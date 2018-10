Hamáček útočí: Pustil se do Foldyny, stranickou opozici chce úplně rozpustit. A nakonec naložil Zimolovi

Předseda ČSSD dává od neděle najevo, že změní svůj přístup a stane se tvrdým šéfem strany. V Otázkách Václava Moravce v České televizi poznamenal, že kdo nectí hodnoty ČSSD, např. proevropskou orientaci, nemá v partaji co dělat. Strana by podle jeho názoru měla postupovat jednotně. Jak si tuto jednotu představuje, popsal v rozhovoru pro čtvrteční MF Dnes. Lidé kolem Milana Chovance by podle Hamáčka měli stranu opustit.

ČSSD je v krizi. Ve sněmovních volbách v roce 2017 stěží přelezla hranici 7 procent hlasů a v letošních volbách senátních dokázala udržet jediný mandát ze 13, které měla ve hře. Nemluvě o tom, že ani při pohledu na volby komunální nemohli sociální demokraté jásat. Ztratili řadu zastupitelů. Na „velký magistrát“ v Praze se dokonce nedostali vůbec.

Předseda strany Jan Hamáček sice tvrdí, že se strana už odrazila ode dna, ale jedním dechem dodává, že důvěru voličů získá jen tehdy, když bude táhnout za jeden provaz. To podle Hamáčka také znamená, že kdo odmítá táhnout za jeden provaz, měl by ze strany zmizet. To se týká i někdejšího plzeňského hejtmana Milana Chovance, asi nejhlasitějšího odpůrce druhé vládní spolupráce ČSSD s Andrejem Babišem (ANO).

„Očekával bych, že Milan Chovanec bude mít jako zkušený politik dostatek síly, aby to rozhodnutí udělal sám. A ne, aby se schovával za rozhodnutí někoho jiného. On nejprve řekl poslaneckému klubu: Když mě vyzvete, abych odstoupil, tak odstoupím. Pak vystupoval stejně na předsednictvu. Myslím, že to není adekvátní a fér jednání. On sám přece musí vědět, jestli chce odejít, nebo ne. Nemůže se schovávat za to, že ho k tomu někdo vyzve,“ uvedl v rozhovoru.

„Myslím, že pokud se zachoval v rozporu se svými předchozími prohlášeními – kdy jasně říkal, že vládu podpoří, pokud tak členská základna rozhodne – tak by asi odejít měl,“ doplnil.

Nešetřil však ani další své kritiky. Vymezil se proti poslanci z Ústeckého kraje Jaroslavu Foldynovi. Hamáček by prý očekával, že se tento poslanec bude starat o problémy ve svém kraji, to jest, že bude řešit problémy s exekucemi a kvalitou života v kraji obecně a nebude chodit na demonstrace společně s radikálním Tomiem Okamurou, kde se bude zastávat Maďarska proti EU. Pro ústecké občany není náš vztah k Maďarsku tím nejpalčivějším tématem, zdůraznil Hamáček.

Ránu zasadil také platformě Zachraňme ČSSD, kde se projevuje Jiří Zimola nebo Michal Hašek. Hamáček by si přál, aby byla tato platforma rozpuštěna. „Já jsem je k tomu vyzval. Několikrát,“ zdůraznil. „Vyzval jsem platformu, aby se rozpustila a zapojila se do práce v ČSSD. Na sobotním jednání ústředního výkonného výboru (ÚVV) budu hovořit o tom, že chci vytvořit programovou radu, do níž chci zapojit nejen úspěšné komunální politiky. Chci, abychom si určili klíčové priority, které budeme ve vládě prosazovat nad rámec toho, co už jsme vyjednali. Tam bude každý vítán. Ale řešení nevidím v tom, že si každý vytvoříme vlastní platformu,“ doplnil rozzlobeně s tím, že původně chtěl tato věci řešit jen vnitrostranicky, nikoli přes média, ale někteří sociální demokraté stále mají potřebu sdělovat novinářům, co se děje ve straně, takže se ani on jako předseda nebude držet zpátky.

„Nikdy by mě nenapadlo, že poté, co si vyměníme názory, třeba se straníky v Jihlavě, uspořádám tiskovou konferenci a sdělím národu, co se našim straníkům líbí a co nelíbí. Bohužel ne všichni postupují takhle,“ kroutil hlavou.

Týmovou spolupráci s Jiřím Zimolou by si prý Hamáček představoval trochu jinak. Ale je to, jak to je, a v březnu příštího roku si strana na sjezdu řekne, zda má jejich tandem pokračovat.

autor: mp