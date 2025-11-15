Studenti z Afriky za vaše peníze. Nový plán EU zděsil Jermanovou

„Evropská komise chce rozšířit Erasmus na severní Afriku a Blízký východ a navýšit rozpočet na 42 miliard eur. Počítá i s více než 105 000 africkými studenty. Tohle je podle mě nefér vůči našim občanům. Evropské rodiny řeší drahotu, studenti drahé bydlení a nedostupné studium — a EU místo toho posílá miliardy mimo Evropu. Čeští studenti dnes zaplatí za studium v Británii až 600 tisíc korun ročně, ale EU otevírá drahé programy pro státy mimo Evropu. Erasmus platí Evropané. A má sloužit hlavně evropským studentům,“ napsala na síti X poslankyně Evropského parlamentu Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).
Evropská komise chce rozšířit Erasmus na severní Afriku a Blízký východ a navýšit rozpočet na 42 miliard eur. Počítá i s více než 105 000 africkými studenty.— Jaroslava Pokorná Jermanová (@JermanovaStKraj) November 13, 2025
Tohle je podle mě nefér vůči našim občanům. Evropské rodiny řeší drahotu, studenti drahé bydlení a nedostupné studium — a… pic.twitter.com/RTXr5GWJof
A dodala: „Erasmus není bankomat. Má sloužit evropským studentům.“
Poslední rána do vazu Evropy
Její příspěvek zhlédlo téměř třicet tisíc lidí a více než stovka z nich ho okomentovala.
„Jen další metoda podporované a EU dotované imigrace. Kolik z těch ‚studentů‘ se asi vrátí zpátky? EU je v realizaci postupů, jak zničit evropskou civilizaci, neuvěřitelně kreativní. Doufejme, že stihne dřív zničit sebe, než nás…,“ vyjádřil se Jan Švéda.
Jen další metoda podporované a EU dotované imigrace.— Jan Sveda (@SvedaJan) November 15, 2025
Kolik z těch "studentů" se asi vrátí zpátky?
EU je v realizaci postupů, jak zničit evropskou civilizaci, neuvěřitelně kreativní.
Doufejme, že stihne dřív zničit sebe, než nás...
„A co s tím uděláte? Jednáte a spojujete se s někým, aby se tomu zabránilo? My to zastavit nedokážeme. Vy byste ze své pozice i mohla. Takže začněte jednat a informujte nás, kolik poslanců EP jste získala, aby hlasovali proti tomuto návrhu,“ dotázala se političky Magda.
A co s tím uděláte? Jednáte a spojujete se s kým, aby, se tomu zabránilo? My to zastavit nedokážeme. Vy byste ze své pozice i mohla. Takže začněte jednat a informujte nás, kolik poslanců EP jste získala, aby hlasovali proti tomuto návrhu.— Magda (@MarysaLizalova) November 14, 2025
„Ale tak my víme, o co jde EU ve skutečnosti. Woke propaganda a jakési sebemrskačství nad tím, že být bílý je špatné. Než dojdeme k postoji, že mau mau do Evropy nepatří, bude pozdě,“ soudí další komentující, který vystupuje pod označením KD.
Ale tak my víme, o co jde EU ve skutečnosti. Woke propaganda a jakési sebemrskačství nad tím, že být bílý je špatné. Než dojdeme k postojí, že mau mau do Evropy nepatří, bude pozdě— KD (@KarrullD) November 14, 2025
„Není už nejvyšší čas podat na některé z těch budoucích studentů trestní oznámení? Kdo jiný, když ne vy?“ navrhla Rozmarýna.
Není už nejvyšší čas podat na některé z těch budoucích studentů trestní oznámení? Kdo jiný, když ne vy?— Rozmarýna (@IvanaG57252131) November 14, 2025
„Doufám, že jen pro africké studenty bílé pleti. Černých už máme víc než dost,“ napsal uživatel Jméno.
Doufám že jen pro africké studenty bílé pleti. Černých už máme víc než dost.— Jméno (@jmeno62002) November 13, 2025
„EK řídí vlastizrádci,“ domnívá se Phoenix B.
EK řídí vlastizrádci.— Phoenix ? (@UW_Phoenix) November 14, 2025
„Je potřeba dovézt Afričany i do ČR a východní Evropy. Za každou cenu…,“ vyjádřila Maruška patrně ironický postoj.
Je potřeba dovézt Afričany i do ČR a východní Evropy. Za každou cenu...— Maruška (@MaruskaPneu) November 15, 2025
„Tak s tím něco udělejte,“ naléhá Mgr. Hana Dionová, Ph.D
Tak s tím něco udělejte. ????— Mgr.Hana Dionova Ph.D. (@HDionova85771) November 14, 2025
„Erasmus je eugenický projekt,“ soudí Pavel Hrzina.
Erasmus je eugenický projekt.— Pavel Hrzina (@hrzinap) November 14, 2025
„Poslední rána do vazu Evropy,“ přidal se Jan Dufek.
Poslední rána do vazu Evropy.— Jan Dufek (@IanDufek) November 14, 2025
Řada diskutujících se vyjadřovala ke vzhledu, vzdělání a schopnostem političky. Jejich komentáře často obsahovaly vulgární výrazy.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Naďa Borská