistickém pokusu o převrat,“ dovysvětlil, proč si myslí, že v západním světě zkomírá princip nestrannosti.

Petr Hampl je přesvědčený, že globální síly posílily svou pozici na úkor protistrany, a to je problém. Globalisté a velké korporace podle jeho názoru posílily svou pozici v ekonomice i v médiích.

„Ekonomické změny zvýhodnily korporace, ty posílily pozici na úkor místních firem. Globální neziskovky obsadily další kus veřejné správy. A bylo vyneseno pár rozsudků, které rovněž posouvají poměry,“ poznamenal Hampl.

A svět se prý jen těžko bude vracet zpět do rovnováhy, protože elitáři nejsou ochotní debatovat s protistranou.

