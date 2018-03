Hodně krutý útok na mladého Klause: Není se co divit, že nás chce rozvádět s EU. Vždyť se sám dvakrát rozvedl

03.03.2018 20:05

Poslanec ODS Václav Klaus mladší v Českém rozhlase uvedl zajímavé přirovnání znázorňujcí náš vztah k EU, přirovnal jej totiž k manželství: „Je to něco, jako když jste bohatí a máte spolu děti, ale manžel vás začíná mlátit. V takové chvíli je slušné, morální a demokratické položit si otázku, zda to stojí za to.“ Ale namíchl tím pořádně liberálního glosátora Martina Jaroše, jenž mu to pěkně od plic vytmavil.