Houstne to. Po zásahu v hospodách obyčejní policisté řekli, jak se cítí a co zažívají. Nepřejete jim to

Vládní opatření dopadající na celou řadu odvětví přináší problémy i tam, kde se o tom příliš nemluví. U policie. Redakci PL se podařilo kontaktovat několik příslušníků Policie ČR a zajímalo nás, jak současnou situaci snáší, když musí dodržování všeho vymáhat. Policie neměla na výběr, když to podniky samy avizovaly. „Proč si myslíte, že případů, kdy docházelo ke kontrolám porušování zákazu vycházení po 21. hodině bylo minimum? Nikomu se do toho nechtělo a na rozdíl od restaurací, která porušení nařízení samy avizují, se na tohle nedá předem připravit,“ sdělil nám zdroj zevnitř policejního sboru.

reklama

Policie měla po celé zemi během středečního večera plné ruce práce. Celá řada hospodských a provozovatelů stravovacích zařízení totiž avizovala, že se odmítají podvolit upravenému vládnímu nařízení a své podniky ve 20 hodin nezavřou.

Všichni, kdo záměr nezavřít veřejně avizovali, se dřív nebo později dočkali policejní „návštěvy“, na jejímž základě některé podniky nakonec zavřely. Známým případem je restaurace u rybníka Šeberák na okraji hlavního města. Výrazně medializován byl i případ minipivovaru v Jincích na Příbramsku, kde se odehrálo něco podobného. Restauratéři chtějí v „odboji“ pokračovat a postup začínají koordinovat.

Anketa Pojedete na Vánoce k příbuzným? Ano 35% Ne 59% Ještě nevím 6% hlasovalo: 2452 lidí

Argumentují tím, že jsou od jara již na dně a na pokraji fyzických a hlavně psychických sil a do toho vláda zmateně mění opatření po několika dnech. To provozovatele naštvalo nejvíc. Předzásobili se na provoz s otvírací dobou ve 22 hodin a pár dnů poté vláda vše změnila na 20. hodinu.

Na sociálních sítích a v diskusích pod články se často objevovaly názory, že jde o policejní šikanu. Jak ale upozorňuje Petra Lhotáková z Odborové aliance integrovaného záchranného systému, policisté nemají na výběr.

„Jakmile se policie dozví informaci, že nějaký provozovatel předem avizuje, že poruší vládní nařízení, Policie ČR konat prostě musí, ať se jí to líbí nebo nelíbí. To je úskalí služby, oni nemají jinou možnost. Kromě toho, že by se případně vystavili postihům, čelili by policisté i útokům lidí, kteří veškerá opatření schvalují. Tady žádný prostor není, musí plnit rozkazy, k čemuž se zavázali slibem. Ať policie koná či nekoná, vždycky je to pro nějakou část populace špatně. Jde o službu státu, o represivní složku, která nikdy nebude milována a policisté musí plnit rozkazy a nesmí projevovat žádné politické, náboženské a jiné smýšlení,“ řekla PL Petra Lhotáková.

Podle ní není myslitelná ani žádná revolta a skutečnost, že podle médií ve středu policie vůbec nezasahovala v Teplicích, kde své podniky nechaly otevřené údajně přes dvě třetiny provozovatelů, je dána něčím úplně jiným. „Jestliže to ty podniky předem neoznámily, logicky tam nebyl naplánován zásah. Jiné to už ale bude dnes či v dalších dnech, policie už tam bude muset. Podniky, kde to bylo oznámeno až zpětně, nepochybně čeká zahájení správního řízení, dá se to předpokládat. Jde o totéž, jako byste veřejně napsal, že zítra ve tři odpoledne skočíte z Nuselského mostu a zpráva by se rozšířila, tak budou zalarmovány všechny složky IZS, aby vás zachránily,“ dodala Lhotáková.

Psali jsme: „Co tam s ním dělají?“ Zoufalý hostinský opět otevřel, pak přijela policie. Ale bylo cítit, že se jim nechce

Přestože policistům nezbývá nic jiného než konat a vymáhat dodržování vládních nařízení, podle zjištění ParlamentníchListů.cz se hodně rozšiřují počty těch příslušníků, kterým to činí velký problém.

Naší redakci se podařilo v uplynulých dvou dnech mluvit s několika příslušníky Policie ČR z různých míst působnosti i různých hodností a nenarazili jsme na nikoho, kdo by současnou situaci vítal. PL pochopitelně z důvodu ochrany zdroje nezveřejní jména, přesná místa působiště ani žádné jiné indicie, které by mohly dané policisty ohrozit. Všichni se s námi bavili pochopitelně pod podmínkou dodržení úplné anonymity.

