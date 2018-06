Halík je největší český intelektuál dneška. Snaží se o porozumění, píše miliardář Sekyra, kterému pokřtil obě děti

Člen akademického sboru Oxfordské univerzity Luděk Sekyra se ve svém sloupku pro Lidové noviny vyjádřil k sedmdesátým narozeninám kněze Tomáše Halíka. „Aneb co dělat, abychom mohli tvrdit, že jsme pochopili jubilantovo poselství,“ podotkl Sekyra.

„S Tomášem Halíkem mě pojí společný zájem o morální filozofii a křesťanskou etiku, ale i spolupráce v našem univerzitním centru zaměřeném na filozofii, etiku a náboženství, jakož i zážitky z Oxfordu, Harvardu i z dlouhých diskusí v poklidném kampusu americké univerzity Notre Dame, kde v posledních letech ‚pije samotu‘ a pracuje na svých knihách. Kromě toho pokřtil obě mé děti,“ zahájil svůj komentář Sekyra.

Halíkovým základním životním postojem je podle jeho slov otevřenost vůči bytostnému náboženskofilozofickému i společenskému dialogu, který je mnohavrstevný, avšak založený na nosné mezilidské rovině, na snaze o porozumění.

„Specificky halíkovské je to neustálé kladení si otázek a hledání odpovědí, přičemž otázky jsou mnohdy důležitější než odpovědi. Některé jsou dokonce tak dobré, že je škoda kazit je odpověďmi. Zásadní roli pak hraje respekt k stanovisku protistrany, naše schopnost podívat se na věc očima toho druhého, neboť jen tak vzniká skutečná myšlenková konverzace,“ sdělil Sekyra s tím, že od této dialogické úrovně je neoddělitelný jeho vztah k realitě a ke světu.„Je to vztah k velkým, ale i k malým věcem, k tomu, co nás trápí i hřeje. Ve víře se snaží objevit novou skutečnost, svět jako vyprávění o lidských záležitostech, jako příběh bez jasného vítěze, jako tichý rozhovor s Bohem, sdělil dále“ Sekyra.

„Tím se dostáváme k nejautentičtější dimenzi Halíkova dialogu a tou je vztah k tomu, jehož identitu neznáme, přestože je všude kolem nás, k Bohu jako k tomu, co nás přesahuje, co překračuje běžné hranice lidského života,“ dodal Sekyra.

„Halíkův apel ve veřejném prostoru v sekulární společnosti je především morálním apelem. Mně osobně pomohl dospět k přesvědčení, o němž jsem dlouho přemýšlel, že se nemohu ztotožnit se široce přijímaným konceptem morální neutrality svobody, ač jej zastává i řada vlivných liberálních myslitelů. Svoboda, spravedlnosti a reciprocita jsou principy, které mají vždy hodnotové kořeny, vyrůstají z morální autonomie, bez níž žádný postoj není autentický a nemůže mít univerzální relevanci,“ dodal Sekyra závěrem.

Psali jsme: Lůzo, už zase? Po pořadu Václava Moravce ovládla Česko drsná hádka NKÚ: Dotace na zemědělce míří k velkým firmám, podpora malých vázne Oteplení mezi Babišem a Hamáčkem: Pánové si prý rozumí, je to mnohem lepší než za Sobotky. A umí mluvit se Zemanem Bezpečnostní rada probere pochybnosti kolem armádních zakázek

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef