Zuna (TOP 09): Práce v opozici je pro mě nová. Roli však rád přijímám

Jdem na to! V týdnu zasedaly výbory. Byl jsem zvolen místopředsedou mandátového a imunitního výboru. Jo, to je ten, který bude rozhodovat o doporučení k vydání Okamury s Babišem. Možná i dalších.
Pokračovat budu i v důležitém výboru pro bezpečnost. V příštích letech musíme zintenzivnit naši připravenost. Na hybridní hrozby z Ruska, migraci, vnitřní bezpečnost a další.
Ještě nás budou čekat komise a podvýbory. Je jasné, že budu pokračovat i v úsilí zlepšování přístupu ke spravedlnosti obětí domácího násilí nebo k ochraně spotřebitele či na adopci krypta.
O tom ještě budu informovat.
Práce v opozici je pro mě nová. Roli však rád přijímám a těším se na ni.
autor: PV