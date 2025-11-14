AOPK ČR: Na ovce u Ústí nad Orlicí útočil pes, nikoli vlk

Podle zjištění AOPK ČR došlo k napadení ovčího stáda 7. 11. v odpoledních hodinách. Stádo kamerunských ovcí se páslo na louce přímo vedle rodinného domu. Zabezpečeno bylo elektrickým ohradníkem o výšce 64 – 88 cm. Při útoku byla jedna ovce usmrcena, 2 jehňata se ztratila, 5 ovcí bylo zraněno. Charakter zranění ovcí však ukazuje na útok psa, nikoli vlka.
Mimo velkoplošná zvláště chráněná území, jako jsou národní parky či chráněné krajinné oblasti, šetří ze zákona č. 115/2000 Sb o náhrádách škod škody způsobené vlkem obec s rozšířenou působností. Důležité ale je, aby co nejrychleji proběhlo místní šetření, proto pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ve dnech pracovního volna v rámci pohotovosti vyjíždějí i na tato místa. To chovatelům usnadňuje další postup.
O každé události se zpracovává protokol, který je podkladem pro krajský úřad, který rozhodne o náhradě škody, pokud byla hospodářská zvířata napadena vlkem. Protokol obsahuje i doporučení pro chovatele – v tomto případě preventivně zvýšit elektrický ohradník minimálně na 120 cm.
Chovatelé hospodářských zvířat mají k dispozici tři druhy ekonomických nástrojů, které pomáhají mírnit dopady vlka na tradiční pastvu hospodářských zvířat. Jedná se o systém náhrad škod za usmrcená hospodářská zvířata, z Operačního programu Životní prostředí se pak dotuje například budování vhodných ohradníků. Chovatelé mají nárok i na náhradu újmy za ztížení pastvy v místech, kde se vlci vyskytují. Veškeré informace jsou k dispozici na webové stránce ZDE, kterou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR provozuje.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva