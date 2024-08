Herec Ben Stiller volí Harrisovou. Jenže důvod vyvolal pozdvižení

Americký herec a režisér Ben Stiller známý například rolemi ve filmu Zoolander nebo Noc v muzeu, podpořil viceprezidentku Kamalu Harrisovou v její kandidatuře. Během krátkého rozhovoru, který se nyní šíří na internetu, uvedl, že její kandidatura přinesla Demokratické straně „změnu“.

„Jen jsem velmi nadšený z toho, že se posouváme kupředu, a ze vší té energie a nadšení, které je teď kolem tohoto hnutí,“ řekl Stiller v rozhovoru, který zveřejnil novinář Nicholas A. Ballasy. „Proto jsem tady, protože je čas na změnu a zdá se, že se to děje,“ dodal herec.

Na otázku, zda si Harrisová dokáže udržet svou dynamiku i po národním sjezdu Demokratické strany (DNC), Stiller odpověděl, že ano.

Samotné volby podle jeho názoru budou těsné, všichni však „mají motivaci pracovat a dosáhnout toho“. „A ona a Tim Walz jsou prostě neuvěřitelní kandidáti,“ řekl Stiller.

Mnozí se mu na internetu za jeho slova vysmáli. „Řekl, že chce změnu… LOL!!! Ona byla (Kamala Harrisová) v úřadu téměř čtyři roky,“ poukázal politický komentátor Gunther Eagleman, že Kamala Harrisová je součástí administrativy současného prezidenta Joea Bidena.

He said he wants change… LOL!!! She’s been in office for almost 4 years ?? — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) August 28, 2024

„Je to neuvěřitelné. Ben Stiller hlasuje pro Kamalu Harrisovou, protože chce změnu oproti současné administrativě a protože cítí nadšení. Parazitující mysl, která čelí smrtelné nemoci schopnosti lidského rozumu,“ napsal na X kanadský profesor Gad Saad.

It is unbelievable. @BenStiller is voting for @kamalaharris because he wants a change from the current administration, and because he feels excitement. A parasitized mind that is facing a terminal illness of the capacity for human reason. https://t.co/tuyQg7WswH — Gad Saad (@GadSaad) August 29, 2024

„Žádná změna nebude,“ uvedl jednoduše Donald Trump Jr. „Je to doslova administrativa Bidena-Harrisové. Proč se tedy nesnažila o změnu v minulých čtyřech letech???“

There will be no change. It’s literally the Biden-Harris administration right now. Why didn’t she push for any change for the last 4 years??? https://t.co/mqkZAjl2ry — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 29, 2024

