„Remigrace.“ Odchod migrantů z Evropy řešila akce, na níž Němci nesměli odletět

17. května 2025 se v italském městě Gallarate u Milána uskutečnil významný summit zaměřený na otázku remigrace. Remigrace, která by měla znamenat jednoduše řečeno „návrat domů“. Setkání přilákalo konzervativní politiky, aktivisty a intelektuály z celé Evropy, kteří diskutovali o potřebě návratu neintegrovaných migrantů do jejich domovských zemí a o ochraně evropské identity a suverenity. Tato událost se odehrála v době, kdy narůstá napětí mezi evropskými národy a unijním establishmentem kvůli selhání v oblasti integrace a bezpečnosti. Akce se mezi návštěvníky zúčastnilo i pět Čechů a pestrá škála zástupců evropských zemí a USA. Mezi řečníky byli intelektuálové a aktivisté, ale také zástupci politických sil například z Lega (Itálie), AfD (Německo), Chega (Portugalsko), FvD (Nizozemsko), Raconquete (Francie), National Party (Irsko).

Anketa Premiér Fiala se omluvil voličům za zvýšení daní. Nevěděl prý, že bude válka. Přijímáte jeho omluvu? Přijímám 0% Nepřijímám 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4037 lidí

Organizace a překonání překážek

Hlavní organizátoři summitu čelili značným překážkám při pořádání akce. 6. května se pořadatelů akce zastal současný italský ministr infrastruktury a předseda Legy Matteo Salvini. Původní místo konání bylo i tak zrušeno pouhých deset dní před akcí, a to pod tlakem levicových skupin a některých politických představitelů. Navzdory těmto snahám summit proběhl úspěšně a bez incidentů díky tomu, že zhruba 3 dny před akcí bylo umožněno akci pořádat v prostorách divadla ve městě Gallarate.

Skupiny, které se vehementně zasazovaly o zrušení pořádaní akce, byly zástoupeny progresivistickým Partito democratico (PD) nebo tzv. Antify.

Na začátku programu bylo zdůrazněno, že pojem remigrace je legitimní nástroj k ochraně evropského obyvatelstva a v tomto duchu se nesla celá konference. Italský poslanec Rossano Sasso byl jedním z prvních politiků, kteří otevřeně hovořili o remigraci v parlamentu. Ve svém vystoupení, které bylo na konferenci promítnuto, zdůraznil, že remigrace je legitimní politickou strategií na ochranu italských občanů a kultury. Jeho přístup získal potlesk nejen v sále, ale i na sociálních sítích, kde se jeho slova rychle šířila mezi podporovateli suverenismu.

Eva Vlaardingerbroek o mediálním rozruchu kolem konání remigračního summitu (v italštině s anglickými titulky).

Fotogalerie: - Jízda s Babišem

Řečníci z celé Evropy i z USA

Politická komentátorka a právnička z Nizozemska Eva Vlaardingerbroek varovala před ztrátou evropské kultury a identity, pokud nebudou přijata razantní opatření. Zdůraznila, že remigrace je nezbytnou reakcí na masovou migraci a její dopady na evropské společnosti. Zdůraznila zejména otřesné případy sexuálního napadení, které jsou na denním pořádku a za které jsou disproporčně odpovědní lidé neevropského původu. Upozornila také na to, že elity se schovávají za mezinárodní úmluvy, aby zakryly svou neochotu jednat – přestože podle ní žádný dokument OSN nestanoví právo imigrovat do Evropy jako základní lidské právo.

Belgický aktivista Dries Van Langenhove vyzdvihl mírový a dobrovolný charakter remigrace. Podle něj je klíčové změnit mentalitu a politickou vůli, aby bylo možné chránit evropské národy a kultury. Van Langenhove je rovněž bývalým poslancem vlámského parlamentu, který nyní čelí opakovaným soudním procesům kvůli nekorektním vtipům, tzv. memes, které si posílali lidé v soukromém chatu, kterého byl součástí. A tak jsme opět v situaci, kdy někdo čelí větší ostrakizaci a kriminalizaci za vtipkování než někdo, kdo páchá skutečnou kriminalitu. Jeho výzva „Save our nations with remigration!" (Zachraňme naše národy remigrací!) zazněla několikrát z publika jako spontánní reakce – ukázka, že téma rezonuje především mezi mladou generací.

Anketa Vážíte si politické zkušenosti a moudrosti Miroslavy Němcové? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5023 lidí

Zástupce irské National Party, John McLoughlin, upozornil na demografické změny v Irsku, kde roste počet migrantů, zatímco mnoho Irů zemi opouští. Varoval, že bez zásadních opatření se Irové stanou menšinou ve vlastní zemi podle odhadů do roku 2060. Ve své řeči emocionálně připomněl, že nechce svým dětem jednou vysvětlovat, proč mlčel – a že mlčet ze strachu být označen za „rasistu“ je slabost, kterou si dnes Evropa nemůže dovolit.

Člen portugalské strany Chega, Pedro Faria, prohlásil, že Evropa nepatří těm, kteří ji nenávidí a nerespektují její kulturu. Zdůraznil, že remigrace je krokem k obnovení evropské suverenity.

Europoslankyně Isabella Tovaglieri a Silvia Sardone z Legy vyjádřily podporu remigraci a kritizovaly snahy levicových skupin o potlačení svobody projevu a omezování konzervativních názorů. Svoje video poslal na konferenci také europoslanec, generál Roberto Vannacci. Ten zdůraznil, že hlavní povinností státu je ochrana vlastních obyvatel – i za cenu nepopulárních opatření.