„Nejsme žádné stroje, jsme lidé jako vy, jako kdokoli další. Máme svoje názory, jen je nesmíme nijak projevovat a musíme plnit úkoly. A věřte, že názor velké části členů policejního sboru se postupně obrací na jedinou stranu. Jak vládní nařízení štvou běžné občany, štvou i nás. Dovolím si říct, že nás příslušníky to štve ještě násobně víc, protože musíme vymáhat něco, co se nám samotným nelíbí. Proč si myslíte, že případů, kdy docházelo ke kontrolám porušování zákazu vycházení po 21. hodině bylo minimum? Nikomu se do toho nechtělo a na rozdíl od restaurací, které porušení nařízení samy avizují, se na tohle nedá předem připravit a neznám jediného policistu, který by aktivisticky naháněl lidi, protože měli být doma. Celá ta situace je šílená a pro nás i brutálně demotivující. Víme, že řada opatření je třeba nesmyslná, nesouhlasíme s tím, ale stejně musíme konat. Bohužel to k naší službě patří. Vůbec by mě ale nepřekvapilo, kdyby hodně lidí od policie odešlo,“ řekl nám policista ze Středočeského kraje.

Anketa Jste pro prodloužení nouzového stavu? Ano 60% Ne 40% hlasovalo: 7172 lidí

Jeho pražský kolega zašel v neformálním rozhovoru s PL ještě dál. „Začíná to být psychicky neúnosné, jsme z toho zoufalí. Vážně zoufalí. Šel jsem k policii sloužit a pomáhat lidem, ne je buzerovat. Tohle buzerace prostě je, ale my s tím nic nenaděláme. Policie se nemůže vzbouřit. Tohle schvalují ‚ti nahoře‘ a vím, že ani moji nadřízení nemají žádnou radost, že nás musí posílat kontrolovat restaurace, jestli správně zavřely, protože si to nějaký trouba z vlády zase rozmyslel. Tu službu jsem si dobrovolně vybral, nechci si na nic stěžovat veřejně, ale promluvit mě donutila jiná věc. Nechci, aby si ti chudáci, zdeptaní majitelé podniků, kterým stát dupnul na krk, mysleli, že nám dělá nějakou radost je kontrolovat, omezovat a zavírat. Fakt ne, naopak. My tím také trpíme. Jestli se něco brzy nezmění, budou někteří z nás odcházet, jiní žrát antidepresiva a další chlastat, protože přijít po službě domů s pocitem, že jsem zavřel někomu podnik a ten zkrachuje a neuživí rodinu, to bych nikomu nepřál,“ svěřil se naší redakci příslušník Policie ČR z hlavního města.

Velmi podobně nám situaci popsalo i několik dalších příslušníků policie a významná část z nich shodně tvrdí, že stejné problémy se svou službou mají v této době i jejich další kolegové. Všichni během svých vyprávění použili jedno stejné slovo: demotivace.

Jak zásah policie v „nelegálně“ otevřené restauraci probíhá, se ParlamentníListy.cz přesvědčily u pražského rybníka Šeberák. Tamní majitel svůj podnik nechal pro hosty přístupný i po 20. hodině.

Pětice policistů na místo dorazila zhruba dvacet minut po nařízené zavírací době a během několik málo desítek minut bylo „vymalováno“. V průběhu zásahu podnik opustili zbylí hosté, mohli ovšem v klidu dopít a dojíst. Následně už policie řešila věc s majitelem zařízení. Případ restaurace Šeberák byl podobný jako minipivovaru v Jincích na Příbramsku. Oba podniky v médiích předem avizovaly, že nezavřou a jak jsme popisovali výše, policie v takovém případě konat musela.

Fotogalerie: - Podnikatelé proti vládě

Podle oficiálních informací vedení Policie ČR proběhla ve středu večer kontrola 4189 restaurací a barů, objevili jen 16 porušení. „V deseti případech bylo porušení nahlášeno správnímu orgánu, uložena byla 1 bloková pokuta a v pěti případech byl prohřešek vyřešen domluvou,“ zveřejnil sbor na twitteru.

Nemusí to nutně znamenat, že v celé republice zůstalo po osmé hodině večer otevřeno pouze 16 restaurací. Celou řadu z nich policie nenavštívila, protože to dané podniky nikde předem nesdělovaly.

„Provozovatelé, kteří veřejně avizovali, že neuzavřou své provozovny po 20. hodině, jako vyjádření protestu proti opatřením vlády, tak učinili v řádu jednotek. Policie nadále standardním způsobem kontroluje dodržování vládních nařízení. Neprovádíme celorepublikové masivní akce ani ‚zátahy‘ a věnujeme se kontrolám v rámci běžného výkonu služby. Ani včera nedocházelo ze strany provozovatelů restaurací k zásadnímu porušování opatření,“ konstatuje vedení Policie ČR.

Psali jsme: Zajeli jsme do Bavorska. Trhy, Kaufland, obří nákupák. Ještě teď se vzpamatováváme z toho, jak se Němci chovali Šéfka Klokánků o covidu: Maláčová nám dala málo peněz. Chyba, po které jsem skončila na přístrojích Zatímco Blatný hrozí zavíráním, přišla rána. Tohle vláda asi neviděla... Lži, co vidíte v TV. Lidi to s*re, ale je to jinak. Albert a nákupák: Až jsme se tam báli

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.