Studenti z Afriky za vaše peníze. Nový plán EU zděsil Jermanovou

15.11.2025 19:46 | Monitoring

Evropské rodiny řeší drahotu a nedostupné bydlení, a EU místo toho, aby pomohla evropským studentům, podpoří sto tisíc studentů z Afriky. Nelíbí se to europoslankyni Jaroslavě Pokorné Jermanové (ANO). Sledující na sociální síti X se jí ptají, co s tím udělá.

Foto: Repro Chuť moci
Popisek: Jaroslava Pokorná Jermanová

„Evropská komise chce rozšířit Erasmus na severní Afriku a Blízký východ a navýšit rozpočet na 42 miliard eur. Počítá i s více než 105 000 africkými studenty. Tohle je podle mě nefér vůči našim občanům. Evropské rodiny řeší drahotu, studenti drahé bydlení a nedostupné studium — a EU místo toho posílá miliardy mimo Evropu. Čeští studenti dnes zaplatí za studium v Británii až 600 tisíc korun ročně, ale EU otevírá drahé programy pro státy mimo Evropu. Erasmus platí Evropané. A má sloužit hlavně evropským studentům,“ napsala na síti X poslankyně Evropského parlamentu Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

A dodala: „Erasmus není bankomat. Má sloužit evropským studentům.“

Poslední rána do vazu Evropy

Její příspěvek zhlédlo téměř třicet tisíc lidí a více než stovka z nich ho okomentovala.

„Jen další metoda podporované a EU dotované imigrace. Kolik z těch ‚studentů‘ se asi vrátí zpátky? EU je v realizaci postupů, jak zničit evropskou civilizaci, neuvěřitelně kreativní. Doufejme, že stihne dřív zničit sebe, než nás…,“ vyjádřil se Jan Švéda.

„A co s tím uděláte? Jednáte a spojujete se s někým, aby se tomu zabránilo? My to zastavit nedokážeme. Vy byste ze své pozice i mohla. Takže začněte jednat a informujte nás, kolik poslanců EP jste získala, aby hlasovali proti tomuto návrhu,“ dotázala se političky Magda.

„Ale tak my víme, o co jde EU ve skutečnosti. Woke propaganda a jakési sebemrskačství nad tím, že být bílý je špatné. Než dojdeme k postoji, že mau mau do Evropy nepatří, bude pozdě,“ soudí další komentující, který vystupuje pod označením KD.

„Není už nejvyšší čas podat na některé z těch budoucích studentů trestní oznámení? Kdo jiný, když ne vy?“ navrhla Rozmarýna.

„Doufám, že jen pro africké studenty bílé pleti. Černých už máme víc než dost,“ napsal uživatel Jméno.

„EK řídí vlastizrádci,“ domnívá se Phoenix B.

„Je potřeba dovézt Afričany i do ČR a východní Evropy. Za každou cenu…,“ vyjádřila Maruška patrně ironický postoj.

„Tak s tím něco udělejte,“ naléhá Mgr. Hana Dionová, Ph.D

„Erasmus je eugenický projekt,“ soudí Pavel Hrzina.

„Poslední rána do vazu Evropy,“ přidal se Jan Dufek.

Řada diskutujících se vyjadřovala ke vzhledu, vzdělání a schopnostem političky. Jejich komentáře často obsahovaly vulgární výrazy.

autor: Naďa Borská

