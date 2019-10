Havel? Nikdy jsem ho neviděl opilého. Havlův fotograf o exprezidentovi i o Gottovi

Nedávno by Václav Havel oslavil 83. narozeniny. Právě o bývalém prezidentovi mluvil v Prostoru X jeho bývalý dvorní fotograf Tomki Němec. Prezidenta prý poznal opravdu intimně a v jeho fotografiích nebyla žádná cenzura. Zmínil i Havlovy „slabůstky“. „Havel kouřil, rád se napil, ale tím ‚rád se napil‘ nemyslím, že byl alkoholik, prostě napil se. Dal si pivo, dal si víno, ok. V životě jsem ho neviděl opilého,‘ prohlásil. A překvapilo ho prý i to, že po smrti Gotta o něm ČT vysílala tři dny.

Moderátor Čestmír Strakatý uvedl, že Tomki Němec byl dvorním fotografem Václava Havla. A připomenul Havlovy nedávné nedožité 83. narozeniny a vzpomínky jeho spolupracovníků. „Já na něj myslím skoro obden,“ uvedl fotograf. „Takže to 83. výročí pro mě není nijak zásadní, protože tak jak se jméno Havel skloňuje ve společnosti a jakým způsobem se změnila atmosféra ve společnosti, tak vlastně já s ním žiju, protože to byl člověk, se kterým jsem vlastně žil v devadesátých letech velmi intenzivně a velmi mě ovlivnil a někam posunul.“ Havel mu prý změnil život a rozšířil obzory. Dodal, že být dvorním fotografem byla jízda a dobrodružství, protože se spousta věcí tvořila za pochodu. Anketa Kdyby za svého života Karel Gott kandidoval na prezidenta, volili byste ho? Ano 59% Ne 41% hlasovalo: 13921 lidí

„Mně bylo 26. Podlehl jsem na začátku jakémusi zbožštění, protože tehdy se ta společnost upínala jak k Havlovi, tak ke Klausovi, dokonce ženy byly klausovky a havlovky,“ popsal, jak zažil Václava Havla. A dodal, že dnes to může někomu přijít legrační. Havel na něj prý působil a oslnil ho, takže z něj byl „plachej“. Uznal, že Havel byl ikona. „On byl pod Bohem, myslím. Z toho jsem musel nějakým způsobem vyrůst a v uvozovkách vystřízlivět a pochopit, že je to člověk jako každej jinej, z masa a kostí. A že každý z nás má své plusy a mínusy.“

Souhlasil se slovy Jana Rumla, že se začíná vytvářet idealizovaná verze Václava Havla. „Každá doba má nějakou energii a vlastně nějakým způsobem se na toho člověka nahlíží, a pak s odstupem času a historie se to zase přehodnotí, jako u každého známého člověka. Dneska je doba, kdy se na Havlovi nenechává nit suchá a vlastně je to jako nadávka být pravdoláskař, sluníčkář, bla bla bla. Společnost je prostě prapodivně rozdělená. Já ho vnímal jako člověka, kterej má ty chyby,“ vysvětlil Němec.

Jsou prý věci, ve kterých ho Havel zklamal, ale neklade mu je za vinu, protože si vždy položí otázku, co by na jeho místě dělal on. „Já jsem vlastně tu odpověď nenašel. Takže velmi rychle se řekne nějakej soud jako ‚měli jsme zakázat komunistickou stranu‘, a já jsem zastánce toho, že se měla zakázat, ale pak si položíte otázku, tak kdybysme je všechny odstavili, tak kdo by tehdy v těch počátcích v té policii, armádě, justici zůstal, protože byli vlastně zatížení tou dobou.“ Dodal, že byla doba v devadesátém roce, kdy měl Havel ohromnou autoritu, i když ne legislativní, a co by řekl, to by se stalo. Fotogalerie: - Havel 80

