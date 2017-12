Horáček napsal ministryni Schillerové. Domáhá se zprávy OLAF

Prezidentský kandidát Michal Horáček dělá hodně pro to, aby na sebe upoutal pozornost. Poté, co spustil akci proti zvolení komunisty Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, zašel teď ještě o krok dál. Napsal dopis ministryni financí Aleně Schillerové (za ANO), ve kterém ji vyzval, aby mu poskytla celou zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) k Čapímu hnízdu. Tato firma patří do holdingu Agrofert. Agrofert je toho času uložen ve svěřenském fondu předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO).

Připomeňme, že předsedovi vlády teď kvůli Čapímu hnízdu hrozí trestní stíhání, neboť je možné, že se dopustil dotačního podvodu na Evropské unii a neoprávněně získal dotaci 50 milionů.

Michal Horáček se dovolává zákona o svobodném přístupu k informacím a na jeho základě žádá, aby mu šéfka resortu financí poskytla již tolikrát zmiňovanou zprávu OLAFu, která čítá asi 50 stran a je v angličtině, takže ji resort musí údajně napřed přeložit a současně si musí nechat zpracovat analýzu, které části zprávy je vhodné zveřejnit a které části by naopak nemělo spatřit oko obyčejného smrtelníka.

Horáček se podle všeho domnívá, že by zprávu OLAFu měl spatřit každý, kdo o ní projeví zájem. Pokud to snad zákon nedovoluje, Horáček chce od Schillerové slyšet, který zákon to je a jak bude Ministerstvo financí postupovat dál, pokud zákon skutečně nedovolí zveřejnit celou zprávu.

„Zveřejnění okolností kauzy Čapí hnízdo je klíčové. Zejména pro blížící se hlasování o důvěře nové vládě i pro vnímání České republiky v zahraničí. Proto jsem se přidal k těm, kteří požádali MF zveřejnění kompletního znění závěrů #OLAF. Přidejte se taky,“ napsal Horáček.

autor: mp