Herci ruply nervy. Xavera sundal v živém přenosu. Šijete do ČT, platí vás ruská rozvědka, vrazi

reklama

V závěru pořadu se Luboš Xaver Veselý do té doby klidně vyprávějícího Měcháčka zeptal na to, co chystá v nejbližší době. A Měcháček spustil. „Chystám svůj hodinový stand-up, kde se potýkám s největším problémem. Bojuji sám v sobě s pokrytectvím a se zbabělostí. A to je to, co mě nejvíc trápí, ten stand-up. Nebo vůbec tady ten boj,“ začal Měcháček nevinně. „Nemám rád pokrytectví, nemám rád zbabělost, protože sám to nejvíc nemám rád na sobě, nemám to rád na ostatních lidech, vy třeba jste také pokrytec, nebo zbabělec a urážíte novináře, urážíte své kolegy v Českém rozhlasu, tajíte, komu patří XTV, vlastně porušujete Kodex Českého rozhlasu, napadáte svoje kolegy,“ zostřil však v živém vysílání Měcháček. Anketa Odvádí Hana Lipovská dobrou práci coby členka Rady ČT? (Ptáme se od 26. 5. 2021) Odvádí 96% Neodvádí 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5271 lidí

„A o tom také bude ten stand-up?“ zmohl se Veselý pouze na krátkou otázku. „O tom taky,“ odvětil Měcháček. „A budu pozván?“ zeptal se Veselý. „Určitě budete pozván, jak jako kosíte Českou televizi v té radě. Vlastně, já vlastně – je to strašně těžký, já jsem se držel, abych nerušil váš pohodový pořad, vy jste poměrně na první pohled sympatický, ale z toho, co děláte a říkáte, sympatický vůbec nejste,“ podotkl dále Měcháček.

„Je to asi na delší debatu,“ zmohl se pouze Veselý na jednu větu. „Je to na delší debatu, heleďte, já jsem slyšel, že třeba to vaše XTV, když jsem se na to koukal, to patří nějakému 25letému mladému klukovi, ale já jsem slyšel, nemám to potvrzené, že to platí Rusové, respektive ruská rozvědka. Rozumíte? To je přece strašný! Ti, co zabili dva lidi teď ve Vrběticích, platí vaši televizi, která sídlí na vašem trvalém bydlišti?“ ptal se Měcháček a bylo slyšet, jak se v pozadí Veselý směje.

„Já vám do toho nechci skákat. Já jsem pro o tom diskutovat jakkoliv, kdekoliv, cokoliv, jenom chci říct, že jestli chcete k tomu něco říct, klidně vám všechno vysvětlím a kdykoliv veřejně, ale pro to tady na půdě Českého rozhlasu není prostor,“ podotkl Veselý.

Celou přestřelku si můžete poslechnout na závěr rozhovoru na ČRo Region ZDE:

Psali jsme: Krvavý nos budete mít! Lipovská a Xavere, třeste se. Po včerejšku nový nepřítel

„Jak není prostor? Vždyť je to veřejnoprávní médium,“ zareagoval Měcháček. „Ale ten pořad je o něčem jiném,“ odvětil Veselý. „Tenhle pořad je o čem?“ zeptal se Měcháček. „O zábavě, o vás, hlavně,“ odvětil Veselý. „A moje zábava je: já velice rezonuji zrovna tohle téma, kdy si myslím, že byste tady neměl pracovat. Máte svůj jako projekt, který financuje bůhvíkdo... a měl byste se tomu věnovat,“ nenechal se odbýt Měcháček.

Veselý se však nadále snažil ukončit tuto debatu. „Jsem rád, že jste přišel,“ řekl Veselý. Měcháček však pokračoval: „Já jsem s tím trošku bojoval, ale pak jsem si řekl, že se podívám, ve skutečnosti, jaký jste. Tak jsem se podíval, děkuji za pozvání.“ „Jsem rád, že jste tady byl, držím palce a na shledanou,“ ukončil to Veselý.

Psali jsme: Z prdu kuličku neuděláš, pravil znalec medií po zhlédnutí pořadu o fake news. Amatérské, jednostranné, vůbec to nemělo vzniknout

Měcháček byl v minulosti moderátorem pořadu To se ví o dezinformacích, který vysílala Česká televize. Pořad byl poměrně významně terčem kritiky, jeho hodnocení na ČSFD.cz se pohybuje na hranici 18 procent. Jeho cílem bylo za pomoci Haliny Pawlowské a Aleše Hámy naučit rozlišovat falešné zprávy, zavádějící titulky nebo fotografie.

„Ten pořad je od začátku špatný a měl by být koncipován úplně jinak. Jestli se inspirovali ze Západu, tak tohle bylo dosti amatérské,“ ohodnotil tehdy pořad mediální analytik Jiří Mikeš s tím, že je pokleslý a očekával více odbornosti. Kritizoval také politický výběr témat s tím, že je neobjektivní.

Psali jsme: „Zeman umře?“ Sranda z Babiše a Soukupa: To jste si předplatili na ČT. Nový pořad

Anketa Měli by se po návratu z dovolené testovat na covid-19 i Češi po očkování? Ano 71% Ne 23% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 2859 lidí

Psali jsme: Kdyby někdo přál smrt Drahošovi, Němcové, umíte si představit ten lynč? Tomáš Vyoral se také „styděl až mezi půlkami“. Šlo o ČT

„Kapitola sama o sobě je moderátor Tomáš Měcháček. Jeho moderátorská příprava nejspíš spočívala ve sledování pořadů pana Jaromíra Soukupa. Se vší úctou k panu Soukupovi. Zajímavé, že aktéři, pro něž byl Soukup jedním z terčů, nepřekvapivě nezaznamenali, že klon pana Soukupa je tam s nimi právě v podobě moderátora. Podobná gesta, dikce i vzhled. Jen byl pro mě pan Měcháček svou sebejistotou a zrychleností asi sedmkrát nesympatičtější a už po pár minutách se mi dost protivil. Jako třešnička na dortu nebo finální kulka na komoru tohoto údajně ‚vzdělávacího zábavného pořadu o poznávání fake news‘ bylo rozhodnutí o vítězi, kterého zřejmě na základě vlastního pocitu zvolil moderátor,“ dodal.

Psali jsme: Horší než Esmeralda! Výbuch ČT se show o ,,fake news": Trošku jde o Zdeňka Trošku

Naopak politolog Lukáš Jelínek tehdy tvrdil, že mu politická satira na obrazovce chyběla a v tomto formátu je novinka zajímavá i pro příjemce informací, kteří se o politiku nezajímají.

Psali jsme: Feri? Velkej pr*ser, velkej škraloup, zní z kavárny. A hůř: Teď vyleze vše na všechny Matěj Stropnický pro PL: Vrbětice? Blbost. Prdí se nahlas, když jde o Rusko. Mám nabídku od ČSSD. Petříček, loutka mafiána Pocheho Cože? Šlachta a KSČM raketově letí nahoru. Babiš dolů Rozvoral (SPD): Vláda postupuje protizákonně. Plošné zákazy nejsou řešením

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.