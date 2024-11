Halík posedlý Donaldem Trumpem? Pořád na něj nadává

Profesor Tomáš Halík, teolog a nositel významných ocenění, se vyjádřil o nově zvoleném prezidentovi USA. Stejně jako před jeho prvním funkčním období z let 2017 až 2020 ho ani trochu nešetřil. Prohlásil, že Trump je ztělesněním všeho toho, co je v přímém rozporu s křesťanstvím. Jenže některým katolíkům to podle Halíka nevadí, protože by ve skutečnosti byli schopni zvolit i ďábla. Došlo i na Ukrajinu. Tady Halík poznamenal, že Vladimir Putin je mnohem chytřejší než Trump.