Zuna (TOP 09): Práce v opozici je pro mě nová. Roli však rád přijímám

15.11.2025 20:16 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k práci v opozici.

Foto: TOP 09.cz
Popisek: Poslanec Michal Zuna (TOP 09)

Jdem na to! V týdnu zasedaly výbory. Byl jsem zvolen místopředsedou mandátového a imunitního výboru. Jo, to je ten, který bude rozhodovat o doporučení k vydání Okamury s Babišem. Možná i dalších.

Pokračovat budu i v důležitém výboru pro bezpečnost. V příštích letech musíme zintenzivnit naši připravenost. Na hybridní hrozby z Ruska, migraci, vnitřní bezpečnost a další.

Ještě nás budou čekat komise a podvýbory. Je jasné, že budu pokračovat i v úsilí zlepšování přístupu ke spravedlnosti obětí domácího násilí nebo k ochraně spotřebitele či na adopci krypta.

O tom ještě budu informovat.

Práce v opozici je pro mě nová. Roli však rád přijímám a těším se na ni.

Michal Zuna

  • TOP 09
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

TOP 09 , Zuna

Eva Decroix, Ph.D., MBA byl položen dotaz

Opravdu je podle vás horší Babiš než Okamura?

Vy byste čistě teoreticky raději spolupracovala s SPD než s ANO? Vím, že nechcete spolupracovat ani s jedou ze stran, ale vaše tvrzení, že je zlo Babiš a ne Okamura mě překvapilo. A co přesně myslíte tím zlem? Děkuji za vysvětlení. Ptáčková

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

