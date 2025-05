České dráhy: Motorový vlak na Noc kostelů v Mariánské Týnici

V pátek 23. května se bude v církevních památkách po celé republice konat Noc kostelů. Program bude připravený mimo jiné i v kostele Zvěstování Panny Marie v areálu Mariánská Týnice na severním Plzeňsku. Nevšední zážitek nabídnou České dráhy, které vypraví zvláštní motorový vlak „Singrovka“ z Lužné u Rakovníka do Kralovic. Odtud pojede přímo do areálu bývalého poutního místa návazný autobus. Po prohlídce kostela bude zajištěna doprava i zpět ve směru do Lužné u Rakovníka.

Historický motorák, tzv. Singrovka (M 240.0100), bude odjíždět z Lužné u Rakovníka ve 20:10 hod. a přistoupit do něj bude možné i v Rakovníku a dalších stanicích a zastávkách na trase do Kralovic. V této stanici bude zajištěn přestup do návazného autobusu, který sveze zájemce do Mariánské Týnice. V rámci Noci kostelů zde na návštěvníky čeká bezplatná komentovaná prohlídka kostela Zvěstování Panny Marie a ambitů, která přiblíží historii a obnovu Mariánské Týnice.

Po prohlídce bude odjíždět autobus z Mariánské Týnice ve 22:30 hod. zpět k vlaku. Odjezd vlaku z Kralovic bude ve 22:55 hod., do Lužné u Rakovníka je plánovaný příjezd čtyři minuty po půlnoci.

Jednotná cena zpáteční jízdenky s rezervací místa k sezení ve vlaku je 250 Kč, pro děti od 6 do 15 let 200 Kč. Součástí jízdenky je i rezervace místa k sezení. Děti do 6 let cestují zdarma bez nároku na místo k sezení. Jízdenky je možné koupit v předprodeji v e-shopu ČD ZDE a také ve všech pokladnách ČD.

Barokní skvost Mariánská Týnice

Někdejší poutní místo Mariánská Týnice patří ke klenotům barokní architektury západních Čech. Po mnoha historických peripetiích, jakými bylo zrušení kláštera roku 1785 a postupné chátrání, které vyústilo v roce 1920 zřícením kopule chrámu, přišla po roce 1989 postupná záchrana.

V letech 2017 až 2021 došlo k dostavbě východního ambitu, kterým se po více než 300 letech naplnila dokonalá symetrie Santiniho návrhu. Práce v areálu, který je od roku 2018 na seznamu národních kulturních památek, stále pokračují.

Zájemci se o tom mohou přesvědčit v poutním kostele, kde je vystaveno 16 zvonů odlitých zvonařem Petrem R. Manouškem pro připravovanou zvonkohru do východního ambitu.

Tématem komentované prohlídky bude i zasazení poutního místa v klášterní cisterciácké krajině. Okolní krajina, utvářená v minulosti klášterem v Plasech, získala totiž v loňském roce prestižní označení Evropské dědictví.

Detailní informace o jízdě motorového vlaku jsou ZDE.