„Je to rozdělená společnost,“ hodnotil současnost. „Ta míra nadšení jednoho dne musí skončit a pak se ten život dostane do těch zaběhlejších kolejí. Dorostou nové generace nezatížené minulostí tolik, tak to je v pořádku, tak by to mělo být.“ Dodal, že Havel se podle něj snažil do společnosti vnést sjednocení a kultivovanost, a dnes je to prý obráceně. „To znamená, že převládá ta hrubost a rozdělení lidí z obou pólů. Každá strana bude mít svou pravdu a nebude umět naslouchat té druhé straně.“ Dodal, že ač je na havlovské straně, tak je ochoten naslouchat i té druhé. Současnou atmosféru popsal jako zbytečnou názorovou „občanskou“ válku. „Když vezmu prezidentskej úřad Havlův a prezidentskej úřad současnej, tak tam teda vidím ten obrovskej rozdíl v tom, jak to bylo, a jak to je dneska,“ obvinil nepřímo Miloše Zemana, že si libuje v tom, když může ve společnosti „rozdmýchávat bolístky“.

Došlo i na zmíněné slabůstky. „Jasně, Havel kouřil, rád se napil, ale tím ‚rád se napil‘ nemyslím, že byl alkoholik, prostě napil se. Dal si pivo, dal si víno, ok. V životě jsem ho neviděl opilého. A moje fotky vypovídají, že jsem mu byl dostatečně blízko a že tam nebyla cenzura, mohl jsem fotit cokoliv. Samozřejmě na mně záleží to, co jsem chtěl ukázat. A pro mě je vždycky důležitý, aby ta fotka byla nadčasová, aby něco sdělovala divákovi,“ řekl Němec. „Ale rozhodně se nefiltruju, když to řeknu banálně, jestli se šťourá v nose nebo ne. Když to bude dobrá fotografie, tak ji zveřejním.“ dodal. Fotogalerie: - Magický Havel

„Ten člověk se mi otevřel maximálně, mohl jsem ho fotit v nejintimnějších situacích a byla tam nějaká vzájemná důvěra. Takže za mě, abych skončil téma Havel, slušný člověk, myslím si, že pro nás, jako zemi, udělal mnoho dobrých věcí, jistě by se něco politicky dalo hodnotit jinak, ale tomu já nerozumím, takže do toho se pouštět nebudu, jestli když se zavřel zbrojní průmysl v devadesátých, tak jestli to bylo dobře, nebo nebylo, tam já ten přesah nemám a nechci o tom mluvit, když něčemu nerozumím. Ale rozhodně nás dostal do těch struktur, za který já jsem vděčnej, to je NATO, to je záruka bezpečnosti, i když víme z historie, jak je to se zárukami bezpečnosti malého státu, ale aspoň můžu doufat, a samozřejmě vstup do EU. To jsou dvě věci, které měl prioritně nastavené a dotáh‘ to, i když to byla zásluha i lidí okolo, ale on byl ta ikona,“ vysvětloval svůj postoj. Dodal, že na Havlovi bylo pozitivní i jeho mezinárodní renomé. „Když si položím tu otázku dnes, koho z českých politiků na západ od Chebu někdo zná, tak si řeknu, že je to tragický.“ Prý Havla poznávali i lidé v Americe na ulici.

Strakatý připomenul Němcův výrok „Václave, to se asi divíš, co je to tady za blázinec.“ Fotograf vysvětlil, že to bylo vztaženo k úmrtí Karla Gotta. „A začala mediální masáž, to je špatný slovo,“ dodal. Strakatý mínil, že termín hysterie není přehnaný. S tímto termínem Němec úplně nesouhlasil, ale dodal, že vysílání ČT24 o Gottovi tři dny v kuse ho zaskočilo. „Já bych to čekal u soukromého média, ale u veřejnoprávního média mě to docela zaskočilo, že to takovým způsobem zdůrazňuje. A to není nic proti Karlovi Gottovi,“ dodal s tím, že o zásluhách se bavit nechce.

