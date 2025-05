Mašek (ANO): Miliony pro prezidentova poradce

Slušné dojení státu morálním majákem! Tak teď zveřejnit ty smlouvy o dílo a faktury! Kdepak jsou? A nejen ty smlouvy a faktury, ale také jaké bylo protiplnění a jakou mělo podobu. Co nám tady tajíte?

Dlouholetý rektor Českého vysokého učení technického (ČVUT) Vojtěch Petráček, kterému ve středu hrozí odvolání, si minimálně od roku 2022 platí poradce prezidenta Petra Koláře. Téměř čtyři miliony korun! Kde to jsme? Jak je možné, že bývalý velvyslanec v Rusku a USA, nyní prominentní soukromý konzultant, dostává takové částky? A to přesto, že jiným veřejným institucím poskytuje své služby zdarma?

Anketa Premiér Fiala se omluvil voličům za zvýšení daní. Nevěděl prý, že bude válka. Přijímáte jeho omluvu? Přijímám 0% Nepřijímám 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4038 lidí

Co je na ČVUT tak speciálního? ČVUT nemá peníze na výuku studentů a vývoj projektů pro geniální vědce, ale může zaplatit čtyři miliony poradci prezidenta, a to za ústní rady, které nelze ani dokázat? Kam jsme se to dostali? Naše veřejné financování je groteska, ve které jsme bohužel směšnými postavami my. Opravdu si někdo myslí, že tohle bude někdy transparentní a smysluplné? U pana Mikolova je to naprostá ostuda (Tomáš Mikolov, uznávaný odborník na umělou inteligenci, odchází z ČVUT, protože nesehnal peníze na výzkum - pozn. redakce).

Opravdu si rektor ČVUT myslí, že občas potřebuje takového poradce? Premiér Nečas měl svoji ředitelku sekretariátu, a pan prezident má svého poradce. Kolik dalších "poradců" ještě platíme z našich kapes? A co všechno moudrého prý Kolář panu rektorovi poradil?

Tohle je jen další ukázka toho, jak se plýtvá penězi ve státním školství. Pak má zbýt na kuchaře a školníky! Připomeňme si i nedávno diskutované obří odměny na FF. Nejen rektoři se utrhli z řetězu! Kdo to zastaví?

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky