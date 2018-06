Hamáček pomalu odstavuje Pocheho: Jsme otevřeni všem alternativám

Sociální demokracie před pár týdny trvala na tom, aby se převolilo vedení Poslanecké sněmovny a aby z důležitých orgánů zmizeli zástupci SPD Tomia Okamury. Nic takového se však zatím nestalo. Ještě nedávno ČSSD trvala také na tom, že europoslanec Miroslav Poche musí být ministrem zahraničí. Podle informací deníku Právo je však už všechno jinak.

Jan Hamáček ČSSD

Pověřen vedením ministerstva zahraničních věcí

1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Mgr. Miroslav Poche ČSSD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Nechci žádnou alternativu vylučovat. Jsme v situaci, kterou jsme nezavinili, je to rozhodnutí prezidenta. Jsme připraveni jednat,“ prozradil Hamáček deníku. Zdůraznil také, že zahraničí nebude řídit Miroslav Poche, ale on jako ministr. Po krátkou dobu bude prý schopen řídit jak vnitro, tak zahraničí. Zvlášť když se některé agendy těchto resortů překrývají – např. migrace.

„Budu se snažit svou pozornost férově rozdělit. Požádal jsem jednotlivé sekce obou resortů, aby mi připravily výhled priorit na příští měsíce. Je tam celá řada věcí, které znamenají zahraniční cesty a jednání s partnery. Zkusíme to nakombinovat, abychom to pokryli. Je možné v rámci jedné cesty vyřešit agendu obou resortů,“ slíbil Hamáček.

Zahraniční politiku České republiky chce předseda ČSSD konzultovat i s prezidentem Zemanem, protože za směřování sice odpovídá vláda, ale český prezident vždy byl významným aktérem zahraniční politiky. Na vnitru se chce postarat o to, aby pobočky pošty fungovaly v co nejširší síti. „Chci, aby byla zachována dostupnost pošty i na menších obcích, a mým cílem je i to, aby pošta dělala, co má. Tedy aby se zabývala doručováním dopisů a zásilek, ne prodejem omalovánek či losů,“ uvedl Hamáček.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kuriozity případu Poche: Hamáček možná bude muset vyšetřovat sám sebe Babiš poslal na Hrad dopis, kde jako alternativu navrhl Hamáčka Hamáček žádá Babiše: Zveřejněte veškerou komunikaci, kterou jste měl s prezidentem o Pochem Další problém pana Pocheho. Má velké plány, ale nemá bezpečnostní prověrku

autor: mp