Jedním z velmi očekávaných vystoupení patřilo rakouskému identitárnímu aktivistovi Martinu Sellnerovi, který je rovněž po mnoho let terčem ostrakizace a cenzury. Martin Sellner, který byl de facto „vaporizován“ ze sociálních sítí, byl na nich prostě zakázán, je autorem práce, která se zaměřuje na kroky, které je třeba podniknout, aby byla remigrace možná.

Fotogalerie: - Jo, pojďme na to

Zajímavá čísla a statistiky jsme slyšeli od zástupkyně americké organizace White Papers Policy Institute, která také vyvrátila mýty o remigraci, včetně těch týkajících se ekonomické stránky věci a představila konkrétní potenciální příklady USA a Velké Británie podle nichž je jasné, že finanční náklady na remigraci a finanční přispění na repatriace jsou značně nižší než náklady, které země vynakládají na neefektivní integraci, sociální dávky, apod. Zaznělo i to, že podle jejich údajů by se část migrantů ochotně vrátila, pokud by dostala podporu – což zpochybňuje tezi, že remigrace je nereálná.

Jedním z nejzajímavějších vystupujících, kteří byli přítomní, byl také Jean Yves Le Gallou, francouzský intelektuál a spoluzakladatel známého intelektuálního Institute Iliade v Paříži. Zdůraznil, že občanství není nárokové – má být výsledkem asimilace, úcty a práce.

(zleva) Dries van Langenhove, Martin Sellner, Alfonso Gonçalves, Andrea Ballarati, Photo: X @resum25

Reakce veřejnosti a médií

Summit vyvolal ostré reakce ze strany levicových aktivistů a médií, kteří se jej snažili zastavit a zrušit jeho konání. Zatímco média často zdůrazňovala „kontroverznost“ akce, účastníci shromáždění poukazovali na to, že právě zákaz diskuse o remigraci činí problém neřešitelným. Jejich tlak ale vyvolal opačný efekt a zvýšený zájem veřejnosti, která na denní bázi silně pociťuje závažné důsledky zběsilé masové migrace směrem do Evropy.

Anketa Bude-li vládu sestavovat hnutí ANO, kterého partnera v ní chcete vidět nejvíce? SPD a spol. 57% STAČILO! 32% Motoristé sobě 5% ODS 0% STAN 2% SOCDEM 0% Nechci, aby vládu sestavovalo ANO! 4% hlasovalo: 15886 lidí

V Miláně proběhly protesty odpůrců summitu, při kterých musela proti agresivním protestujícím zasahovat policie slzným plynem a vodními děly. Demonstrace se nicméně konala jinde než remigrační summit a také až po jeho skončení, takže nedošlo k žádnému střetu mezi organizátory a mezi odpůrci, kteří protestovali.

Omezování a umlčování. Německo na nebezpečné cestě k cenzuře.

Kromě tlaků na zrušení akce samotné proběhly i další incidenty spojené s tímto summitem. Skupina aktivistů z Bavorska, která měla odletět do Milána, byla policií zadržena těsně před nástupem do letadla, byli vyslýcháni a prohledávali jim osobní zavazadla. To vše pro podezření, že se chtějí jet zúčastnit výše zmíněného summitu. Při prohledávání zavazadel byla u některých účastníků objevena například propiska s logem AfD nebo tričko s motivem letadýlek (letadlo někdy využíváno jako symbol pro remigraci). Tyto nálezy byly vyhodnoceny jako důkaz, že se dotyční chtějí summitu zúčastnit a nebylo jim umožněno vůbec odletět. Nejen to, byl jim dokonce (pouze ze strany Německa, nikoli jednotlivých zemí) zakázán vstup na území Švýcarska, Rakouska a Itálie.

„Jejich argumentace byla absurdnější a absurdnější. Jedna dívka měla na sobě tričko s politickým motivem, takže jim bylo jasné, že jsme identitární aktivisté a že nás musí zastavit při nástupu na letadla.“ Moritz (26 let) a Adrian (22 let) se rozpovídali o svém intenzivním zážitku, ale také o tom, jak jsou jejich názory a aktivity v Německu postihovány dlouhodobě ze strany státu, pracovišť a škol, které jsou pod silným vlivem extrémistických skupin podobných tzv. Antifě a velmi silně nevyvážených médií.

Fotogalerie: - Motoristé sobě, rozumíme době

Zdůvodněním, proč zmínění identitární aktivisté dostali zákaz vycestovat ze strany německého státu, mělo být ohrožení národní reputace Německa v zahraničí. Aktivisté se přes to na summit svépomocí vydali a promluvili přímo na pódiu po boku Martina Sellnera, který přijal jako dárek ono tričko s letadýlky, které měl jeden z aktivistů v kufru.

Tento případ ukazuje, jak se západoevropské vlády stále více uchylují k metodám, které se blíží otevřené cenzuře, zatímco představují svou vlastní politiku jako „liberální“ a „inkluzivní“.

Závěr

První remigrační summit v Miláně představuje významný krok v evropské debatě o migraci a národní suverenitě. Účastníci zdůraznili potřebu chránit evropské národy, kultury a hodnoty před negativními dopady masové migrace. Jejím řešením je remigrace jako legitimní a nezbytná strategie pro zachování evropské identity, stability a bezpečnosti.

Z konference zazněl jednotný hlas: není-li vůle ze strany evropských vlád, musí přijít vůle odspodu – z řad občanů, kteří se nebojí říkat pravdu.

Psali jsme: „Opravíme stát.“ Motoristé dali před volbami slib Další skandál v Bruselu: Tentokrát agentura pro azyl Tak to by nešlo. Polský prezident dal jasnou stopku migrantům z Německa Trump všem „ilegálům“ v zemi: Rezervujte si svůj bezplatný let ihned!