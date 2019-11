Greta a středověk. Spisovatel Vondruška našel překvapivé paralely

Od doby, co je lidstvo lidstvem, se obává, že přijde konec světa. Ve středověku lidé věřili, že státy pozemské budou nahrazeny tisíciletou říší Kristovou. Dnes řada lidí věří, že si naši planetu ničíme tak moc, že za pár let nebudeme mít kde žít. Vondruška v textu pro sobotní MF Dnes napsal, že konec světa nepřišel ve středověku a pravděpodobně nepřijde ani dnes. Někdo ale na strachu lidí z konce světa může vydělat.

„Přiznám se, že neumím popravdě odpovědět na otázku, proč se lidstvo už celá tisíciletí třese v obavách před fatální katastrofou, která ho zničí. Jistě, roli v tom hrají peníze, protože obchod se strachem je ten nejlepší byznys. Jenže tak jednoduché to není, aby se tím dalo vysvětlit vše. Se strachem se ‚obchodovalo‘ už v dobách, kdy byl hmotný prospěch každé takové paniky sporný,“ napsal hned v úvodu komentáře pro MF Dnes Vondruška.

Ve středověku se lidé báli, že hřeší tolik, že se na ně Bůh rozhněvá, smete je a nastolí své království na Zemi, v němž budou moci zůstat jen lidé spravedliví a lidé, kteří se dostatečně káli. Jednou z cest, jak si Boha naklonit, bylo rozdat všechen svůj majetek, modlit se a pokorně čekat na boží plán.

„A je neuvěřitelné, že tenhle jednoduchý psychosociální mechanismus funguje stále, i v dobách moderních. On totiž není žádný rozdíl v tom, pokud skonání věků hlásá kněz, či klimatolog. Oba jsou ve své době považováni za hlasatele nezpochybnitelných pravd, protože kdysi mělo náboženství stejnou váhu jako dnes věda. Kdo by si troufl nesouhlasit s knězem? Kdo by si troufl nesouhlasit s klimatologem?“ zeptal se Vondruška, který poukázal na skutečnost, že po ústupu náboženství do pozadí nastoupili různí věštci v čele se slavným Nostradamem, který vedle konce světa prorokoval i další hrůzy.

Jenže, středověký svět se nezhroutil, nepřišel ani konec světa, který předvídali Mayové, a pravděpodobně se nenaplní ani varování Grety Thunbergové. Vondruška má navíc za to, že kdybychom měli její varování brát opravdu vážně, znamenalo by to, že se musíme vrátit do jeskyní.

„Jenže se obávám, že nemáme tolik jeskyní, aby se v nich mohlo ubytovat veškeré současné lidstvo. Pokud omezíme zemědělství, výrobu, produkci potravin a energií, bude to znamenat nutnost snížit také počet obyvatel. Ale tohle ať si spočítají ti, co tomu rozumějí. A to rozhodně nejsou politici, aktivisti a zfanatizované děti,“ vypálil populární český spisovatel.

