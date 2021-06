Hejtman Grolich vyzýval v ČT k vyvíjení tlaku na očkování v domovech pro seniory. Chystá se prý i systémová změna pro rozdělování dotací

Roušky při výuce už dál nebudou od července povinné v žádném kraji, do obchodu a za kulturou bude také moct více lidí, rozhodla o tom vláda. Ta dnes jednala i s hejtmany. Jak se kraje vracejí k normálnímu životu a jak zvládají očkování, popsal v pondělním Interview ČT24 hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL). Věnoval se také případu, kdy v domově zemřel nakažený senior. „Měl by být vyvíjen tlak na očkování těch, kteří s nimi přicházejí do styku,“ uvedl. Kromě jiného prozradil, že se zřejmě budou měnit podmínky pro rozdělení evropských dotací pro nemocnice a zařízení sociálních služeb.

reklama

„V Brně se vrací život do normálu celkem rychle. Můžeme se nadechnout a začít si života užívat,“ uvedl, že se život konečně vrací do normálu v oblasti gastronomie, kultury i turismu.

Důležité je očkování, které si Grolich ve svém kraji pochvaluje. „Vše funguje, jak má, jsem rád, že jsme to ještě na začátku, když o tom rozhodovaly kraje, vzali do svých rukou. Praktici u nás očkují víc, protože jsme jim dali vakcíny hned na začátku,“ vysvětlil, proč si Jihomoravský kraj drží v očkování u praktiků prvenství.

Stále se ještě čeká na mnoho odpovědí od vlády ohledně přípravy na podzimní očkování. Od září možná začnou očkovat děti nad dvanáct let, možná budeme muset počítat s termíny pro třetí dávky a další. „Snažím se tyto otázky pokládat stále dokola a neznáme stále odpověď. Vláda už by měla teď pracovat alespoň s některými možnými scénáři,“ míní.

Kvůli další velké vlně a zrychlení přeočkování navrhl premiéru Babišovi, aby praktikům pomohli a zpřístupnili jim očkovací systém, který funguje i pro očkovací centra. „Tento registrační systém by se mohl zpřístupnit praktikům už dnes. Pak by se nemohlo stávat, že jsou lidé vedení i u praktiků i v očkovacím centru, to vytváří fiktivní fronty. Praktikům by to usnadnilo strašně práci, nemají čas všechny jen obvolávat,“ zmínil s tím, že Babiš přislíbil, že jeho návrh zváží.

Psali jsme: Vláda od července rozvolňuje další opatření: Zrušila roušky při výuce. Více lidí bude moci za kulturou nebo do bazénu

Komentoval také situaci v domovech pro seniory. Na Jablonecku zemřel naočkovaný senior, protože se znovu nakazil. Z domovů pro seniory ale zaznívá, že k očkování nesmí nikdo nikoho nutit. „Představa, že by se dnes navrhlo povinné očkování proti covidu, tak z toho by byla – lidově řečeno – velká mela. U jiných nemocí je dnes ale ze zákona očkování již běžné. Podle mě by mělo být povinné i u lidí, kteří komunikují s takto zranitelnými lidmi. Měl by na to být vyvíjen větší tlak. Jinak to může znamenat až smrt člověka,“ uvedl Grolich.

Mgr. Jan Grolich KDU-ČSL



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté přišlo na řadu téma týkající se získávání evropských peněz. Kraje se hodně zlobily na Ministerstvo pro místní rozvoj kvůli tzv. kličce, jde o evropské peníze pro nemocnice. To samé se řeší v oblasti sociálních služeb.

Hejtmani dnes s vládou řešili systémovou změnu. „Řešili jsme, jak se s výzvou č. 98, což je tzv. klikačka, u které opravdu rozhodoval čas, dále vypořádat. Ministerstvo místního rozvoje přišlo s poměrně zajímavou variantou, která ovlivní navazující výzvy do zdravotnictví,“ uvedl hejtman.

„My požadujeme, aby všechny projekty, které se během sekundy přihlásily do tohoto systému, byly podpořené jen v případě, že projdou formální kontrolou,“ dodal Grolich.

Psali jsme: Režisér se rozohnil: Lidé se nechávají očkovat, nebojují za svobodu. Až o ni přijdou... Prymula: Kolektivní imunita? I očkovaní lidé mohou vylučovat virus. Je potřeba... Třetina z Britů, kteří zemřeli na indickou mutaci covidu, byla již očkovaná ,,To je taková lež." Propagace očkování: Zděšení. Hodně silná slova

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.