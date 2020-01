Hnůj po smrti Kubery: To jste nechtěli číst. Jde i o Zemana. A Karla Gotta. No a co, že zemřel? píše „umělec“. A dále...

Včera, 20. 1. 2020, velice náhle zemřel předseda Senátu ČR Jaroslav Kubera. Vzpomínky a kondolence šly napříč politickým spektrem, od TOP 09 až ke komunistům. Ne všichni však byli zklamaní z odchodu šéfa Senátu.

Ozval se například politolog a politik Zelených Šádí Shanaáh. „Jaroslava Kuberu budu oplakávat asi stejně jako Miloše Zemana. Oba staří muži, kteří nerozumí modernímu světu, nechápou ho a chápat nechtějí a snaží se to zamaskovat ‚humorem‘, který páchne po cigaretách a vyčpělém alkoholu. Minulost. Jedeme dál.“

Je třeba dodat, že za tento příspěvek zřejmě sklidil Shanaáh velkou kritiku, protože ho smazal a místo něho dal omluvu: „Dost jsem přemýšlel a přemýšlím o postu, který jsem napsal o Jaroslavu Kuberovi, a nakonec jsem se rozhodl ho vymazat. Uznávám, že nebylo slušné se k němu vyjadřovat kriticky a v takovém formátu v den jeho úmrtí, obzvláště pokud to mohlo doputovat k jeho rodině nebo blízkým, což se na sociálních sítích může stát. Rád bych se alespoň přiblížil hodnotám, které vyznávám, a pokusil se najít, když ne lásku, tak alespoň odpuštění i pro ty, jejichž výroky mě hluboce urážely. A v tom jsem selhal a stydím se. Omlouvám se všem, které jsem svým jednáním urazil já.“

Shanaáh nebyl jediný, kdo zmínil Miloše Zemana v souvislosti s úmrtím Jaroslava Kubery. Radní ČT Zdeněk Šarapatka prohlásil: „Smrt je popleta: dobří odcházejí...“ a doplnil své prohlášení fotkou, na které je Jaroslav Kubera s Milošem Zemanem.

Toto považoval za nevkusné i šéfredaktor Respektu Erik Tabery, který Šarapatkův status prohlásil za nepřijatelný. Čemuž se ovšem Šarapatka bránil.

Další, kdo nelitoval odchodu teplického senátora, byl spisovatel Jan Žáček. „Upřímně řečeno, pan Kubera zemřel. No a co? Umírá strašně moc vzácných lidí. Pan Kubera býval členem KSČ. Tedy nebyl vzácný člověk. Propagoval kouření, tedy jed. Z Teplic udělal arabské město. Čím mi má být sympatický? Třeba mě teď leckdo napadne. Ale nebuďme pokrytci. Nevím, čím ten člověk pomohl občanům ČR. Vy ano?“

Kdo vyjádřil dokonce radost ze smrti senátora a bývalého primátora, byl Michal Štingl, píárista a pracovník v různých neziskovkách. Internetem koluje tento útržek konverzace mezi ním a Janem Vrobelem od Pirátů. „Mám skoro stejně dětskou radost, jako když umřel Karel Gott,“ svěřil se Štingl. Ale když se Vrobel ptal, co strašného Kubera způsobil, nechtěl se Štingl pouštět do detailů.

Smrt předsedy Senátu vyvolala také otázky ohledně toho, kdo bude Senát vést a kdy bude zvolen další předseda. „Povinnosti předsedy Senátu po Jaroslavu Kuberovi v tuto chvíli přebírá první místopředseda, tedy já. V úterý dopoledne budeme mít mimořádnou schůzi organizačního výboru Senátu, kterému budu předsedat a kde rozhodneme o dalším postupu,“ popsal pro iROZHLAS.cz senátor Jiří Růžička. Nicméně, nový předseda musí být zvolen a iRozhlas se Růžičky otázal, zda se bude o tento post ucházet. „Samozřejmě že ano,“ odvětil senátor.

TOP 09 a STAN mají nyní v Senátu nejsilnější pozici, tudíž by hlasování pravděpodobně vyhrály. Nicméně, senátor Jan Horník za STAN, který je řadovým místopředsedou, pravil: „Spekulovalo se, jestli se budeme snažit jako nejsilnější klub zvolit někoho z našich. Tehdy jsme říkali, že je to předčasné, že o ničem takovém neuvažujeme a že už to necháme na další volby, které přijdou letos na podzim. Jedna věc je jistá – nyní jsme nejsilnějším klubem, a pokud by ta volba byla teď, tak by měl být předsedou Senátu někdo z našeho klubu.“

Růžičkova slova popudila Kuberova stranického kolegu, europoslance Jana Zahradila. „‚Růžu‘ mám rád, je to ředitel mého gymplu. Ale to nemohl s tím vyhlašováním kandidatury na předsedu Senátu pár dní počkat? Zrovna dneska je to...“ nedořekl Zahradil, ale dal jasně najevo, co si myslí.

